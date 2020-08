Werken in shiften: wat zijn de voordelen van nacht- en weekendwerk? Techniek - Jobat

05 augustus 2020

09u00

Bron: jobat.be 0 Jobs Ziekenzorg, productie, transport, in sommige sectoren valt het werk nooit stil. Ook niet na zonsondergang. Heel wat werkgevers zijn dus op zoek naar gemotiveerde krachten om ochtend-, avond- en nachtshiften voor hun rekening te nemen, in ruil voor een financieel extraatje. Overweeg je om met ploegenwerk te beginnen? Ziekenzorg, productie, transport, in sommige sectoren valt het werk nooit stil. Ook niet na zonsondergang. Heel wat werkgevers zijn dus op zoek naar gemotiveerde krachten om ochtend-, avond- en nachtshiften voor hun rekening te nemen, in ruil voor een financieel extraatje. Overweeg je om met ploegenwerk te beginnen? Jobat.be vroeg enkele shiftwerkers naar hun ervaringen.

Je verdient mooi …

Wie in ploegen werkt mag rekenen op een premie bovenop zijn of haar loon, om te compenseren voor de afwijkende werktijden. Hoeveel die juist bedraagt varieert van sector tot sector. Robbie is als bewakingsagent bij Securitas alvast tevreden met zijn loon. “Ik doe per maand 14 nachtshifts van 12 uur”, vertelt hij. “Daarvoor krijg ik ruim 2000 euro. Bovendien heb ik daarnaast de mogelijkheid om in bijberoep bij te verdienen in de bouw.”

… maar je hebt een flexibel bioritme nodig

Het nadeel van nachtwerk is volgens Robbie dat de vermoeidheid na verloop van tijd in je lichaam sluipt. “De ene persoon kan daar beter tegen dan de andere”, gelooft hij. “Aanvankelijk had ik geen last. Maar nu ik dit werk drie jaar doe begin ik het toch te voelen. Soms lijkt het na een dienst alsof al het leven uit mij is gezogen. ’s Nachts eten is ook niet evident voor je spijsvertering. Al helpt het om fruit en koffie te vermijden.”

Kinderopvang zoeken is niet altijd een pretje …

Als verpleegkundige op intensieve zorgen in AZ Sint-Blasius Dendermonde werkt Mieke in een volcontinu systeem. “De eerste vijf jaar deed ik dat voltijds. Maar toen ik kinderen kreeg ben ik deeltijds gaan werken, want het is een stuk moeilijker om je gezinsleven te organiseren als je een onregelmatig uurrooster hebt. Zeker als je partner ook vasthangt aan een bepaald werkritme”, vindt zij.

… maar soms ook wel

Toch geniet Mieke tegelijkertijd van haar ploegen. “Hoewel je thuis bepaalde dingen mist, maak je ook veel dingen wél mee. Na een vroege shift kan je op tijd aan de schoolpoort staan. Heb je de late, breng je de kinderen naar school. Daarnaast kan je inkopen doen wanneer het niet te druk is in de winkel, je moet nooit verlof nemen om naar de bank of naar de post te gaan en je kan sporten terwijl de meeste mensen op kantoor zitten. Als je je werkschema op tijd kent lukt het dus wel om een goede middenweg te vinden.”

Je kan gemakkelijk verlof plannen …

Ook Niels, teamleader bij spaanplatenproducent Unilin, vindt dat zijn 6-ploegensysteem best veel voordelen met zich meebrengt. “Er is zelden file”, zegt hij. “Bovendien wordt een weekendshift waarbij we twee keer 12 uur werken gelijkgesteld aan een werkweek van vijf dagen. Hierdoor moeten we over een periode van zes weken slechts 24 dagen op het werk zijn in plaats van 30. Ook sta je in sommige weken sowieso slechts twee dagen ingepland. Neem je dan vakantie, kan je een volledige week op reis terwijl je slechts twee verlofdagen kwijt bent.”

… terwijl hobby’s minder vanzelfsprekend zijn

Hobby’s zoals ploegsporten zijn volgens Niels dan weer minder vanzelfsprekend. “Omdat je zulke wisselende uren hebt kan je onmogelijk altijd gaan trainen. Door het avond- en weekendwerk is het ook veel moeilijker om met vrienden af te spreken. Alleen voor het geld of de vrije dagen moet je dus zeker niet voor ploegen kiezen. Ik doe mijn job graag, het is elke dag opnieuw een uitdaging. Is dat niet het geval, dan hou je het niet vol.”



