Werken in de zorg na de (eerste) coronacrisis: wat is er veranderd?

25 september 2020

11u30

Veel verpleegkundigen maken dit jaar een bijzonder intense professionele periode mee. Maar wat brengt de toekomst? Terugkeren naar de toestand van voor corona zit er alleszins niet in. Dat vertelt Ellen De Wandeler, algemeen coördinator van NVKVV, de beroepsorganisatie van verpleegkundigen, aan Jobat.be

“Het belang van hygiënische maatregelen wordt groter. Wat we vandaag doen, wordt het nieuwe normaal. We gaan daar minder bij stilstaan. In ziekenhuizen had je al overal dispensers met handgel, maar ook in kribbes en woonzorgcentra gaan die blijven. Door de striktere hygiënische maatregelen daalt immers ook het aantal longontstekingen, verkoudheden en andere infecties. Beschermingsmateriaal blijft een deel van de dagelijkse routine van verpleegkundigen. En natuurlijk is het mondmasker niet weg te denken tot het vaccin er is en de besmettingsgraad daalt. Ik verwacht ook dat zorgverleners zich meer zullen laten vaccineren tegen de griep.”

Coördineren en delegeren

“De coördinerende rol van verpleegkundigen werd veel groter door corona en dat is een blijver. Verpleegkundigen nemen vandaag niet enkel de zorg op. Ze informeren patiënten en bewoners en stellen hen gerust, overleggen met familie en mantelzorgers, stellen multidisciplinaire zorgplannen op. Daarvoor zijn ze ook opgeleid en het geeft hun job een grote meerwaarde. Lange tijd werden verpleegkundigen heel sterk in een uitvoerende rol geduwd. Maar verpleegkundigen hebben nood aan een ruimere jobinvulling. Verschillende taken kunnen worden gedelegeerd naar zorgkundigen of naar administratieve en logistieke medewerkers. Door corona hebben we gezien hoe mooi en waardevol de samenwerking tussen al die verschillende functies is.”

Mondig en kritisch

“Ik hoop ook dat verpleegkundigen geleerd hebben om hun stem te laten horen. Vroeger werden ze vaak afgeschilderd als brave, volgzame personen. De coronacrisis maakte hen mondiger en kritischer. Hopelijk blijven ze dat, daar roep ik hen echt toe op.”

“Een grotere angst voor besmettingen verwacht ik niet, zolang het nodige beschermingsmateriaal voor handen is. Tijdens de crisis werd duidelijk dat je moet investeren in procedures op vlak van hygiëne. Je moet daarop kunnen terugvallen als het nodig is. Daarvoor zijn richtlijnen nodig en de zorgvrager moet daarbij betrokken worden.”

Maatschappelijk relevant

“Corona zorgt voor de erkenning van het beroep van verpleegkundige als maatschappelijk relevant. De appreciatie en al het applaus zetten het beroep weer op de kaart. Het is nu ook duidelijk dat kiezen voor verpleegkunde betekent dat je kiest voor werkgelegenheid en jobzekerheid, maar ook voor een groot palet aan mogelijkheden. Die kunnen evolueren naargelang veranderingen in je privéleven.”

“We laten zien hoe divers verpleegkunde wel is. Je komt terecht in ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg, woonzorgcentra of centra voor geestelijke gezondheidszorg. Maar je kan ook aan de slag in de thuisverpleegkunde, bij de CLB’s (Centra voor Leerlingenbegeleiding) of Kind en Gezin. Zo zie je maar dat alles opportuniteiten creëert: ons beroep zal na corona nog meer uitstraling hebben dan voordien.”



