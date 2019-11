Werken in de gezinszorg: 7 belangrijke voordelen Zorg - Jobat

27 november 2019

Bron: jobat.be 0 Jobs Ben jij graag onder de mensen en haal je voldoening uit het helpen van anderen? Dan is de gezinszorg misschien iets voor jou. De variatie in taken, de werkzekerheid en de waardering die je krijgt van cliënten, zijn maar enkele voordelen die de sector te bieden heeft.

Een dag in de gezinszorg

Verzorgende Karine Straetmans werkt al 22 jaar lang bij Familiehulp. Voor haar biedt de job alleen maar voordelen. De uitdagingen neemt ze er met plezier bij.

Karine Straetmans: “Mijn dag begint om 8 uur. Ik help de mensen uit bed, verzorg het ontbijt en zorg ervoor dat ze netjes gewassen en gekleed aan hun dag kunnen beginnen. Van half elf tot 14 uur gaat het dan meestal om kookposten, gevolgd door meer huishoudelijke taken zoals strijken, boodschappen doen of de boterhammen klaarmaken voor ’s avonds. Ik help vooral oudere mensen, maar ook mensen met een beperking.”

Een gevarieerde job

In de gezinszorg brengt elke dag iets anders. Karine Straetmans: “De combinatie van zorgtaken en huishoudelijke taken, en dat bij verschillende gezinnen, maakt het heel gevarieerd. Geen enkele dag is dezelfde en ik verveel me nooit. Voor ik het weet, is de dag voorbij.”

Werken in de eigen regio

Wie in de zorgsector aan de slag wil, heeft heel wat mogelijkheden. Het is dan ook perfect haalbaar om in de eigen streek aan de slag te gaan. Dat kan in de gezinszorg zijn, maar bijvoorbeeld ook in een woonzorgcentrum of een dagkliniek. Het komt erop aan na te gaan welke setting en welk werkschema het beste bij jou passen. Karine Straetmans: “Ik werk voltijds als verzorgende in de gezinszorg, van 8 uur tot 16 uur. Heel mooie en regelmatige uren dus. Wij worden tewerkgesteld in de eigen regio. Bovendien wordt het in de mate van het mogelijke zo geregeld dat de eerste en laatste post van de dag dicht bij je woonplaats liggen. Twintig minuten na mijn laatste post ben ik thuis. Een luxe.”

Een job met betekenis

In de zorgsector werken, doe je vanuit een bepaalde overtuiging. Je wil mensen helpen en bijstaan waar het nodig is. Omdat je zo dicht bij de patiënt of cliënt staat, krijg je er ook heel veel voor terug. Karine Straetmans: “Het menselijk contact is voor mij inderdaad heel belangrijk. Het is zeker een job waar je veel voldoening uit haalt. Ik krijg niet alleen veel respect en waardering van de mensen die ik help, maar ook van de leidinggevenden, de zorgpartner bijvoorbeeld. Als ik ‘s morgens ergens binnen kom en men ontvangt mij met een grote glimlach, dan is mijn dag goed.”

Aanpassingsvermogen is een must

Het feit dat het een gevarieerde job is, met telkens nieuwe mensen met nieuwe noden, maakt dat je als verzorgende ook wel wat aanpassingsvermogen nodig hebt. Karine Straetmans: “Dat is zeker een uitdaging, maar hoe meer ervaring je hebt, hoe beter je hiermee kan omgaan. Als je mensen behandelt zoals je zelf behandeld wil worden, loopt het meestal wel los. Je moet ook altijd in het achterhoofd houden dat jij te gast bent in hun huis. Zij moeten zich niet aan jou aanpassen, maar jij aan hen. Je mag dus zeker niet de indruk geven dat je in hun huishouden alles zal overnemen. Dat kan gevoelig liggen.”

Zelfstandig op de baan

Bij een job als verzorgende komen uiteraard heel wat verantwoordelijkheden kijken. Voor wie in de gezinszorg werkt en dus bij de mensen thuis gaat, komt daar nog bij dat je zelf verantwoordelijk bent voor het nakomen van de afspraken. Dat vergt wel een bepaalde zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin. Daartegenover staat dat je de hele dag op de baan bent, wat een vrijer gevoel geeft dan altijd op dezelfde plek te werken.

Blijven bijleren

Er zijn in de zorgsector heel wat mogelijkheden om je bij te scholen of om door te groeien. Zo ook in de gezinszorg. Karine Straetmans: “Bij Familiehulp zijn er tal van mogelijkheden om je verder te bekwamen. Zo kreeg ik de kans om mij te specialiseren in de verzorging van mensen met dementie, waardoor ik nu de referentieverzorgende dementie ben in mijn regio. Daarnaast heb ik ook een opleiding gevolgd tot stagementor, en ben ik ‘meter’ geworden. Als er een nieuwe verzorgende start, kan hij of zij altijd bij mij terecht met vragen of eventuele problemen. Ook dat is een voordeel. Nieuwe medewerkers worden, bij ons althans, heel goed begeleid.”

