Werken als verpleegkundige, wat schuift dat?

24 februari 2020

07u29

Vorig jaar ontving de VDAB maar liefst 10.577 vacatures voor verpleegkundigen . Eind december stonden er nog 1.691 open. Dat maakt van verpleegkundige een van de meest hardnekkige knelpuntberoepen in ons land. Om de job aantrekkelijker te maken, werden de barema's in de zorgsector recentelijk hervormd. Wij zochten uit of het loont om voor de nobele stiel te kiezen.

Wie vandaag start in de zorgsector valt automatisch onder het nieuwe IFIC-klassificatiesysteem. Dat betekent dat je met een HBO5-diploma verpleegkunde mag rekenen op een startloon van 2.415,67 euro bruto. Heb je een bachelordiploma verpleegkunde, dan krijg je 2.612,75 euro per maand. Naarmate je meer ervaring opbouwt en je eventueel specialiseert, gaat je loon omhoog. Zo krijgt een bachelor verpleegkunde met 5 jaar anciënniteit 3.043,40 euro bruto. Een referentieverpleegkundige met specifieke expertise en dezelfde ervaring verdient 3.259,85 euro per maand.

Omdat patiënten dag en nacht zorg nodig hebben werken veel verpleegkundigen in een ploegensysteem. Daar horen uiteraard premies bij. Voor uren die je presteert tijdens een avonddienst krijg je 20% extra, een dagdienst op zaterdag of zondag levert respectievelijk 26% of 56% meer op. Nachtwerk wordt 35% extra vergoed, een nachtdienst op zondag 56%. Wordt je dienst minstens vier uur onderbroken, krijg je voor de uren voor en na de onderbreking een toeslag van 50%.

Loon naar opleiding

Dankzij het IFIC-klassificatiesysteem zijn de meeste startlonen in de zorg gestegen. “Dat is een goede zaak”, vindt Wouter Decat, coördinator van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België. “Maar wij vinden als koepelorganisatie dat de specifieke eigenheid en het belang van een bachelordiploma verpleegkunde te weinig naar voor komt in de barema’s.”

De kwaliteit van de zorg stijgt naarmate de zorgverleners hoger opgeleid zijn. Wouter Decat

Er zijn momenteel twee verschillende wegen om verpleegkundige te worden. Ofwel volg je een HBO5-opleiding van drie jaar die erg praktijkgericht is, ofwel een bacheloropleiding van vier jaar met een sterkere nadruk op theorie. “Een verpleegkundige met een grotere achtergrondkennis is beter in staat om klinisch te reflecteren: waarom geef ik deze medicatie, klopt de dosis wel? Onderzoek bewijst dat de kwaliteit van de zorg en dus ook de overlevingskans van een patiënt stijgt naarmate zijn zorgverleners hoger zijn opgeleid. Verpleegkundigen met een HBO5-diploma zijn zeker niet slechter in hun job. Alleen missen zij bepaalde theoretische bagage, waardoor je niet alle verpleegkundigen over dezelfde kam kan scheren. Omdat een bachelorstudie een jaar langer duurt en het loonverschil toch miniem is - zeker netto - kiezen sommige kandidaat-studenten enkel en alleen daarom voor een HBO5. Dat is zonde.”

Aantrekkelijker beroep

Uiteraard is een goed loon niet het enige wat een beroep aantrekkelijk maakt. “Toch kunnen hogere lonen in de sector meer sterke profielen overtuigen om voor de job van verpleegkundige te kiezen”, gelooft Decat. “Als meer bekwame mensen worden aangetrokken en het personeelstekort daalt, gaat de werkdruk omlaag. Wat de job meteen beter werkbaar maakt.”

