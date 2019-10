Werken als technieker? Deze soft skills heb je zeker nodig Charlotte Fouquet

03 oktober 2019

07u30

Bron: jobat.be 0 Jobs De verwachtingen ten aanzien van techniekers en installateurs zijn veranderd. Technische vaardigheden zijn uiteraard nog altijd de eerste vereiste. Maar ook soft skills, zoals sociale vaardigheden, teamgeest en klantgerichtheid, zijn tegenwoordig een must. Wil jij het maken in de technische sector? Zorg dan dat je de volgende skills zeker onder de knie hebt.

Wees een topcommunicator

De tijden dat een technieker ergens binnenkwam, vroeg ‘waar het te doen was’ en dan in stilte zijn werk uitvoerde, zijn voorbij. De klant wil exact weten wat er aan de hand is en hoe het probleem zal opgelost worden. Het is dan ook aan de technieker om in duidelijke taal uit te leggen wat er zal gebeuren en hoeveel tijd daarvoor nodig zal zijn.

Bekijk hier de jobs in de sector techniek en productie.

Wees een teamspeler

Ook al is een installateur of technieker vaak alleen aan het werk, toch is het belangrijk dat hij teamgeest hoog in het vaandel draagt. Je kan alleen je werk goed doen als je goede afspraken maakt met collega-techniekers, de planningsverantwoordelijke van het bedrijf, de collega’s in het magazijn. Zeker in een grotere organisatie vergt een goede samenwerking wel wat inspanning, nauwkeurigheid en organisatietalent.

Lees ook: Ga je voor een job in techniek? 5 vragen die je jezelf moet stellen

Stel de klant centraal

Niet alleen vertegenwoordigers moeten klantgericht zijn. De technieker of installateur is namelijk vaak het eerste aanspreekpunt van de klant. Naast de installatie of reparatie van machines, hoort het geven van algemeen advies over het onderhoud of de aankoop van machines, tot het takenpakket. Je neemt als technieker dus meer en meer de rol op van expert, waar klanten op kunnen vertrouwen.

Blijf nieuwsgierig

De techniek staat niet stil. Wie op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen in zijn sector, heeft een streepje voor op concurrenten. Je kan nog zo’n technisch talent zijn, bijscholen moet iedereen. Zie bijscholingen dus niet als een last, maar als een kans om je expertise uit te breiden. Aarzel ook niet om zelf voorstellen te doen voor bijscholing. Het toont alleen maar hoe gemotiveerd je bent.

Wees flexibel

In heel wat productie-omgevingen draaien machines dag en nacht. Een uitval kan dan belangrijke economische gevolgen hebben. In grotere bedrijven is meestal voorzien dat er altijd wel enkele techniekers stand-by zijn, maar ook als zelfstandig technieker of installateur stel je je het best zo flexibel mogelijk op. De klant zal je inspanning appreciëren en ook bij een eventueel volgend probleem of bij een nieuwe installatie aan jou denken.

Een zelfstandige werkhouding

Werkgevers verwachten van hun techniekers en installateurs dat ze hun plan kunnen trekken, of je nu een starter bent of een oude rot in het vak. Gaat een reparatie of installatie niet zoals verwacht, vertrouw dan op je technische expertise om het probleem op te lossen. Ga alle stappen één voor één na en durf ook out of the box denken. Roep pas in laatste instantie de hulp in van een (meer ervaren) collega.

Omarm het digitale

Tegenwoordig worden veel machines digitaal aangestuurd. Wie niet mee is met het digitale verhaal, kan het dus wel vergeten in de technische sector. Zorg ervoor dat je de systemen van a tot z kent, zodat je niet met je mond vol tanden staat bij een eventueel probleem. Ook hier geldt dat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Voortdurend bijleren is dus de boodschap.

Tip: Bekijk de vacatures voor technische jobs.

Lees ook:

Waarom steeds meer ingenieurs werken bij de overheid

Leren en werken combineren? Ga voor een duale opleiding

Technisch talent? Bij deze bedrijven zit jij op je plaats