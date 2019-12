Werken als bewakingsagent: dit moet je zeker weten Veiligheid - Jobat

11 december 2019

07u40

Bron: jobat.be 0 Jobs De functie van bewakingsagent staat al jaren op de lijst van knelpuntberoepen. De job kampt met een imagoprobleem, zo blijkt. Nochtans gaat het vaak om boeiende, gevarieerde jobs waar je ten volle je talenten kan inzetten. We ontkrachten de belangrijkste vooroordelen.

Niet enkel voor mannen

Wie aan een bewakingsagent denkt, denkt vaak in de eerste plaats aan een man. Nochtans blijkt uit een studie van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bewaking (FBZB), in samenwerking met Ipsos, dat vrouwelijke bewakingsagenten net heel positief die job beleven. 48 % van hen zegt zelfs dat de functie net zéér aantrekkelijk is voor vrouwen. Zo zal je bijvoorbeeld bij de douanediensten heel wat vrouwelijke bewakingsagenten zien. Het idee dat het werk te fysiek veeleisend zou zijn voor een vrouw, klopt alvast niet.

Goede people skills zijn een must

Heel wat mensen zien de job van bewakingsagent als een eenzame job. Men denkt dan bijvoorbeeld aan de nachtbewaking van bedrijven of industrieterreinen. Maar dat zijn heus niet de enige plekken waar bewakingsagenten worden ingezet. Denk maar aan een winkelcentrum, evenementen of de bewaking van andere publieke plaatsen. Heel vaak gaat het takenpakket van de bewakingsagenten op die plaatsen verder dan enkel de controle van de ingang en bezoekers. Ze dragen ook hun steentje bij als het op klantenservice aankomt. Mensen spreken hen immers aan met de meest uiteenlopende vragen. Goed geïnformeerd zijn over allerlei praktische zaken, klantvriendelijkheid en een goede talenkennis zijn dan ook niet onbelangrijk voor een bewakingsagent.

Ook als bewakingsagent kan je blijven leren

Even een basiscursus volgen en dat is het? Niets is minder waar. Een goede bewakingsagent wil immers altijd blijven bijleren. Hoe uitgebreider je kennis, en hoe groter je set vaardigheden, hoe meer je kan ingezet worden voor tal van verschillende opdrachten. Bij Securitas bijvoorbeeld stimuleren ze via de Securitas Academy de verdere ontwikkeling van hun bewakingsagenten. Ze kunnen zich onder meer bekwamen in slachtofferhulp, EHBO, luchthaven-security ... Die opgedane kennis kan dan natuurlijk ook nieuwe professionele kansen bieden. Wie gepassioneerd is en graag bijleert, kan dus rekenen op een boeiende carrière in de bewakings- en beveiligingssector.

Een eerlijk loon

Bewakingsagenten vallen onder het paritair comité 317. Als statische agent krijg je onder dat paritair comité na drie maanden een brutoloon van 14,15 euro per uur. Daarbij komen nog heel wat premies. Wie werkt op een zaterdag, kan bijvoorbeeld rekenen op 15% extra, op een zondag wordt dat 20% extra en op feestdagen zelfs 30%. Heel wat bewakingsagenten voeren hun job (ook) ’s nachts uit. Zij kunnen rekenen op een toeslag van 22,5% per uur. Net als in andere sectoren, moet je ook rekening houden met extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering. Wie een inspanning levert en zich specialiseert, kan bovendien rekenen op een hoger loon. Bereken met het Salariskompas hoeveel jij zou kunnen verdienen in security.

Je wordt gewaardeerd

Hoewel niet alle bewakingsagenten dat zo aanvoelen, slechts 19 % volgens de studie van het FBZB, word je wel degelijk gewaardeerd voor de job die je uitvoert. Uit dezelfde studie blijkt immers dat maar liefst negen op de tien Belgen respect heeft voor mensen die de functie van bewakingsagent uitoefenen. Dat bewakingsagenten mensen op een evenement of op een publieke plaats een veilig gevoel geven, en soms uit netelige situaties redden, is daar zeker niet vreemd aan.

