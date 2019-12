Werken aan je carrière: 5 goede voornemens Charlotte Fouquet

27 december 2019

10u30

Bron: jobat.be 0 Solliciteren Heb jij al nagedacht over je goede voornemens voor volgend jaar? Meer tijd met je gezin doorbrengen? Dat fitnessabonnement nu écht eens gaan gebruiken? Bij de start van een nieuw jaar mogen goede voornemens niet ontbreken. Maar heb je ook al nagedacht over je doelen en ambities op werkvlak? We zetten je graag op weg.

1. Doe aan carrièreplanning

Goede voornemens zijn doorgaans doelen op relatief korte termijn. Maar als het op je carrière aankomt, is het een goed idee om ook wat verder te denken. Waar wil ik staan binnen 5 jaar? Nog steeds dezelfde job bij hetzelfde bedrijf? Zo niet, start dan vandaag al met de voorbereiding. Ga na welke stappen je moet zetten om je doel te bereiken. Een bijkomende opleiding volgen? Netwerken met de juiste mensen? Ga doelgericht te werk zodat je effectief je ambities op lange termijn kan waarmaken. Als je toch beslist om op zoek te gaan naar een nieuwe job, dan moet je eerst en vooral zorgen dat je cv tot in de puntjes af is. Bekijk dus zeker eens onze voorbeeld-cv.

2. Stop met jezelf voorbij te lopen

Het is de ziekte van de tijd. Heel wat mensen blijven maar doorgaan, soms tot ze erbij neervallen. Stel je de vraag of dat eigenlijk wel nodig is. Moet je elke avond blijven doorwerken? Wat heeft jou dat vorig jaar opgeleverd? Is het een druk die je jezelf oplegt of komt die van bovenaf? En hoe voel je je daarbij?

Grijp de start van het nieuwe jaar aan om het eens helemaal anders te doen. Geen enkele job is het waard om er je privé- of gezinsleven voor op te offeren. Is het structureel onmogelijk voor jou om minder hard te werken, ga dan met je leidinggevende praten. Een reorganisatie van het werk is dan aan de orde. In ons gratis e-book rond burn-out vind je tips voor wat je moet doen als het jou overkomt.

3. Wees georganiseerd

Sommige mensen hebben een bureau dat er altijd netjes bij ligt, ze komen nooit tijd te kort en al hun taken zitten vervat in al dan niet digitale to-do-lijstjes. Anderen proberen elke dag tevergeefs wat orde in de chaos te scheppen. Behoor jij tot die laatste categorie? Dan doe je er goed aan je manier van werken te veranderen. Start met kleine dingen. Deel bijvoorbeeld je dag in in blokken, waarin je telkens één taak uitvoert. Je zal zien dat dat al heel wat efficiënter is dan alles door elkaar te willen doen. Ruim na elk blok ook het materiaal weg dat je voor die taak nodig had, zoals papieren dossiers, briefwisseling … Voorzie ook één blok per dag voor je e-mails. Ook die vragen heel wat van je concentratie en tijd als je ze de hele dag door behandelt.

Durf ook nee zeggen. Het zijn vaak last-minute-verzoeken van je collega’s en leidinggevende die je planning in de war sturen. Spreek met hen duidelijk af wanneer je een bepaalde taak zal behandelen.

4. Blijvend leren

Wie al jaren dezelfde job doet, kan al eens gemakzuchtig worden. Toch is het belangrijk, in welke sector je ook werkt en welke job je ook uitoefent, om bij te blijven. Zijn er innovaties, nieuwe werkmethodieken of nieuwe software die nuttig kunnen zijn voor jouw job? Grijp dan je kans en informeer je. Volg indien nodig een cursus of workshop. Je waarde in het bedrijf zal stijgen en je geeft de indruk nog heel gemotiveerd en gedreven te zijn. Eigenschappen die leidinggevenden uiteraard weten te appreciëren.

5. Wees kritisch, maar ook mild voor jezelf

De meest succesvolle mensen zijn mensen die zichzelf en hun werk regelmatig onder de loep nemen. Het kan dus geen kwaad om af en toe kritisch naar je werk te kijken, bijvoorbeeld na afloop van een project. Wat heb ik goed gedaan? Wat kon beter en wat zijn de oorzaken daarvan? Heb ik tijdens het project genoeg bijgestuurd? Enkel door constructief kritisch te zijn, kan je groeien in je werk en je loopbaan. Daar staat echter tegenover dat je verwezenlijkingen zeker mogen gevierd worden. Veeg ze niet te snel onder de mat. Vind dus de juiste balans tussen kritisch zijn en jezelf complimenteren met je successen.

Lees ook:

Afwezig tijdens ziekte? Dit zijn je rechten

Binnenkort evaluatiegesprek? Zo maak je er een succes van

Burn-outalarm: in deze vier jobs ben je extra vatbaar