Werkelijke beroepskosten aftrekken is soms voordeliger: zo pak je het aan Joni Horemans

28 mei 2020

08u00

Bron: jobat.be 1 Salaris Hoera: het is weer tijd om onze belastingaangifte in te dienen. Daar sta je beter even bij stil, want een beetje kennis kan een belangrijk voordeel opleveren. Zo heb je ook als werknemer namelijk de optie om bepaalde beroepskosten af te trekken. Hoera: het is weer tijd om onze belastingaangifte in te dienen. Daar sta je beter even bij stil, want een beetje kennis kan een belangrijk voordeel opleveren. Zo heb je ook als werknemer namelijk de optie om bepaalde beroepskosten af te trekken. Jobat.be legt uit hoe het werkt.

Tot 4.810 euro automatisch

Doe je niets, zal je als werknemer toch een zeker belastingvoordeel krijgen. De fiscus brengt namelijk voor iedere werkende landgenoot een kostenforfait in rekening voor de gemaakte beroepskosten. Het bedrag van deze forfait verschilt van jaar tot jaar wegens de indexatie en soms veranderende regels. Voor je aangifte van 2020 geldt een automatische forfaitaire aftrek van 30% op de eerste inkomensschijf van 16.033,31 euro. Voor alles wat je daarboven verdient zal de belastingdienst niets meer zelf in mindering brengen. De forfaitaire beroepskosten zijn daarmee geplafonneerd op 4.810 euro.

Tip: Wordt jouw loon geïndexeerd? Bereken het hier!

Betaalbewijzen

Liggen je beroepskosten in werkelijkheid hoger? Dan heb je er alle belang bij deze zelf aan te geven. Blijkt na neerlegging van de bewijzen van je gemaakte beroepsonkosten dat het forfaitbedrag toch hoger uitkomt, zal je dit alsnog toebedeeld krijgen. Je moeite om stukken te verzamelen is dan natuurlijk voor niets, maar het berokkent je ook geen nadeel. Kan je toch meer kosten aantonen dan deze 4.810 euro, zal de fiscus dit meerbedrag ook aftrekken en speelt dit zo in je voordeel.

Auto en printpapier

Welke kosten kan je nu precies in mindering brengen? Beroepsonkosten betreffen alle uitgaven die je maakt om je beroep te kunnen uitoefenen en zo belastbare inkomsten te maken of houden.

Concreet gaat het onder meer om:

● Persoonlijke woon-werkverplaatsingen. De fiscus voorziet een forfait van 0,15 euro per afgelegde kilometer tussen woning en werk voor wie zich verplaatst met wagen of minibus. Ga je met de fiets, geldt een forfait van 0,23€/km. Je hoeft daarvoor geen bewijzen voor te leggen. Het volstaat om het aantal kilometers van je traject te vermenigvuldigen met het aantal gepresteerde dagen. Gebruik je een ander vervoermiddel dan de wagen (wel of niet voor dubbel gebruik) of minibus, zoals een vrachtwagen, trein, tram, bus of fiets, kan je hiervan ook de werkelijke kost aftrekken. Je moet je uitgaven dan staven met bv. bewijzen van de aankoop van brandstof, abonnementen of onderhoudsfacturen. Betaalt je werkgever je al een vergoeding voor je woon-werkverplaatsingen, moet je die aangeven via code 1254/2254. Lees hier meer over hoe je je brandstofkosten inbrengt.

● Steeds meer mensen zien zich ook geconfronteerd met beroepskosten voor de inrichting van een thuiskantoor. Moet je zelf een bureau voorzien, kan je een deel van je huur (op voorwaarde dat de verhuurder hiermee instemt) of de aankoopwaarde van je huis, maar ook je energieverbruik inbrengen. Het deel dat in aanmerking komt staat in verhouding tot de beschikbare ruimte van je woning die je voor je werkplaats moet innemen. Maar ook de frequentie waarmee je deze ruimte gebruikt speelt een rol.

Tip: Lees hier hoeveel de voergoeding bedraagt voor thuiswerk.

● Schaf je kantoorbenodigdheden of -apparatuur aan voor je werk, kan je dit ook ingeven, of afschrijven als het over grote investeringen gaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om een computer of printer, kleiner toebehoren als printerinkt, papier, pennen, postzegels of perforator, maar evengoed om je bureau zelf.

● Kleding mag je alleen inbrengen als het om beroepsspecifieke zaken gaat, die je buiten je job niet kan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidsschoenen of -bril, een werkschort of een helm.



