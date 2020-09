Welke opties heb je als ouder na corona-ouderschapsverlof en wat zijn de regels?

Waar vorig jaar zo’n 76.000 Belgen ouderschapsverlof aanvroegen, gingen we in coronatijden massaal op zoek naar oplossingen om werk en gezin beter op elkaar af te stemmen. Ruim 163.000 Belgen maakten gebruik van corona-ouderschapsverlof. Of er na vandaag al dan niet een vervolg komt, blijft voorlopig de vraag. Wat als deze maatregel niet verlengd wordt én je kind noodgedwongen thuis moet blijven? Wij overlopen de opties die je hebt als ouder en wat ze betekenen voor je portemonnee.

Wat zijn alweer de voorwaarden voor corona-ouderschapsverlof ?

Dankzij het corona-ouderschapsverlof konden ouders van kinderen tot 12 jaar hun werkuren met 20 of 50% terugschroeven om zo extra tijd aan hun kroost te kunnen besteden. De regeling liep van 1 mei tot 30 september (mits akkoord van de werkgever) en was een gigantisch succes. Ruim 163.000 ouders maakten er gebruik van. Vooral de optie om 20% minder te werken bleek populair, goed voor 75% van alle aanvragen.

De succesformule van corona-ouderschapsverlof is duidelijk. De aanvraagprocedure neemt amper enkele dagen in beslag, de uitkering ligt zo’n 25% hoger dan bij klassiek ouderschapsverlof (of 50% voor ouders van een kind met een handicap) en het nieuwe verlofstelsel raakt niet aan je recht op andere thematische verloven. Niet verwonderlijk dat velen hun bestaande ouderschap of tijdskrediet tijdelijk inruilden voor de corona-editie.

Sociaal verlof is enkel bedoeld voor noodgevallen. Geplande gebeurtenissen gelden niet als dwingende reden

Wat na 30 september?

Of er al dan niet een vervolg komt, blijft voorlopig de vraag. Het corona-ouderschapsverlof is er dit voorjaar gekomen door een volmachtenwet die vandaag afloopt, klinkt het bij het kabinet van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). Er ligt momenteel weliswaar een voorstel tot wetswijziging op tafel, maar het valt af te wachten wanneer daarover meer duidelijk is.

Niet enkel over het verlengen van de maatregel wordt nagedacht, ook quarantaineverlof is een hot topic. Want wat als de school van je kind beslist om na besmetting van een klasgenootje de hele klas in quarantaine te sturen? “Ook voor zulke situaties is nood aan een wettelijk kader”, zegt Miet Deckers, woordvoerder van minister Muylle. “En voor die mensen is het corona-ouderschapsverlof geen geschikte oplossing.”

In afwachting van een consensus moeten ouders zelf op zoek naar opties. Wat bestaat er momenteel zoal? Een overzicht.

1. Sociaal verlof

Familiaal verlof, sociaal verlof of verlof om dringende redenen: drie termen die naar hetzelfde systeem verwijzen waarbij je jaarlijks tien dagen onbezoldigd verlof kan nemen voor onvoorziene omstandigheden. Werk je deeltijds? Dan ligt het aantal sociale verlofdagen lager.

Opgelet, geplande gebeurtenissen gelden niet als dwingende reden. Sociaal verlof is enkel bedoeld voor noodgevallen: een waterlek in je badkamer, een plotse ziekenhuisopname van je moeder, een ziek kind… Moet je zoon of dochter plots noodgedwongen in quarantaine? Dan kan dit systeem dus een uitweg bieden.

Hoe aanvragen?

Breng het werk zo snel mogelijk op de hoogte van je afwezigheid. Je werkgever mag vragen om de dwingende redenen te bewijzen.

Het financiële plaatje

Voor de dagen waarop je niet werkt, ontvang je in principe geen loon, tenzij jouw arbeidsovereenkomst hierop een uitzondering voorziet.

Op occasioneel thuiswerk door overmacht of wanneer het door persoonlijke redenen niet mogelijk is om op kantoor te werken, heb je in principe wel recht. Maar ook dan kan je werkgever de vraag weigeren als hij daar een goede reden voor heeft

2. Thuiswerken

Moet je thuis een oogje in het zeil kunnen houden en is verlof nemen geen optie? Dan kan thuiswerk een oplossing bieden, al hangt een en ander af van de leeftijd van je kroost. Zeker ouders van jonge kinderen weten intussen dat het niet evident is om werken met de zorg voor kinderen te combineren. Lees meer over thuiswerken in de thuiswerkgids van Jobat.

Hoe aanvragen?

Structureel telewerk is geen recht. Op occasioneel thuiswerk door overmacht of wanneer het door persoonlijke redenen niet mogelijk is om op kantoor te werken (een kind dat plots ziek is) heb je in principe wel recht. Maar ook dan kan je werkgever de vraag weigeren als hij daar een goede reden voor heeft.

Het financiële plaatje

Dat je loon behouden blijft, is een interessant thuiswerkvoordeel. Bovendien kunnen werkgevers hun thuiswerkend personeel in coronatijden een tijdelijke onkostenvergoeding toekennen. De zogenaamde bureauvergoeding bedraagt €130 per maand (vrij van belastingen) en omvat het gebruik van een bureau, de kosten voor verwarming, water en elektriciteit etc. Als tegemoetkoming voor het gebruik van een privécomputer en je privé-internetaansluiting kan je daarbovenop nog eens € 40 krijgen.

Waar je werkgever het klassieke ouderschapsverlof niet mag weigeren (enkel uitstellen), kan hij dat bij de flexibele regeling wel

3. Ouderschapsverlof

Hoewel heel wat mensen van klassiek ouderschapsverlof naar de coronaversie overstapten, hielden zo’n 30.000 ouders vast aan hun vertrouwde regeling. Waarom? Het gewone ouderschapsverlof heeft nu eenmaal meer opties. Zo kan je ervoor kiezen om voltijds thuis te blijven (4 maanden), halftijds aan de slag te gaan (8 maanden) of viervijfde te werken (20 maanden). Sinds midden vorig jaar is ook het flexibel ouderschapsverlof een feit. Wie voltijds werkt kan met het 1/10 ouderschapsverlof één dag om de twee weken of een halve dag per week thuisblijven.

Voltijds en halftijds ouderschapsverlof kan je voortaan ook voor kortere periodes aanvragen. Voltijds ouderschapsverlof loopt nu per week in plaats van per maand. Halftijds ouderschapsverlof kan je voortaan ook per maand in plaats van voor minimaal twee maanden nemen. Een en ander hangt wel af van de goodwill van je werkgever. Want waar je werkgever het klassieke ouderschapsverlof niet mag weigeren (enkel uitstellen), kan hij dat bij de flexibele regeling wel.

Hoe aanvragen?

Is je kind jonger dan twaalf? Dan kan je bij je werkgever ouderschapsverlof aanvragen. Doe dit ten vroegste 3 maanden en uiterlijk 2 maanden vóór de gewenste startdatum. Bij akkoord finaliseer je de aanvraag via de RVA. Sneller schakelen? Mits akkoord van je werkgever hoef je niet te wachten tot de hele administratieve procedure afgehandeld is en kan het thematische verlof ook sneller ingaan.

Het financiële plaatje

In ruil voor ouderschapsverlof moet je een deel van je loon inleveren. Voor een voltijdse onderbreking bedraagt de netto-uitkering € 765,33. Kies je voor een halftijds stelsel, dan ontvang je € 352,77 EUR. Voor 1/5e en 1/10e krijg je maandelijks respectievelijk € 119,68 en €59,84. Voor alleenstaanden ligt de uitkering hoger. En ook wie in aanmerking komt voor de Vlaamse aanmoedigingspremie ziet de maandelijkse tegemoetkoming stijgen.

Wie verlangt naar een betere verdeling tussen werk en gezin én ouder is van een kind jonger dan 8 kan ook tijdskrediet voor de zorg van kinderen aanvragen. Om in aanmerking te komen moet je minstens twee jaar in dienst zijn bij je werkgever.

4. Vakantiedagen

Zag je die gedroomde zomervakantie in het water vallen of maakte je al gebruik van corona-ouderschapsverlof? Dan heb je misschien nog wat vakantie- of recuperatiedagen over die je kan inzetten om de opvang van de kinderen te organiseren.

Heb je zorgvuldig je resterende vakantiedagen ingepland en wordt het corona-ouderschapsverlof nadien alsnog verlengd? Dan kan je vragen om je vakantie in te trekken, al is je werkgever niet verplicht om in te gaan op jouw verzoek. Ook deze vraag hangt dus af van de bereidwilligheid van je werkgever.

5. Tijdskrediet voor de zorg van kinderen

Tijdens je volledige loopbaan beschik je over maximum 51 maanden tijdskrediet voor alle mogelijke ‘zorg’motieven. Wie verlangt naar een betere verdeling tussen werk en gezin én ouder is van een kind jonger dan 8 kan dus ook tijdskrediet voor de zorg van kinderen aanvragen. Belangrijke voorwaarde: om in aanmerking te komen moet je minstens twee jaar in dienst zijn bij je werkgever. Je kan kiezen voor een volledige of een gedeeltelijke onderbreking. Wil je halftijds thuisblijven, dan moet je weliswaar minstens een ¾ contract hebben. Wie voltijds werkt, kan ook nog kiezen voor een onderbreking van één of twee halve dagen per week.

Hoe aanvragen?

Ook bij het aanvragen van tijdskrediet komt wat administratie kijken. Je moet verplicht je werkgever op de hoogte brengen van het feit dat je tijdskrediet wil bekomen. Daarna dien je een aanvraag in bij de RVA. Je werkgever kan je, omwille van organisatorische redenen, vragen om het tijdskrediet uit te stellen. Telt je bedrijf niet meer dan tien werknemers? Dan mag je werkgever je vraag zelfs weigeren.

Het financiële plaatje

Ook bij tijdskrediet verlies je een groot stuk van je inkomen. Reken voor een voltijdse onderbreking op een vergoeding van € 467, 91. Ben je langer dan 5 jaar in dienst? Dan stijgt de uitkering tot € 545,90. Voor een halftijdse onderbreking krijgt je €182, 23 of € 212,50 (als je 5 jaar of meer anciënniteit hebt.) Kies je voor het 1/5e stelstel, dan bedraagt de tegemoetkoming € 111,43. Voor alleenstaanden ligt de vergoeding opnieuw hoger en ook voor dit verlofstelsel kan je de Vlaamse aanmoedigingspremie aanvragen.

6. Onbetaalde vakantie

Last but not least kan ook onbetaalde vakantie een uitweg bieden. Dit systeem is niet gebonden aan vaste regels of een vast aantal vakantiedagen. Wat wel en niet kan is volledig afhankelijk van de good will van je werkgever.

Hoe aanvragen?

Voor onbetaalde vakantie bestaat geen wettelijke aanvraagprocedure. Een mondeling akkoord volstaat. Toch is het een goed idee om een aantal duidelijke afspraken op papier te zetten.

Het financiële plaatje

Tijdens je vakaniezonder wedde ontvang je geen loon. Of je tijdens de verlofperiode gebruik kan maken van je bedrijfswagen, laptop, telefoon… zijn zaken waarover je het best op voorhand duidelijke afspraken maakt.

