Welke (korte) opleidingen kan je momenteel online volgen? Charlotte Fouquet

09 april 2020

08u00

Bron: jobat.be 2 Jobs Sinds het uitbreken van de coronacrisis zien opleidingsinstellingen een opmerkelijke stijging in het aantal aanvragen voor online opleidingen. Niet verwonderlijk. Een grote groep mensen zit momenteel thuis en wil die tijd nuttig besteden. Maar welke opleidingen kan je nu op korte termijn volgen? Wie komt ervoor in aanmerking? En welke opleidingen zetten je op weg naar een indrukwekkend cv? Sinds het uitbreken van de coronacrisis zien opleidingsinstellingen een opmerkelijke stijging in het aantal aanvragen voor online opleidingen. Niet verwonderlijk. Een grote groep mensen zit momenteel thuis en wil die tijd nuttig besteden. Maar welke opleidingen kan je nu op korte termijn volgen? Wie komt ervoor in aanmerking? En welke opleidingen zetten je op weg naar een indrukwekkend cv? Jobat.be ging op zoek.

Vier keer meer aanvragen

De VDAB, de Vlaamse arbeidsbemiddelaar, krijgt in vergelijking met vorig jaar bijna vier keer zoveel aanvragen voor opleidingen op afstand. De meest populaire opleidingen zijn de opleidingen die meteen kunnen ingezet worden op de werkvloer, of die een belangrijke meerwaarde betekenen voor iemands cv.

Het gaat dan bijvoorbeeld om boekhouding, loon- en personeelsadministratie, Excel-opleidingen en een taalopleiding Frans. De vreemde eend in de bijt is de meer recente opleiding artificiële intelligentie. Die telt nu al meer dan 1.050 inschrijvingen!

Snel en flexibel

De VDAB biedt meer dan 500 online opleidingen aan. Voor elk wat wils dus. Het voordeel is dat je een online opleiding op jouw tempo kan volgen. Ook als je na de coronacrisis terug aan het werk gaat, kan je zo zelf je lesmomenten inplannen. Bij de meeste cursussen wordt ook online coaching voorzien.

Opgelet, er kan een tijdsbeperking gelden. Zo zijn de basiscursus loon- en personeelsadministratie en de opleiding MS Excel slechts 90 dagen toegankelijk. Voor die cursussen schat men de gemiddelde leertijd op 50 uren. Voor de opleiding Frans voor beginners bedraagt de gemiddelde leertijd dan weer 80 uren, eveneens te spreiden over 90 dagen. Kijk dus goed na welke modaliteiten gelden voor de opleiding die jij wil volgen.

Wie kan de opleidingen volgen?

Zowel wie werk heeft, als wie werkloos is, kan via de VDAB een opleiding volgen. Wie werkzoekend is, gaat het best op zoek naar opleidingen die erkend werden door VDAB. Dat biedt heel wat financiële voordelen: je opleiding is gratis, je behoudt je uitkering en je kan recht hebben op een verplaatsingsvergoeding of kinderopvangvergoeding.

Informeer je wel bij je uitbetalingsinstelling. Een eventuele daling van je uitkering tijdens het volgen van de opleiding is mogelijk. Ook wie tijdelijk economisch werkloos is, kan gratis een opleiding volgen via de VDAB.

Wie werk heeft, kan in bepaalde gevallen ook van voordelen genieten, zoals opleidingscheques, loopbaancheques, opleidingsverlof en opleidingskrediet. Je vindt hierover meer informatie op de website van VDAB.

Welke opleidingen voor een indrukwekkend cv?

Welke opleidingen voor jou interessant zijn, hangt natuurlijk nauw samen met je beroep of de sector waarin je actief bent. Toch zijn er een aantal generieke opleidingen die op quasi elk cv goed staan. Denk maar aan het versterken van je digitale competenties. Het is geen verrassing dat de online cursus over artificiële intelligentie het nu zo goed doet. Die technologie zal immers haar weg vinden in alle sectoren. Wie de basisprincipes beheerst, heeft dus een streepje voor bij potentiële werkgevers, of komt misschien wel in aanmerking voor een promotie.

Daarnaast zijn ook algemene cursussen die focussen op talenkennis, sociale vaardigheden … mooi meegenomen op elk cv, in welke sector je ook werkt. Ben je werkzoekend en kunnen je sollicitatievaardigheden wel een boost gebruiken? Ook daarvoor biedt VDAB verschillende online opleidingen aan. Naast VDAB zijn er trouwens nog heel wat andere opleidingscentra die hun fysiek cursusaanbod in sneltempo naar online versies transformeren.

De conclusie is duidelijk: gebruik de tijd die je nu hebt om te investeren in je loopbaan. Zo kan deze crisis op termijn zelfs in je voordeel spelen.

