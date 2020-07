Welke afstudeerrichtingen krijgen onmiddelijk werk en welke niet? Young Graduates - Jobat

Bron: jobat.be 2 Jobs Dat de ene opleiding meer kans biedt op een job dan de andere, zal niet verbazen. In de meest recente top 10 vinden we vooral zorg- en STEM-opleidingen terug. Dat de ene opleiding meer kans biedt op een job dan de andere, zal niet verbazen. In de meest recente top 10 vinden we vooral zorg- en STEM-opleidingen terug. Jobat.be overloopt het lijstje van opleidingen waarmee je - ja, zelfs in coronatijd - vrij snel aan het werk zou moeten zijn.

1. Architectuur

Betonstop of niet: we bouwen en verbouwen wat af in Vlaanderen. Om al die gebouwen te ontwerpen, zijn architecten nodig. Alle studenten die in 2018 hun academische bachelor Architectuur behaalden, hadden een jaar later een job. Hierbij moeten we opmerken dat na het behalen van het diploma een betaalde stage van twee jaar volgt.

2. Tandheelkunde

Wie afstudeert als tandarts hoeft zich geen zorgen te maken over het vinden van een job. Alle afgestudeerden met het diploma Tandheelkunde uit 2018 waren een jaar later aan het werk. Voor je aan de opleiding Tandheelkunde mag beginnen, moet je slagen in het toelatingsexamen.

3. Geneeskunde

Ook wie arts wil worden, moet eerst een toelatingsexamen passeren. Wie daarna de vele jaren studie en stage doorloopt, wacht een jobzekere toekomst. Een jaar na het behalen van hun diploma hebben zo goed als alle geneeskundestudenten een job. Amper 0,7 % is dan nog niet aan het werk.

4. Verpleegkunde

De opleiding HBO5-Verpleegkunde duurt drie jaar en situeert zich qua niveau tussen het secundair en het hoger onderwijs. Praktijk neemt een belangrijke plaats in. Van de afgestudeerden in deze richting, is slechts 0,8 % een jaar later niet aan de slag.

5. Diergeneeskunde

Wie dierenliefde combineert met medische kennis heeft toekomst. Na een jaar is maar 1,1 % van de afgestudeerden niet aan het werk.

En verder in de top 10

Masters Industriële Wetenschappen en techniek (1,2 %), Toegepaste Wetenschappen (1,2 %), Farmaceutische Wetenschappen (1,3 %), de professionele bachelor Gezondheidszorg (1,4 %) en de academische bachelor Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen (1,6 %).

Toppers uit het secundair

Ook met een aantal diploma’s in het secundair onderwijs vind je doorgaans snel een job. Denk bijvoorbeeld aan de BSO-richting Toerisme (2,4 %) en de TSO-richtingen Auto (3,1 %) en Bouw (3,3 %).

Minder snel aan de slag

Uiteraard zijn er ook diploma’s waarmee een job vinden moeizamer verloopt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de opleiding Audiovisuele en Beeldende Kunst (14,9 tot 21,4 %, afhankelijk van het diplomaniveau). Ook wie afstudeert in de richting Muziek en Podiumkunsten vindt niet altijd snel werk (16,7 % is niet aan de slag een jaar na het afstuderen). Maar met deze diploma’s vind je nog altijd sneller werk dan wanneer je helemaal geen diploma hebt. 30,5 % van degenen die de schoolbanken zonder diploma verlieten, is een jaar later nog op zoek naar werk.

