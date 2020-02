Welk type ingenieur ben jij? Ingenieurs - Jobat

25 februari 2020

07u30

Bron: jobat.be 0 Jobs Ingenieurs bouwen bruggen en grote gebouwen, zo wil het cliché. Maar ze doen nog veel meer. De KU Leuven ontwikkelde drie types van ingenieurs, afhankelijk van de job die ze doen.

Deze drie types werden ontwikkeld door onderzoekers van de KU Leuven samen met verschillende bedrijven. Via de online PREFER-tool kunnen studenten zo ontdekken tot welk type(s) ze horen. Ze krijgen ook feedback over niet-technische competenties die nodig zijn voor een bepaalde rol. Zo kunnen ze gerichter op zoek naar een job die bij hen past. De tool is ontwikkeld als oplossing voor de vele jonge ingenieurs die na een jaar op de arbeidsmarkt ontdekken dat ze toch niet echt op hun plaats zitten. Bekijk hier de openstaande jobs voor ingenieurs.

De innoverende ingenieur

Nieuwe producten uitwerken, dat is wat deze ingenieur doet. Maar het kan ook gaan om geavanceerde processen en ideeën ontwikkelen. De innoverende ingenieur is creatief en kijkt met een open blik en visie naar wat de markt te bieden heeft. Wie een ingenieursopleiding start, heeft vaak deze rol voor ogen.

Voorbeeld: Thomas is een software-ingenieur die werkt voor het departement Volksgezondheid. Hij onderzoekt welke technologie kan zorgen voor meer veiligheid van de patiëntgegevens van ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen. Dat is van belang wanneer gegevens worden uitgewisseld tussen verschillende instellingen.

De optimaliserende ingenieur

Deze ingenieur verbetert een klein onderdeel in een groter systeem. De betrouwbaarheid en de efficiëntie verhogen is daarbij het doel. De optimaliserende ingenieur neemt initiatief, houdt overzicht in stressvolle situaties en is sterk in ontwikkeling.

Voorbeeld: Kathleen is een junior automatisatie-ingenieur in een brouwerij. Die wordt uitgerust met een nieuwe tank voor het bewaren van bier. In die tank bevinden zich verschillende controlesystemen, waaronder sensoren die temperatuur en vochtgehalte meten. Kathleen onderzoekt of er betere alternatieven op de markt zijn voor de sensoren die de verkoper voorstelt. Uiteindelijk zal zij de sensoren ook in de tank installeren.

De klantgerichte ingenieur

Natuurlijk staat deze ingenieur nauw in verbinding met de klanten waarvoor hij oplossingen op maat bedenkt. De klantgerichte ingenieur is empathisch, flexibel en sterk in onderhandelen.

Voorbeeld: Kenneth is senior consultant bij een consultancy bedrijf. Hij werkt voor een klant aan het ontwerp van een IT-systeem voor de hele organisatie. Kenneth houdt van samenwerken met de klant. Hij krijgt veel positieve appreciatie en houdt van het dynamische organisatieklimaat.

Lees meer op Jobat.be:

Ook vrouwen staan op de bouwwerf: “Je moet tegen een stootje kunnen”

IT’er en ingenieur: wat zijn de 4 verschillen?

Wat verdienen ingenieurs?

Bron: KU Leuven. De voorbeelden in dit artikel werden gebaseerd op de PREFER-tool. Jobat.be. Tekst: Matthias Van Milders.