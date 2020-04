Wat betekent tijdelijke werkloosheid voor je opzeg? Charlotte Fouquet

29 april 2020

08u00

Sinds 13 maart 2020 wordt alle tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus gezien als 'tijdelijke werkloosheid wegens overmacht'. Op die manier hebben getroffen werknemers recht op een verhoogde RVA-uitkering, en hebben werkgevers iets meer financiële ademruimte in deze moeilijke tijden. Maar wat als dat niet voldoende is en je werkgever je toch moet ontslaan? En wat betekent je tijdelijke werkloosheid voor je opzeg? Jobat.be bekeek de regels.

Tijdelijke werkloosheid

Er bestaan twee types tijdelijke werkloosheid: de tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken en de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Wie door de coronacrisis tijdelijk niet aan het werk kan bij zijn of haar werkgever, bevindt zich in de tweede situatie. Dat is een belangrijk onderscheid in het geval je zou ontslagen worden. Twijfel je over jouw persoonlijke situatie? Kijk dan eens goed de formulieren na die je van je werkgever kreeg bij de start van je tijdelijke werkloosheid. Daarop vind je de nodige informatie.

Wat met je opzegtermijn bij ontslag?

Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat je ook tijdens je periode van tijdelijke werkloosheid kan ontslagen worden. Die status biedt je dus op zich geen speciale bescherming. Wel is het zo dat in principe alle ontslagregels, bijvoorbeeld de bepalingen rond de opzegvergoeding en de opzegtermijn, ook in coronatijden moeten gerespecteerd worden.

Of je opzegtermijn wordt opgeschort tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid, hangt af van je status als tijdelijke werkloze. Bij wie tijdelijk werkloos is wegens overmacht (coronacrisis), loopt de opzegperiode door tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. Dat betekent dat het mogelijk is dat je opzegperiode ook eindigt tijdens die tijdelijke werkloosheid, en je dus geen dag meer terug naar het werk moet.

De tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen verlengt wél de duur van de opzeg. De opzegtermijn wordt dus geschorst tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. Je kan pas na de schorsing geldig afstand doen van de verlenging van je opzeg. Ook als je werd vrijgesteld van het leveren van prestaties, maar je wordt wel doorbetaald, geldt deze regeling.

De werknemer die tijdelijk werkloos is wegens corona, en ontslagen wordt, blijft van de overheid een uitkering voor tijdelijke werkloosheid krijgen

Wat met de opzegvergoeding?

Wat de opzegvergoeding betreft, is er een niet onbelangrijke kanttekening. De werknemer die tijdelijk werkloos is wegens corona, en ontslagen wordt, blijft van de overheid een uitkering voor tijdelijke werkloosheid krijgen. Pas als het bedrijf de werkzaamheden hervat, moet het de vergoeding voor de resterende opzegtermijn betalen. De uitkering ligt weliswaar lager dan de opzegvergoeding. Minister van Werk Nathalie Muylle bekijkt momenteel of en hoe die regeling kan aangepast worden.

Wat als je zelf je ontslag indient?

Ongeacht of je nu tijdelijk werkloos bent wegens economische redenen of wegens overmacht: als je zelf je ontslag indient, wordt de opzegtermijn niet verlengd. Ook in dit geval is het dus mogelijk dat de opzegtermijn eindigt tijdens je tijdelijke werkloosheid, waardoor jij je sneller op je nieuwe job kan concentreren.

Heb je bijkomende vragen over je rechten en plichten tijdens je periode van tijdelijke werkloosheid? Aarzel dan niet om meer uitleg te vragen aan je werkgever, je vakbond of de bevoegde overheidsdiensten.



