Wat als... je opeens een andere job aangeboden krijgt?

09 januari 2020

Stel: krijgt een mooie jobaanbieding bij een ander bedrijf. Ofwel ga je erop in, ofwel blijf je bij je huidige werkgever. Maar ook in het laatste geval kan je die jobaanbieding in je voordeel gebruiken.

Scenario 1: Je blijft. Wat zeg je tegen je baas?

Het bureau van je baas binnenstormen en roepen dat je bij de concurrent een pak meer kan verdienen? Slecht idee! Een jobaanbieding kan nuttig zijn om bij je huidige bedrijf een promotie en/of hoger loon te onderhandelen, maar dan moet je het wel tactvol aanpakken.

Hou de aanbieding klaar in je binnenzak. Breng je die ter sprake, dan loop je altijd het risico dat je baas doodleuk antwoordt dat je dan maar moet vertrekken. En ook al doet hij of zij dat niet, dan kan je er toch de gevolgen van voelen. Interessante langetermijnprojecten zullen in de toekomst misschien sneller aan een collega worden gegund.

Stuur in eerste instantie aan op een open gesprek over je persoonlijke situatie. Waar sta je in je carrière, waar wil je naartoe, welke meerwaarde beteken je voor het bedrijf? Denk uiteraard eerst goed na over die vragen. Maak duidelijk dat je graag bij je huidige werkgever werkt en dat je er ook wil blijven. Maar vertel daarbij op een respectvolle manier dat je ook met je toekomst bezig bent. Je baas mag best weten dat je jouw marktwaarde aftoetst aan je huidige positie en loon. Meer tips vind je in ons gratis e-book rond loononderhandelingen.

Voel je dat er geen schot in de zaak komt, dan kan je de jobaanbieding ter sprake brengen. Vertel eerlijk dat die je nieuwsgierigheid heeft gewekt. En dat je daarom het aanbod met je huidige situatie hebt vergeleken. Hoeveel je exact kan verdienen bij de andere werkgever, dat vertel je beter niet. Hou het op een vork met minimum- en maximumbedragen.

Stel dat je elders een bruto maandloon van 4.000 euro kan krijgen, maar dat je bereid bent om te blijven voor 3.800 euro. Vertel dan bijvoorbeeld aan je baas dat je bij de andere werkgever tussen de 3.900 en de 4.400 euro kan verdienen.

Weet jij wat jouw ‘marktwaarde’ is? Bereken het snel met het Salariskompas.

Scenario 2: Je vertrekt. Hoe sluit je in schoonheid af?

Ga je voor die nieuwe job, dan moet je uiteraard je huidige werkgever inlichten. Vermijd om te vertrekken met slaande deuren. Vertrekken in goede verstandhouding kan nuttig zijn om verschillende redenen: om je opzegtermijn te verkorten, omdat je elkaar later nog tegenkomt, omdat je een goede referentie wilt, omdat je met een goed gevoel het hoofdstuk wilt afsluiten. De manier waarop je vertrekt, zo zal je herinnerd worden. Een bruikbaar stappenplan vind je ook in ons e-book ‘Zelf je ontslag indienen: zo vertrek je met opgeheven hoofd’.

Zorg ervoor dat je je baas als eerste informeert. Niets zo vervelend als de geruchtenmolen die je vertrek verspreidt. Bereid het gesprek goed voor. Wat als je baas met een tegenbod op de proppen komt? Ben je bereid om dat te overwegen? Of wil je sowieso vertrekken?

Geef geen waslijst aan negatieve redenen voor je vertrek, ook al zouden die er zijn. Trek die positieve en respectvolle lijn door in het formeel afscheidsgesprek met je baas én in de informele babbels met de collega’s van wie je afscheid neemt. Geef aan dat je elders een heel mooie kans krijgt. En probeer ook op een constructieve manier te vertrekken. Dat kan je bijvoorbeeld doen door een heldere stand van zaken te geven van de projecten waaraan je werkte.

