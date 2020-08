Wat als je baas failliet gaat? "Werknemer kan maximum 25.000 euro ontvangen”

De coronacrisis brengt tal van ondernemingen in een lastig parket. Experts voorspellen dan ook een stijging van het aantal faillissementen in ons land: van 10.000 jaarlijkse falingen naar 16.500 . Maar wat doe je als werknemer als je baas failliet gaat? Heb je recht op een vergoeding? En hoe vind je snel een nieuwe job? Eva Cums van het Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO) en Lotte Landuydt van VDAB, loodsen je doorheen het traject na een faillissement.

Registreer je zo snel mogelijk als werkzoekende

Om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering en om te kunnen rekenen op begeleiding, moet je je als werkzoekende registreren bij VDAB. Voor wie in Brussel woont, is dat Actiris, en wie in Wallonië woont, kan aankloppen bij Forem. “Je kan je ook al inschrijven vóór je eigenlijke ontslag, op voorwaarde dat je de ontslagdatum kent”, weet Lotte Landuydt, expert externe communicatie bij VDAB.

Geef je schuldvordering aan bij de curator

Na het faillissement van je werkgever zal er een curator worden aangesteld. De curator is de persoon die door de rechtbank werd aangeduid om de bezittingen van het bedrijf te beheren en dus het faillissement af te handelen. “Is je werkgever je nog bedragen verschuldigd, zoals loon, vakantiegeld of een eindejaarspremie, dan kan je bij die curator een schuldvordering indienen”, aldus Eva Cums, adviseur bij het Fonds Sluiting Ondernemingen. “In principe zal hij of zij jou zelf uitnodigen om de aangifte in te vullen. Dat gebeurt online via het platform RegSol. Wie aangesloten is bij een vakbond kan hiervoor rekenen op ondersteuning. Doe je de aangifte zelf, dan kan je op het platform inloggen met een eID of itsMe, of een papieren versie indienen bij de curator.”

Als je vordering wordt goedgekeurd, wordt die opgenomen in het passief van het faillissement, het geheel van alle schulden van de onderneming. Dat is echter nog geen garantie op een volledige betaling. Zo hebben de schuldvorderingen van banken voorrang. Die van werknemers zullen op basis van een wettelijk bepaalde rangregeling behandeld worden.

De provisionele werkloosheidsuitkering helpt de werknemer uit de nood in afwachting van de betaling door de curator of het Fonds Sluiting Ondernemingen Eva Cums, Fonds Sluiting Ondernemingen

Vraag een provisionele werkloosheidsuitkering aan

In principe zal de curator binnen de vijftien dagen na het faillissement de arbeidsovereenkomst verbreken en een werkloosheidsbewijs afleveren, een ‘C4’.

“Met dat document kan je een provisionele werkloosheidsuitkering aanvragen bij de uitbetalingsinstelling van je vakbond of bij de Hulpkas voor Werkloosheid”, verklaart Eva Cums. “De provisionele werkloosheidsvergoeding wordt berekend door de RVA, onder andere op basis van de gezinstoestand, de leeftijd, het laatste loon en de gewerkte dagen. De uitkering helpt je al uit de nood, in afwachting van de betaling door de curator of het FSO. Bij de berekening van de vergoedingen door het Fonds (zie verder) zal deze provisionele uitkering in mindering gebracht worden van de verbrekingsvergoeding, als men daar recht op heeft.”

Let wel, je bent als werknemer niet verplicht om een provisionele uitkering aan te vragen. Zo is dat niet nodig als je al een nieuwe job vond.

Dien het aanvraagformulier F1 in bij het FSO

Vervolgens dien je het aanvraagformulier F1 in bij het FSO. Die aanvraag is gebaseerd op je schuldvordering en dient om verschillende vergoedingen op te vragen.

“Als de curator niet over voldoende actief (de middelen die de onderneming nog heeft, nvdr.) beschikt, wat meestal het geval is, kan de werknemer dus bij het FSO terecht”, zegt Eva Cums. “Wie bij de vakbond aangesloten is, kan het formulier elektronisch indienen. Zo niet, kan een papieren versie gebruikt worden. Je kan je hiervoor laten bijstaan door het FSO of de curator. Zowel de werknemer als de curator moeten het ondertekenen.”

Welke vergoedingen zijn er?

Er zijn vier soorten vergoedingen, die elk een ander doel hebben.

De sluitingsvergoeding

De eerste, de sluitingsvergoeding, wordt automatisch uitbetaald door het FSO na een faillissement en moet dus niet aangevraagd worden. “Het is een forfaitaire vergoeding die berekend wordt op basis van de anciënniteit en leeftijd van de werknemer”, weet Eva Cums. “Het gaat om 166,48 euro per jaar anciënniteit in de onderneming. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden:

- De onderneming moet minstens vijf werknemers tewerkstellen.

- De werknemer mag nog geen sluitingsvergoeding van zijn werkgever hebben ontvangen.

- De werknemer moet aan de werkgever verbonden zijn via een contract van onbepaalde duur.

- De werknemer moet minstens één jaar anciënniteit hebben.

- De werknemer moet ontslagen zijn binnen een welbepaalde referteperiode. Die loopt van de twaalfde maand voorafgaand aan de sluitingsdatum tot het einde van de twaalfde maand die erop volgt. Voor de bedienden wordt die eerste termijn op achttien maanden gebracht. Het kan zijn dat de curator na het faillissement beslist om nog enkele werknemers in dienst te houden om hem te helpen bij het afhandelen van het faillissement. Voor die werknemers, die na het faillissement dus onder curatele werken, wordt de termijn op drie jaar gebracht na faillissementsdatum.”

De contractuele vergoedingen

Voor drie andere vergoedingen moet wel het F1-formulier ingevuld worden. Het gaat allereerst over de contractuele vergoedingen, ter compensatie van achterstallig loon, vakantiegeld, eindejaarspremie, verbrekingsvergoeding,… Het FSO berekent de vergoedingen en betaalt uit.

De overbruggingsvergoeding

“Daarnaast kan ook de overbruggingsvergoeding aangevraagd worden, in het geval het bedrijf wordt overgenomen en de werknemer er kan blijven werken”, zegt Eva Cums. “Die vergoeding dekt de periode van inactiviteit tussen het ontslag bij de oude werkgever en de start bij de nieuwe werkgever. In dat geval heb je wel geen recht op een verbrekingsvergoeding.”

Een werknemer kan na een faillissement maximum 25.000 euro bruto ontvangen Eva Cums, Fonds Sluiting Ondernemingen

De bedrijfstoeslag

Tot slot kan de zogenaamde ‘bedrijfstoeslag’ aangevraagd worden (voorheen: aanvullende vergoeding brugpensioen), dit door oudere werknemers die werkloosheidsuitkeringen kunnen genieten als werkloze met bedrijfstoeslag, zoals bepaald in de cao. De curator moet de schuldvordering wel erkennen.

“Belangrijk is dat de vergoedingen geplafonneerd zijn. Een werknemer kan na een faillissement maximum 25.000 euro bruto ontvangen, verdeeld over de verschillende vergoedingen.”

Onze opleiding ‘Ontslagen, niet verslagen’ kan iedereen gratis volgen, op zijn eigen tempo Lotte Landuydt, VDAB

Op zoek naar een nieuwe job? De VDAB ondersteunt

Van zodra je alle formaliteiten hebt geregeld, kan je je volledig focussen op het vinden van een nieuwe job. “Wie zich inschrijft bij de VDAB, heeft recht op begeleiding en tal van gratis opleidingen. Maar er zijn ook plichten. Zo moet je op zoek gaan naar werk, of een opleiding volgen om je kennis of competenties bij te schaven”, legt Lotte Landuydt uit.

“Vervolgens krijgt elke werkzoekende een individueel online dossier. In je online dossier, ‘Mijn Loopbaan’, ontvang je tips en opdrachten voor het vinden van werk. Bijvoorbeeld: ‘Hoe stel ik een goed cv op?’.

Ben je na een maand nog op zoek naar werk, neem dan zeker contact op met VDAB. Experts kunnen al je vragen beantwoorden. Heb je nood aan een meer persoonlijke begeleiding, dan kan een afspraak gemaakt worden met een bemiddelaar, die samen met jou naar oplossingen zoekt. Maar je kan natuurlijk ook zelfstandig naar werk blijven zoeken of beroep doen op de online sollicitatiecoaches, waarmee je kan chatten en die je cv en motivatiebrief kunnen nalezen. Allemaal gratis.”

Ook het volgen van een online (sollicitatie-)opleiding behoort tot de mogelijkheden. “En er zijn daarnaast webinars rond solliciteren. Een eventuele opleiding moet wel aansluiten bij het traject naar werk van de persoon in kwestie.”

Wie verplicht wordt tot outplacement, bepaalde 45-plussers bijvoorbeeld, of er recht op heeft, krijgt een meer diepgaande ondersteuning. Outplacement houdt immers in dat je grondig begeleid wordt bij je zoektocht naar een nieuwe job, en dat door een gespecialiseerde dienstverlener. Die begeleiding omvat administratieve steun, het opmaken van een persoonlijke balans, psychologische begeleiding, begeleiding bij het vinden van een job én hulp om je te integreren in je nieuwe job.

