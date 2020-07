Waarom we in de toekomst meer zullen moeten bijscholen om onze job te kunnen houden Charlotte Fouquet

16 juli 2020

08u00

Het Wereld Economisch Forum (of WEF) voorspelt dat tegen 2030 veel jobs niet meer zullen bestaan als gevolg van de technologische revolutie. Bovendien zullen tegen 2022 al 40% van de skills die vandaag nodig zijn, minder of zelfs helemaal niet meer van tel zijn. Herscholen is dus de boodschap. Jobat.be bekijkt welke skills onmisbaar gaan worden.

Door de technologische revolutie, ook wel Industrie 4.0 genoemd, zullen diverse jobs overbodig worden. Denk dan aan bepaalde vormen van manuele arbeid, maar ook allerlei administratieve functies en technisch ingewikkelde jobs zullen geautomatiseerd worden. Veel sectoren stevenen dus af op een ware omwenteling.

Welke skills heb je dan nodig?

Het zal niet verbazen dat technische en technologische vaardigheden in de toekomst nog belangrijker zullen worden. Denk aan ingenieurs, IT-specialisten en experts in artificiële intelligentie. Heb je hier geen aanleg of interesse voor? Geen probleem. Want ook de meer menselijke skills, zoals communicatievaardigheden, leiderschap of commercieel inzicht zullen in belang toenemen. Dat zijn vaardigheden die moeilijk door machines overgenomen kunnen worden.

Kijken we dan naar de noodzakelijke sectoren, dan verwacht het Wereld Economisch Forum dat er onder andere in de volgende sectoren een toename van het aantal jobs zal zijn: de zorgsector, engineering en IT, sales en marketing, jobs rond ecologie… Het is dus zeker niet zo dat alleen technisch aangelegde mensen nog aan de bak zullen komen.

Transitie

We staan dus voor een nooit eerder geziene transitie op de arbeidsmarkt. Het is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijfsleiders, overheden en onderwijsinstellingen om ervoor te zorgen dat die transitie zo vlot mogelijk verloopt en dat niemand achterblijft.

Daarnaast moet ook elk individu zijn of haar eigen verantwoordelijkheid nemen. Ga het gesprek aan met je werkgever en analyseer hoe jouw job eventueel zal evolueren in de toekomst en welke stappen je moet zetten om relevant te blijven.

Hoe school je je succesvol om?

Indien jouw job binnen enkele jaren effectief een andere inhoud zal krijgen, is het aan jou om te oordelen of die job dan nog zal aansluiten bij je wensen en talenten. Is dat het geval, breng dan in kaart welke skills je nog moet aanscherpen om in de toekomst de job goed genoeg te kunnen uitoefenen. Stel samen met je leidinggevende een opleidingsplan op. Zo toon je je engagement. Bovendien heeft jouw werkgever er alle belang bij om jou hierin te ondersteunen, zowel financieel als qua tijd. Het beste moment om dit op tafel te leggen is tijdens je evaluatiegesprek.

Wil je het roer liever helemaal omgooien en binnen enkele jaren misschien in een andere sector aan het werk gaan? Ook dan is het goed om nu al met je voorbereiding te starten. Stel dat je als administratief bediende in de zorg wil gaan werken, of als IT-consultant, dan vraagt dat toch een gedegen en vaak langlopende opleiding voor je effectief een andere richting kan inslaan. Lees hier hoe je een geslaagde carrièreswitch maakt.

In ieder geval moet je ervan uitgaan dat de arbeidsmarkt altijd sneller zal evolueren. Wie zich niet aanpast aan die nieuwe realiteit, zal zijn of haar waarde op de arbeidsmarkt zien dalen. Een leergierige en proactieve attitude wordt dus een must.

