Waarom solliciteren in de zomer een goed idee is Joni Horemans

14 juli 2020

08u13

Bron: jobat.be 4 Solliciteren De zwoele zomermaanden staan niet bekend als een hoogseizoen voor wie een nieuwe job wil binnenrijven. Er zijn minder vacatures en veel bedrijven draaien op halve kracht, maar dat wil niet zeggen dat je gelijk je koffers moet pakken tot september. Zoals altijd is er een keerzijde. De zwoele zomermaanden staan niet bekend als een hoogseizoen voor wie een nieuwe job wil binnenrijven. Er zijn minder vacatures en veel bedrijven draaien op halve kracht, maar dat wil niet zeggen dat je gelijk je koffers moet pakken tot september. Zoals altijd is er een keerzijde. Jobat.be ziet unieke kansen voor jobhunters tijdens de zomermaanden.

Het grote voordeel van de zomer is dat er meer tijd is. Ben je nog aan de slag en kijk je uit naar iets nieuws, dan zal de werkdruk wat minder zijn, en kan je bovendien al eens makkelijker een dag verlof vragen. Benut deze extra ruimte om alles goed voor jezelf op een rijtje te zetten, je cv op punt te stellen en een knaller van een motivatiebrief te schrijven. Wanneer je een sollicitatie verstuurt, dien je zeer goed te weten waarom je de bewuste job wilt uitoefenen en wat jou tot de ultieme kandidaat maakt. Wie met een heldere kijk en een duidelijk doel plaatsneemt aan de sollicitatietafel, verhoogt zijn kansen aanzienlijk.

Tip: Hulp nodig bij het opstellen van je cv? Bekijk hier een goed voorbeeld.

Ook werkgevers hebben meestal meer tijd in de zomer. Collectief verlof voor recruiters bestaat voorlopig niet, en de mensen die aan boord blijven, krijgen minder dossiers te verwerken. Nu er meer tijd rest om je kandidatuur te bestuderen is dit het uitgelezen moment voor een open sollicitatie. Bovendien zijn de meeste mensen met hun verlof in het vizier (of nog vers in het geheugen) wat meer ontspannen. Krijg je een uitnodiging voor een gesprek, zal dit hopelijk een stuk gemoedelijker verlopen.

Daar komt nog eens bij dat een groot deel van de concurrentie ook zijn biezen heeft gepakt. Aan de andere kant blijft er bij bedrijven wel nood aan personeel bestaan. In september piekt het aantal vacatures, maar veel posities staan de maanden daarvoor al open. Wie het er nu alvast op waagt, heeft statistisch gezien meer kans op succes.

Betere punten in de zomer

Solliciteren tijdens de zomer laat verder een goede indruk na. In plaats van je gemakshalve bij de rest neer te vlijen op een zonovergoten strand - met het excuus dat er nu toch geen jobs zijn - zet jij je onverminderd verder in voor je zoektocht naar een geschikte baan. Het getuigt van ijver en een sterke gedrevenheid, die een recruiter zeker niet zullen ontgaan.

Voel je er echt niets voor om stil te zitten tijdens de vakantieperiode, moet je zeker eens grasduinen tussen de vele tijdelijke vacatures. Sectoren als de horeca en het toerisme, maar ook de landbouw zien het werk in de zomer traditioneel toenemen. Helpende handen zijn dan erg nodig. Maar de zomer is ook het uitgelezen moment om ervaring op te doen via een stage of vrijwilligerswerk. Gebruik deze vruchtbare maanden om je cv op te blinken en te werken aan je imago.

Tip: Bekijk hier alle openstaande vacatures.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

Dit zijn dé 7 leukste zomerberoepen

In deze sectoren krijg je het hoogste loon en het minste stress

Welke beroepen hebben meeste vakantiedagen, en welke minste?

Bron: jobat.be.