Waarom soft skills steeds belangrijker worden op de werkvloer Charlotte Fouquet

18 februari 2020

07u34

Bron: jobat.be 0 Solliciteren Een goed diploma en dan kom je er wel? Dat is verleden tijd. De werknemer van vandaag en morgen moet zich doorheen zijn loopbaan kunnen aanpassen en bereid zijn om levenslang te leren. Naast kennis en ervaring, worden ook soft skills steeds belangrijker. Wil jij ‘future proof’ zijn op de arbeidsmarkt? Jeroen Diels van Robert Half legt uit met welke skills jij de komende jaren een troef achter de hand houdt.

Leervermogen

De rol van een medewerker binnen een bedrijf evolueert constant. Het is dan ook een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer om het levenslang leren in de praktijk om te zetten. Jeroen Diels, Director van rekruteringsexpert Robert Half: “Er is zeker een verschuiving merkbaar in de skills en competenties die van medewerkers gevraagd worden. Naast de opleiding en vorige ervaringen wordt steeds meer gekeken naar andere vaardigheden. Leervermogen staat daarbij met stip op één. De werkgever moet het volgen van opleidingen gemakkelijker maken, en de werknemer moet zich proactief opstellen en continu willen bijleren via formele en informele opleidingen, netwerkmomenten, tijdschriften … Kandidaten die uit zichzelf die vaardigheid bezitten en dat ook zo kunnen overbrengen op een sollicitatiegesprek, hebben zeker een streepje voor.” Lees hier tips voor een succesvol sollicitatiegesprek.

Aanpassingsvermogen

Je goed kunnen aanpassen is een mooie aanvulling op het leervermogen en ook essentieel om in de toekomst te blijven meetellen. Heel wat bedrijven zijn immers volop bezig met een digitale transformatie. Wie niet mee is, ziet zijn waarde voor de organisatie dalen. Jeroen Diels: “Als werknemer is het belangrijk om aan de slag te gaan met wijzigende omstandigheden, en je dus niet terughoudend op te stellen. Zo blijf je ook in de toekomst een plaats hebben in de organisatie. Wie solliciteert, moet concrete voorbeelden kunnen geven van situaties waarin hij of zij zich heeft aangepast. Dat wordt door werkgevers steeds meer gewaardeerd.”

Oplossingsgericht denken

Nog meer dan nu zal je in de toekomst zelfstandig problemen moeten kunnen oplossen. Rekruteerders willen dan ook weten hoe een sollicitant eventuele problemen aanpakt en oplossingen uitwerkt. Verwacht je op een sollicitatiegesprek dan ook aan enkele concrete cases of vragen om deze skill te testen.

Helder en goed kunnen communiceren bij moeilijke momenten, spanningen en veranderingen, is een niet te onderschatten vaardigheid. Jeroen Diels

Respectvol communiceren

Ongeacht welke job je uitoefent of in de toekomst wil uitoefenen, vlot en empathisch kunnen communiceren is essentieel. Jeroen Diels: “Helder en goed kunnen communiceren bij moeilijke momenten, spanningen en veranderingen, is een niet te onderschatten vaardigheid. Het is een skill die veel zegt over de emotionele intelligentie van een medewerker. Voor een boekhouder bijvoorbeeld was het vroeger vooral belangrijk dat hij of zij inhoudelijk sterk was. Dat blijft zo, maar meedenken als een echte business partner en vlot kunnen communiceren zijn bijna even belangrijke troeven geworden. Ook op een sollicitatiegesprek moet je die vaardigheid kunnen demonstreren. Hoe een sollicitant vertelt over vorige werkervaringen, werkgevers of medestudenten, geeft aan een rekruteerder heel wat informatie.”

Goed kunnen samenwerken

Wie in een organisatie op zijn eilandje blijft zitten, is eraan voor de moeite. Werkgevers willen medewerkers die teamplayers zijn. Hoe goed iemand in een team past en kan samenwerken met naaste collega’s, andere afdelingen of externen, zal steeds belangrijker worden.

Future proof op de arbeidsmarkt

Het mag duidelijk zijn dat bepaalde soft skills een must worden op de arbeidsmarkt. Wie een succesvolle loopbaan wil uitbouwen, heeft deze skills dus maar beter onder de knie. Ook voor rekruteerders vraagt deze evolutie een nieuwe aanpak. Jeroen Diels: “Wij begeleiden tal van bedrijven bij de rekrutering van nieuwe medewerkers. Als het dan eens niet de juiste match blijkt te zijn, dan ligt het heel vaak aan die soft skills. Dat toont aan dat je het belang ervan toch niet mag onderschatten. Een ervaringsmoment, zoals de sollicitant enkele cases laten bespreken, kan ons al heel wat informatie geven. We letten dan goed op bepaalde reacties en de manier waarop hij of zij omgaat met feedback, heel open of net defensief. Naast de soft skills, kan ik zeker ook aanraden om altijd op de hoogte te blijven van je sector, ook van wat er buiten je bedrijf gebeurt. Niemand kan natuurlijk de toekomst voorspellen, maar als je zowel inzet op je inhoudelijke kennis als op de ontwikkeling van soft skills, staat niets een succesvolle en duurzame carrière in de weg.”

