Waarom regelmatig op vakantie gaan je net beter maakt in je job Charlotte Fouquet

16 juni 2020

08u07

Bron: jobat.be 0 Werkplek ‘Werk hard en je komt er wel’, hoor je wel eens. Maar wat is ‘hard werken’? Betekent het dat je je werk altijd op de eerste plaats zet en nooit vakantie neemt, zoals Elon Musk die 120 uur per week beweert te werken? Kan je alleen succesvol zijn als je continu beschikbaar bent voor je baas? Niets is minder waar, zo blijkt - gelukkig - uit diverse wetenschappelijke onderzoeken. ‘Werk hard en je komt er wel’, hoor je wel eens. Maar wat is ‘hard werken’? Betekent het dat je je werk altijd op de eerste plaats zet en nooit vakantie neemt, zoals Elon Musk die 120 uur per week beweert te werken? Kan je alleen succesvol zijn als je continu beschikbaar bent voor je baas? Niets is minder waar, zo blijkt - gelukkig - uit diverse wetenschappelijke onderzoeken. Jobat.be zet enkele voordelen van vakantie nemen op een rij.

Vakantie, een must voor een goede gezondheid

Arbeids- en organisatiepsycholoog Jessica de Bloom van de Rijksuniversiteit Groningen is duidelijk: af en toe een vrije dag of een vakantie inplannen, is beter voor je gezondheid. Uit haar onderzoek blijkt dat weekends alleen niet voldoende zijn om terug op te laden. In landen waar werknemers soms een beperkt aantal vrije dagen hebben, zoals in de VS, lopen mensen meer risico op hart- en vaatziekten als ze lange tijd zonder onderbreking aan het werk zijn.

Zelfs al ben je geen fervente reiziger, dan nog is het een goed idee om je vakantiedagen volledig op te gebruiken. Zo stelt de Bloom dat je ook thuis volledig tot rust kan komen. Natuurlijk is daar de verleiding groter om huishoudelijke klusjes op te knappen of om ’s avonds toch maar zelf te koken, maar de mogelijke reisstress valt wel weg. Vaak komen mensen met stress thuis van vakantie, bijvoorbeeld na verschillende vluchten of lange files, of als ze een week elk hoekje van een stad hebben bezocht.

Tip: Hoeveel bedraagt jouw vakantiegeld? Bereken het snel hier.

Van vakantie word je meer proactief

Je hebt het vast zelf al gemerkt. Als je net op vakantie bent geweest, ben je vaak gemotiveerder op het werk. Je voert niet alleen je taken uit, maar je denkt ook nieuwe plannen uit of bedenkt hoe sommige zaken vlotter zouden kunnen verlopen. Je brein heeft even rust gehad en kan nu terug op volle toeren draaien.

Ook niet onbelangrijk: wie af en toe vrijaf neemt, wordt een aangenamere collega. Je gaat niet gebukt onder stress, waardoor je openstaat voor informele gesprekken, of waardoor je zonder morren even een collega helpt met zijn of haar taak… Dat zet zich ook door in je privésituatie. Minder stress betekent dat je ook een aangenamere partner en/of ouder wordt. Vakantie nemen biedt dus niet alleen voordelen voor jezelf, maar ook voor je omgeving.

Tip: Hoe stressbestendig ben jij? Doe hier de test!

Wie vakantie neemt, is succesvoller

Uit onderzoek van de U.S. Travel Association blijkt dat wie af en toe vakantie neemt, niet alleen 28% gelukkiger is met zijn of haar job, maar ook succesvoller is. Hoe dat komt, is niet meteen duidelijk. Misschien omdat het net die mensen zijn die, na wat ademruimte, op de proppen komen met nieuwe ideeën, of omdat wie reist, een bredere blik heeft op allerlei zaken. In ieder geval is de boodschap duidelijk: af en toe vrijaf nemen is niet alleen een must voor je gezondheid en een goede verstandhouding met je collega’s, het helpt je ook om een succesvolle loopbaan uit te bouwen.

Lees meer op Jobat.be:

Wie heeft recht op hoeveel vakantiedagen?

Zo geniet je optimaal van je vakantie

Bij deze jobs lijkt het elke dag vakantie

Bron: Jobat.be, Intermediair.nl.