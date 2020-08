Waarom openheid over je loon positief kan zijn Joni Horemans

10 augustus 2020

09u00

De hoogte van je salaris is waarschijnlijk niet meteen iets wat je op tafel gooit tijdens de lunchpauze op het werk. Zelfs wanneer je bevriend bent met je collega's en jullie een hoop intieme informatie delen, blijft dit nog steeds een lastig onderwerp. Daar is echter weinig reden voor, want uiteindelijk heb je er alleen maar baat bij om het uit de taboesfeer te halen. Jobat.be legt uit waarom.

Iets te winnen

Meer transparantie kan vanuit je positie als werknemer nooit kwaad. Wanneer je openlijk over je salaris spreekt met collega’s, komen er mogelijk verschillen aan het licht. Misschien verdien jij een stuk meer of minder dan een teamgenoot met hetzelfde profiel. Dit kan in eerste instantie jaloezie in de hand werken, maar laat het vooral een aanleiding zijn om potentieel onrecht te verhelpen. Blijkt je collega meer te verdienen dan jij, is dit een sterk argument om opslag te vragen!

Tip: Vergelijk je loon met dat van anderen met het Salariskompas.

Zelfverzekerd

Betrouwbare informatie over het inkomen van je collega’s is m.a.w. goud waard bij je loonsonderhandeling. Het gebeurt dat iemand die beter kan onderhandelen gaandeweg meer inkomen genereert, terwijl minder assertieve teamgenoten achterblijven. Ook het startloon kan al anders zijn, wanneer een bepaalde collega bijvoorbeeld in dienst trad tijdens een moment van krapte op de arbeidsmarkt. Confronteer je je werkgever met deze ongelijkheid, zal hij of zij eerlijkheidshalve in actie moeten schieten. Salaris afnemen gaat niet, dus bestaat de ultieme oplossing eruit de minder bedeelde collega opslag te geven. Je kan je zo een stuk zelfverzekerder naar je evaluatiegesprek begeven.

Gezamenlijk doel

Door open kaart te spelen, kan het ook uitkomen dat jullie allemaal te weinig verdienen. Is dit het geval, bundel dan jullie krachten om collectief te lobbyen voor meer salaris of een extra voordeel. Bedenk gezamenlijk een plan waarmee je als één team je werkgever tot een grotere gulheid kan bewegen.

Teamspirit

Uit onderzoek blijkt verder dat openheid over de salarissen het vertrouwen tussen collega’s versterkt. En er is meer goed nieuws, want niets te verbergen hebben maakt personeelsleden niet alleen meer tevreden, maar zelfs productiever. Op die manier zal ook je baas uiteindelijk de vruchten plukken van een transparant loonbeleid. Het vertrouwen van werknemers tegenover hun werkgever vergroot op zijn beurt wanneer iedereen zich fair behandeld voelt. De loyaliteit naar het bedrijf toe zal aldus toenemen, wat de werksfeer en efficiënte samenwerking bevordert, zo ondervond het Journal of Business and Psychology.

Meer dan nettoloon

Ben je toch terughoudend om te polsen naar het loon van je collega’s, grijp dan je kans wanneer iemand het bedrijf verlaat. De drempel is dan minder hoog, aangezien er van concurrentie geen sprake meer is. Ga hoe dan ook tactvol te werk en bedenk dat er heel wat factoren een rol spelen, zoals ervaring, anciënniteit en inzetbaarheid. Besef tenslotte dat het salaris meer is dan enkel je bruto inkomen. Misschien verdient je collega meer, maar rijd jij als enige met een bedrijfswagen, mag je vaker thuis werken of krijg je een riante bonus of andere voordelen? Zulke dingen dien je zeker in rekening te brengen vooraleer je je beklag gaat doen.



