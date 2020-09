Waarom jouw functietitel wel degelijk van belang is Charlotte Fouquet

08 september 2020

08u00

Bron: jobat.be 1 Jobs Hecht jij weinig belang aan je functietitel? Gaat het je meer om de inhoud dan om de verpakking? Dan kan je weleens bedrogen uitkomen. De juiste jobtitel kan je namelijk vooruithelpen in je carrière. Hecht jij weinig belang aan je functietitel? Gaat het je meer om de inhoud dan om de verpakking? Dan kan je weleens bedrogen uitkomen. De juiste jobtitel kan je namelijk vooruithelpen in je carrière. Jobat.be legt uit waarom.

Geloofwaardigheid bij externen

Jouw naaste collega’s zullen wel weten wat jij allemaal doet en wat je in je mars hebt, maar externen en zelfs collega’s van andere afdelingen gaan in de eerste plaats af op je functietitel. Het is dus belangrijk dat die niet alleen overeenstemt met je jobinhoud, maar ook je niveau in de organisatie weergeeft. Een ‘secretaresse’ roept bijvoorbeeld een ander beeld op dan een ‘office manager’. Niemand is fan van onderwaardering, toch? Bovendien krijg je met een serieuzere functietitel ook meer gedaan. Ben jij nog blij met je huidige job? Doe de test.

Belangrijk voor je eigenwaarde

Niet alleen is je functietitel belangrijk naar anderen toe, ook voor je gevoel van eigenwaarde speelt die een rol. Heb je bijvoorbeeld lang gestudeerd of heb je heel wat watertjes doorzwommen om je positie te bereiken, dan wil je dat ook weerspiegeld zien in je titel. Een passende functietitel is dan ook een teken van respect naar jou toe.

Maak het gemakkelijk voor selectiekantoren

Misschien ondervind je nu nog geen last van je functietitel, maar wat als je in de toekomst van werk verandert? Voor selectiekantoren en hr-afdelingen is het belangrijk dat ze in één oogopslag zien welke ervaring jij hebt. Geeft jouw functietitel een verkeerd beeld van wat je kan en wat je doet, dan ben je dus benadeeld in je zoektocht naar werk.

Ook zoeken selectiekantoren soms automatisch naar profielen, op LinkedIn bijvoorbeeld. Heb je een salesprofiel, maar is je titel ‘account manager’, dan zet je rekruteerders op het verkeerde spoor, of erger, word je niet gevonden.

Een sterkere positie voor loononderhandelingen

In zowat alle bedrijven hangen de lonen op zijn minst gedeeltelijk samen met het niveau van de medewerker. Met andere woorden: op welk trapje van de ladder bevindt de medewerker zich? Is jouw jobinhoud de voorbije jaren geëvolueerd of heb je meer verantwoordelijkheden gekregen, maar vertaalde zich dat niet in een andere jobtitel, dan kan dat je kansen op een loonsverhoging verkleinen. “Je verdient immers al wat je moet verdienen op dat niveau.”

Hoe pas je je functietitel aan?

Strookt jouw functietitel niet met je jobinhoud, je ervaring of je verantwoordelijkheden? Dan is het nu het moment om daar iets aan te doen. Stap naar je leidinggevende of hr-afdeling en argumenteer waarom jouw titel niet meer aansluit bij je waarde voor het bedrijf. Leg uit wat je de voorbije jaren deed en wat dat opleverde voor het bedrijf. Uiteraard bedenk je voor het gesprek al de functietitel die je wel graag zou dragen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

6 ultieme tips om uit je comfortzone te stappen en te groeien

7 manieren waarop jij je eigen carrière saboteert

Wat je van Tom Cruise kan leren voor jouw cv

Bron: jobat.be.