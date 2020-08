Waarom je regelmatig van job zou moeten veranderen Charlotte Fouquet

04 augustus 2020

Belgen zijn redelijk honkvast als het over hun werkgever gaat, ook als ze beseffen dat ze niet helemaal op de goeie plek zetten of elders misschien meer zouden kunnen verdienen. Jobat.be bekijkt hoe doordacht af en toe een move maken in je carrière wel degelijk ook voordelen heeft.

1. Je blijft jezelf ontwikkelen

Wie jarenlang bij hetzelfde bedrijf blijft werken, kan wel eens vastroesten in bepaalde gewoontes en overtuigingen. Als je overschakelt naar een nieuwe werkgever, levert dat gegarandeerd nieuwe inzichten op, zelfs al blijf je in dezelfde sector. Je zal zien dat elk bedrijf zijn eigen manier van werken en specifieke uitdagingen heeft. Wie regelmatig van werkomgeving verandert, blijft professioneel dus groeien en doet meer ervaring op dan iemand die op zijn plek blijft zitten. Je kan daarnaast ook op zoek gaan naar een werkgever waar je veel doorgroeimogelijkheden en bijscholingen krijgt, of eerst zelf een aanvullende bijscholing volgen om je opties te verruimen.

2. Je kan een loonsverhoging uit de wacht slepen

Bij elke sollicitatieprocedure hoort een loononderhandeling. Wie van job verandert, verdient niet zelden een stuk meer bij de nieuwe werkgever. Je kan namelijk je ervaring bij je vorige werkgever valoriseren. Bovendien heb je nog een job en hoef je in principe dus niet te veranderen, wat je onderhandelingspositie sterker maakt. Eenzelfde loonsverhoging bij je huidige werkgever uit de wacht slepen, is heel wat moeilijker.

3. Je kan op zoek naar ‘the perfect match’

Niet alleen de jobinhoud en je verloning zijn belangrijk, het bedrijf waar je werkt moet ook bij je passen. Ben jij bijvoorbeeld een sociaal bewogen iemand, of hecht je veel belang aan duurzame werkprocessen, dat zijn dat waarden die je ook zou moeten terugvinden bij je werkgever. Komen jouw waarden niet (meer) overeen met die van het bedrijf waar je werkt, dan gaat dat op termijn wringen.

Van job veranderen laat je toe om op zoek te gaan naar een werkplek die wel volledig bij je aansluit. Heb je een bedrijf op het oog? Kijk dan eens of hun visie en waarden op de website te vinden zijn, of je kan eens praten met mensen die er al werken.

4. Je breidt je netwerk uit

Wie lang bij hetzelfde bedrijf werkt, komt vaak dezelfde mensen tegen. Dat kan gaan vervelen en bovendien mis je zo ook nieuwe meningen of inzichten. Een nieuwe job in een nieuw bedrijf zorgt voor een lading nieuwe collega’s en contacten, waar je kan van bijleren. Zeker op lange termijn kan een uitgebreid netwerk een boost betekenen voor je carrière.

5. Je maakt kans op een betere werk-privébalans

Ben je op zich je job niet beu, maar sta je elke dag uren in de file? Of staat je werkgever amper open voor flexibele werkvormen? Daar kan een nieuwe job zeker verandering in brengen. Een betere balans tussen werk en privé staat dan ook hoog in de lijst van redenen waarom mensen van job veranderen. Maak met je nieuwe werkgever vooraf goede afspraken over zaken als thuiswerk en flexibele werkuren.



