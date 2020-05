Waarom je nú moet nadenken over je carrière Charlotte Fouquet

19 mei 2020

08u00

Bron: jobat.be 6 Werkplek De vertraging die het coronavirus met zich meebrengt, geeft ons de kans om enkele zaken op een rijtje te zetten wat ons werk betreft. Ben je nog wel tevreden met je job? Wat zou je anders kunnen doen? Nu het professionele leven stilaan terug op gang komt, is het moment aangebroken om een echt carrièreplan op te stellen. De vertraging die het coronavirus met zich meebrengt, geeft ons de kans om enkele zaken op een rijtje te zetten wat ons werk betreft. Ben je nog wel tevreden met je job? Wat zou je anders kunnen doen? Nu het professionele leven stilaan terug op gang komt, is het moment aangebroken om een echt carrièreplan op te stellen. Jobat.be geeft je vijf essentiële tips.

1. Schrijf je doelen neer

Ideeën, dromen of wensen kunnen maar werkelijkheid worden als je ze serieus neemt. Maak er dus echte plannen van door ze ergens neer te schrijven. Zo worden het concrete doelstellingen waaraan je specifieke acties kan verbinden. Je zal zien, eens je jouw doelen hebt opgeschreven, zal je nog meer nadenken over de uitvoering ervan.

2. Maak je doelen SMART

De manier waarop je je doelen formuleert, is van belang. Noteer je ze als vage dromen, dan heb je er niet veel aan. Je gebruikt bij voorkeur de SMART-methode. Die houdt in dat al je doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden moeten zijn.

Beperk je dus niet tot ‘ik wil graag doorgroeien in de organisatie’, maar maak er een concrete doelstelling van: ‘binnen 5 jaar wil ik project manager zijn, verantwoordelijk voor de communicatieprojecten in de hoogste financiële categorie’. Deze doelstelling is specifiek, meetbaar, acceptabel (als je zelf bereid bent om er de nodige inspanningen voor te leveren en andere zaken eventueel op te offeren), realistisch (controleer of jouw doel in lijn is met de gang van zaken in jouw organisatie) en tijdgebonden.

Tip: Een evaluatiegesprek met je leidinggevende? Bekijk in onze gids enkele tips.

3. Maak een onderscheid tussen korte en lange termijn

Een langetermijndoel, bijvoorbeeld op vijf jaar, kan gemakkelijk ondergesneeuwd raken in de drukte van alledag. Daarom is het belangrijk om je langetermijndoel op te splitsen in doelstellingen op korte termijn. Welke tussenstappen moet je zetten om je doel te bereiken? Bepaal bijvoorbeeld welke opleidingen je zal volgen in het komende jaar, welke skills je zal ontwikkelen, welke boeken je zeker moet lezen… Maak elk jaar opnieuw die oefening: welke stappen moet ik het komende jaar absoluut zetten? Bijkomend voordeel: je langetermijndoel zal beetje bij beetje minder onbereikbaar lijken.

4. Zet je netwerk in

Niet alleen moet je weten wat je wil bereiken en welke tussenstappen daarvoor nodig zijn, bedenk ook wie je kan helpen om daar te geraken. Werk maken van je netwerk is essentieel. Hoe ruimer je netwerk, hoe groter de kans dat jij op de hoogte zal zijn van innovaties in je sector, nieuwe vormingen en opleidingen, jobopportuniteiten. Kijk je op naar iemand uit je bedrijf of sector? Neem contact op. Wie weet is hij of zij wel bereid om je als mentor te begeleiden.

Tip: 5 redenen waarom je regelmatig van job moet veranderen

5. Hou rekening met onvoorziene omstandigheden

Op vijf jaar tijd kan er veel gebeuren. Je privésituatie kan veranderen, het bedrijfsbeleid kan aangepast worden, er kunnen interne herstructureringen zijn of externe factoren die roet in het eten gooien. Hou daar rekening mee. Bedenk nu al welke gebeurtenissen invloed zouden kunnen uitoefenen op het bereiken van je doel en hoe je daar dan het best mee omgaat. Wie voorbereid is, heeft een antwoord klaar, en behoudt zo de motivatie en drive om op koers te blijven.

Tijd voor een nieuwe job? Bekijk hier alle vacatures.



Bron: jobat.be.