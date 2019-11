Waarom je jezelf beter niet als ‘teamplayer’ omschrijft op je cv Kristina Rybouchkina

26 november 2019

07u30

Bron: jobat.be 0 Solliciteren Heb je de job van je dromen gespot? De kans is groot dat er nog tientallen, misschien zelfs honderden concurrenten azen op dezelfde functie. Het is dus belangrijk dat je cv opvalt tussen de rest. Met onderstaande tips trek je gegarandeerd de aandacht.

Kies je lay-out verstandig

Een artistiek vormgegeven cv op een fel gekleurde achtergrond valt op. Letterlijk. Zeker als je solliciteert voor een creatieve functie, zal je met zo’n originele aanpak punten scoren. Maar vergeet niet dat veel bedrijven tegenwoordig vertrouwen op screeningsoftware om een eerste cv-selectie te maken. Zeker als je solliciteert bij een grote, internationale firma, zit die kans er dik in. In zo’n geval heeft het geen zin om je curriculum vitae van een luisterrijke lay-out te voorzien. Integendeel, een bijzondere vormgeving brengt de screeningsrobot alleen maar in de war. Moet je jouw cv mailen naar een persoonlijk e-mailadres? Laat je creativiteit dan de vrije loop. Word je gevraagd om het document te uploaden op een gestandaardiseerde website? Hou het dan liever sober.

Tip: Een voorbeeld van een goed cv vind je hier.

Zet je SEO-bril op

Vermoed je dat het bedrijf waar je solliciteert screeningssoftware gebruikt, neem dan ook de tekst op je cv aandachtig onder de loep. Robots houden bijvoorbeeld van tussentitels. Controleer dus of de aparte onderdelen op je cv een logische benaming hebben. Weet daarnaast dat screeningssoftware geprogrammeerd is om te zoeken naar specifieke kernwoorden. Probeer daarom termen die je terugvindt in de vacature te hergebruiken op je curriculum. Zo kom je over als de perfecte match. Let wel op met spelfouten! Het zou jammer zijn als bepaalde woorden niet geregistreerd worden, gewoon omdat je je mistypt hebt.

Lees ook: Solliciteren met video-cv: dit moet je weten

Focus op je verwezenlijkingen

Eens je cv door de computerscreening is geraakt, moet je de recruiter imponeren. Daar bestaan enkele slimme trucjes voor. Zo vermelden de meeste sollicitanten van wanneer tot wanneer zij ergens aan de slag waren, hoe hun functietitel luidde en wat hun takenpakket inhield. Dat is nuttig, maar niet bepaald memorabel. Wil je punten scoren, vertel dan iets over je verwezenlijkingen. Schrijf met andere woorden niet: ‘Als werfleider volgde ik verschillende projecten op van a tot z’, maar wel: ‘Als werfleider volgde ik de realisatie op van o.a. de nieuwe gemeentelijke sporthal, het kantorencomplex in de Aalststraat en de parking onder de Markt.’ Dat blijft veel beter hangen.

Verklap iets over je persoonlijkheid

Uiteraard hechten recruiters belang aan diploma’s en relevante werkervaring. Maar ze zoeken in de eerste plaats fijne, enthousiaste werknemers, die passen binnen hun bedrijf. Laat je persoonlijkheid dus doorschemeren in je curriculum vitae. Dat kan door kort enkele hobby’s te vermelden, zoals leidinggeven bij de scouts in je jeugdjaren, of participatie in de ouderenraad van de school van je kinderen nu. Zo verklap je iets over je persoonlijke achtergrond en toon je tegelijkertijd dat je over heel wat people skills beschikt en niet bang bent om verantwoordelijkheid op te nemen.

Vermijd buzzwoorden

Simpelweg enkele positieve eigenschappen opnoemen om je karakter te omschrijven, is dan weer een minder goed idee. Volgens een onderzoek bij onze Noorderburen zijn ‘sociaal’, ‘zelfstandig’ en ‘teamplayer’ de meest voorkomende woorden op cv’s. Wil je bewijzen dat je een witte raaf bent? Laat die termen dan achterwege. Dat zijn wel allemaal eigenschappen waar recruiters naar zoeken, maar door ze simpelweg te vernoemen onderscheid je jezelf absoluut niet van de andere sollicitanten. Concrete voorbeelden zijn een must.

