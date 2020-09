Waarom je je arbeidscontract best eens goed doorneemt voor je het ondertekent Joni Horemans

Een arbeidscontract ondertekenen is een toffe gebeurtenis. Toch laat je je beter niet verblinden door de euforie van het moment, maar kijk je zeer aandachtig wat er eigenlijk precies in het voorgeschotelde document staat. Jobat.be belicht enkele potentiële struikelblokken waar je alvast voor op je hoede dient te zijn.

De juiste job

Een veelvoorkomende valkuil is het ontbreken van een taakomschrijving. Wil je de job uitoefenen die je is beloofd, en geen vervelende bijkomende klusjes of extra verantwoordelijkheden op je bord krijgen? Voorzie dan enige ruimte in je contract voor een gedetailleerde beschrijving van je opdracht. Waar het wel verplicht is om een functietitel op te nemen, is een taakomschrijving dit niet. Maar dat maakt het toevoegen ervan zeker niet minder zinvol. Wanneer je in de toekomst ongewenste extraatjes toegestopt zou krijgen, kan je mét taakbeschrijving steeds teruggrijpen naar jullie afspraken om deze werklast te weigeren. Of natuurlijk om een bijkomende vergoeding te vragen. Een sterk contract laat geen ruimte voor discussie.

Formele beloftes

Ga daarnaast na of alle gemaakte beloftes weerspiegeling krijgen in je arbeidsovereenkomst. Roept je nieuwe werkgever dat je na zoveel maanden opslag mag verwachten, of een bonus zal ontvangen wanneer je een bepaald doel hebt bereikt? Belooft hij/zij thuiswerk of een bedrijfswagen na je training? Zorg er dan voor dat deze mondelinge afspraken ook zwart op wit in je contract belanden. Het is mooi om te vertrouwen op de oprechtheid en het goede geheugen van je nieuwe baas, maar met het bewijs gebeiteld in steen sta je eenvoudigweg een stuk sterker moest er onverwacht ‘iets’ tussen komen.

Wat als…

Besteed verder de nodige aandacht aan randvoorwaarden, zoals het privégebruik van je e-mail, gsm of bedrijfswagen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met deze voordelen bij ziekte of technische werkloosheid? Zaken zoals je werktijden, salaris, vakantiedagen, (reis-)onkosten, startdatum en einde (bij een contract van bepaalde duur) van de overeenkomst zijn een must, maar zowat al het overige is dit niet. Stel je hierrond geen duidelijke regels op, kan dit later wel eens een hoop stress veroorzaken die echter met een simpele paragraaf in het contract te voorkomen is.

Check de bijlagen

Zaken die reeds op hoger niveau geregeld zijn, hoeven niet nog eens in je arbeidscontract te komen. Ze zijn immers al nauwkeurig uitgeschreven in de wet of in cao’s die van kracht zijn voor je sector. Denk bijvoorbeeld aan maaltijdcheques of een eindejaarspremie. Wel dient je contract melding te maken van de cao’s die van toepassing zijn, maar verdere details zijn niet nodig. Slaag de bewuste cao’s erop na zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten. Dit geldt ook voor eventuele bijlagen zoals het bedrijfsreglement of de leasingovereenkomst voor je bedrijfswagen.

Cruciale kribbel

Een wat onnozele fout die zich wel eens voordoet, is dat je naar huis gaat met een exemplaar van het contract dat niet getekend is door je werkgever. Dit berust meestal op een vergissing, maar kan je zuur opbreken moest er later onenigheid ontstaan. Want zonder handtekening is het contract niet geldig. Het is dus niet enkel cruciaal alles correct op papier te zetten, let vooral ook op die kribbel die alles officieel maakt!

