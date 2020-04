Waarom dit het uitgelezen moment is om te solliciteren Kristina Rybouchkina

27 april 2020

08u00

Bron: Jobat.be 0 Solliciteren Of je nu een starter bent of al werkloos was of door de omstandigheden schoon genoeg kreeg van je huidige job: ook nu kan je solliciteren. De jobmobiliteit op de arbeidsmarkt is weliswaar laag momenteel, maar dat wil niet zeggen dat je de job van je dromen niet meer kan strikken. Of je nu een starter bent of al werkloos was of door de omstandigheden schoon genoeg kreeg van je huidige job: ook nu kan je solliciteren. De jobmobiliteit op de arbeidsmarkt is weliswaar laag momenteel, maar dat wil niet zeggen dat je de job van je dromen niet meer kan strikken. Jobat.be helpt je met deze do’s en dont’s op weg.

Stel je jobhunt niet uit

“Veel bedrijven mogen dan wel stilliggen, vaak is dat slechts tijdelijk. Zodra de coronamaatregelen worden opgeheven zal het werkleven weer op gang komen. Daarvoor blijven goede, gemotiveerde werkkrachten nodig”, gelooft Karen Van Velthoven, senior recruiter bij consultancyspecialist BDO. “Veel firma’s laten hun vacatures van voor de coronacrisis daarom gewoon openstaan. Je hoeft je zoektocht dus niet uit te stellen tot de situatie genormaliseerd is. Integendeel. Haast alle hr-verantwoordelijken zijn op dit moment van thuis aan het werk, waardoor ze sollicitatiegesprekken flexibeler dan ooit kunnen inplannen.”

Tip: Gebruik ons voorbeeld om een uitmuntend cv op te stellen

Gebruik je tijd om te researchen

“Nu afspraken met vrienden en familie, hobby’s en voor veel mensen ook woon-werkverplaatsingen zijn weggevallen, heb je veel meer vrije tijd. Gebruik die in jouw voordeel. Zet je sterktes op een rij. Denk goed na over het soort uitdaging je precies zoekt. Zie je een vacature die je aanspreekt, neem dan de firma in kwestie onder de loep. Bekijk de website, google welke projecten het bedrijf onlangs heeft gerealiseerd en neem een kijkje op de social mediakanalen om te zien of de bedrijfscultuur bij je past. Neem ook de tijd om een passende cv en gepersonaliseerde motivatiebrief op te stellen.”

Bereid je voor op een videosollicitatie

Als je indruk maakt met je cv is de kans groot dat je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek via de webcam. “De ultieme tip? Een goede voorbereiding”, vindt Van Velthoven. “Net als bij een gewone sollicitatie is het belangrijk dat je een en ander over het bedrijf weet en dat je kan uitleggen waarom de job je aanspreekt. Maar in dit geval bestaat de voorbereiding ook uit een controle van je computer, camera en microfoon. Werkt alles goed? Gaan er geen technische problemen opduiken? Zoek zeker ook een rustig plekje voor het gesprek, waar je niet gestoord kan worden. Dat komt niet alleen professioneler over, je zal je sowieso meer op je gemak voelen.”

Neem geen overhaaste beslissingen

“Research en een videocall zeggen veel, maar niet alles. Als sollicitant kan je bijvoorbeeld onmogelijk zien in welke omgeving je aan de slag zou gaan als je vanop afstand wordt aangeworven”, weet de hr-specialiste. “Hecht je daar belang aan? Aarzel niet om ernaar te polsen tijdens je sollicitatie. Is je eerste gesprek goed verlopen, dan kan je eventueel een tweede virtuele ontmoeting vragen met een potentiële toekomstige collega of leidinggevende. Door meer mensen te spreken zal je de sfeer op de werkvloer beter kunnen inschatten. Twijfel je nog steeds? Wees eerlijk over je gevoelens en vraag desnoods om de contractondertekening uit te stellen.”

Hou rekening met een latere opstart

Ben je overtuigd van je nieuwe job en is je contract in kannen en kruiken? “Weet dat je misschien niet meteen zal kunnen opstarten”, waarschuwt de recruiter. “Omdat je bedrijf nog niet op volle toeren draait bijvoorbeeld, of omdat haast alle werknemers van thuis werken en dus moeilijk een nieuwe kracht kunnen opleiden. Bespreek dus duidelijk met je nieuwe werkgever wanneer je eerste werkdag zou vallen. Zo weet je ook meteen wanneer je jouw huidige organisatie moet informeren en kan je eventueel onderhandelen over je opzegtermijn.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

Ontevreden in je werk? Ontslag is niet altijd het antwoord

Dit zijn de 9 meest gemaakte fouten door jonge sollicitanten

Solliciteren in coronatijden: 5 aandachtspunten voor video-interviews

Bron: jobat.be.