Waarom assertiviteit op het werk ook letterlijk loont

31 januari 2020

Assertiviteit is niet enkel belangrijk in je relaties, ook op het werk houdt het je overeind. Gelukkig kan je het aanleren. We zoomen in op enkele typische situaties en hoe je hierin assertiever kan handelen.

Assertiviteit begint met zelfrespect. En zelfrespect begint met luisteren naar je lichaam. Je moet weten waar je grenzen liggen, wat je optimale belasting is en wat je maximale. Maximale belastingen tolereren we allemaal maar in uitzonderlijke situaties, op voorwaarde dat we nadien voldoende tijd krijgen om te herstellen. Wie echter enkel rekening houdt met zichzelf is niet assertief, maar agressief. Het komt er dus op neer de juiste balans te vinden tussen je eigen belangen en die van een ander.

Loonsverhoging, a.u.b.?

Assertiviteit komt om te beginnen al erg van pas aan de onderhandeltafel, zo ook om daar te geraken. Als jij op je strepen staat en je mond durft opendoen wanneer het nodig is, dan is de kans klein dat je je laat onderbetalen. Met de Loonwijzer kan je uitzoeken wat iemand in jouw functie en met jouw jaren ervaring hoort te verdienen.

Meer werk? Nee bedankt

Een klassieker: je baas of een eerder dominante of luie collega probeert voor de zoveelste maal extra werk op je bord te duwen. Bij gebrek aan assertiviteit bestaat het risico dat je aanvaardt, terwijl het eigenlijk helemaal niet uitkomt. Op die manier breng je jezelf in de problemen. Je vergroot je stressniveau en moet misschien andere afspraken afzeggen, met alle gevolgen van dien. Lees ook eens: Omgaan met een luie collega: 10 tips.

Ook smoesjes verzinnen om eronderuit te komen is eerder pseudo-assertief. Door de ander bijvoorbeeld wijs te maken dat je ergens heen moet terwijl dat niet zo is, doe je jezelf geen eer aan. Het risico bestaat dat je leugentje om bestwil uitkomt, en vooral: er is helemaal geen reden om te liegen. De waarheid, namelijk dat je het niet ziet zitten om dat extra werk te doen, om welke reden dan ook, is goed genoeg. Het is bijgevolg ook niet nodig om je te verontschuldigen. Ben je zelfverzekerd genoeg, besef je wel dat je niets verkeerd doet door niet op een verzoek in te gaan. Zeg dus simpelweg dat je het vervelend vindt voor je baas of collega, maar dat je hen momenteel niet uit de nood kan helpen. Laat je niet verleiden tot discussie.

Hulp vragen

Langs de andere kant hoef je er geen schrik voor te hebben je teamgenoten om een gunst of om hulp te vragen wanneer je zelf eens in de nood zit. Zolang je beseft dat ook zij mogen weigeren en je dit dan sportief opvat, is er niets mis met een beleefde vraag. In een gezonde werksituatie kan dit ook allemaal, en is het kwestie van geven en nemen. Je collega levert met plezier een extra inspanning voor jou, wanneer het past doe jij eens iets terug voor je collega.

Op je strepen staan

Assertief zijn betekent ook dat je op een empathische manier je gevoelens weet te uiten. Stel, jij hebt aangegeven dat je je even wilt concentreren op een moeilijk dossier. Toch komt die ene collega je steeds storen, of brengt luidkeels verslag uit van het weekend aan een andere collega. Wie pseudo-assertief is, zou dit ten koste van zichzelf stilzwijgend ondergaan. Bijgevolg krijg je je werk misschien niet op tijd af of maak je fouten omwille van de aanhoudende afleiding. Meet je jezelf wél de nodige assertiviteit aan, kom je voor jezelf op wanneer het gedrag van iemand anders je stoort. Spreek hierbij vanuit jezelf en beperk je tot het gedrag van je collega, val hem of haar nooit persoonlijk aan. Begin dus niet te tieren dat je collega een onverbeterlijke lastpost is, maar zeg simpelweg dat je het vervelend vindt dat hij/zij je steeds stoort. Je werk komt zo in het gedrang en je krijgt het gevoel dat je collega daar niet om geeft.

Mening durven uiten

Een gelijkaardig probleem stelt zich wanneer je het niet eens bent met je collega(‘s) of baas. Ja knikken tegen je eigen gevoel in is geen optie voor wie zichzelf assertief wenst te noemen. Verzeker je ervan dat je goed hebt nagedacht over het vraagstuk in kwestie. Doe de nodige research zodat je weet waarover je spreekt en zelfverzekerd je mening kan verdedigen. Leg rustig uit waarom jij de zaken anders ziet. Geef hiervoor argumenten en stel ook geïnteresseerde vragen over het standpunt van de ander.

