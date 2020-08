Vrouwen verdienen per uur gemiddeld 10% minder: “Loonkloof moet kleiner, maar niet helemaal dicht”

Vrouwen verdienen in ons land jaarlijks bijna een kwart minder dan mannen. Concreet: in 2017 hadden werkende mannen in ons land gemiddeld een brutojaarloon van 35.550 euro, terwijl vrouwen het met 27.143 euro moesten doen. Toch vindt arbeidseconoom Stijn Baert, werkexpert in ons geldpanel , niet dat dit verschil zomaar moet verdwijnen. Hoe is de loonkloof zo groot geworden, en waarom blijft er beter een onderscheid bestaan?

24%, zo groot is de loonkloof in België volgens de meest recente cijfers van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Dit verschil op jaarbasis is deels gedreven doordat vrouwen vaker deeltijds werken. Een betere maatstaf voor de genderloonkloof is dan ook het verschil in uurloon. Dat is een stuk lager: 10%. Bovendien is die kloof in België lager dan het Europese gemiddelde (ongeveer 16%). De uurloonkloof tussen mannen en vrouwen neemt ook af over de tijd, maar wel zeer traag.

Verschillende stemmen noemen het bestaan van deze loonkloof “onbegrijpelijk” of “schandalig”. Het wekt de indruk dat in een ideale wereld de loonkloof 0% zou bedragen. Ik ben het daar niet mee eens.

Loonkloof verkleinen …

Laten we niet flauw doen: net zoals er etnische discriminatie bestaat op de arbeidsmarkt of leeftijdsdiscriminatie, heeft ons onderzoek met fictieve sollicitaties aangetoond dat ongunstige behandeling van vrouwen voorkomt op de Vlaamse arbeidsmarkt. Deze discriminatie maakt het voor vrouwen moeilijker om door te stoten naar hogere posities en dus naar hogere lonen.

Deze ongelijke behandeling, of ze nu is ingegeven door seksisme of vooroordelen over toekomstig moederschap, kunnen we niet aanvaarden. Het deel van de loonkloof dat eraan te wijten is, moeten we wegwerken.

In dat opzicht zal ik binnen het Centraal Expertencomité Monitoring Discriminatie, dat de Vlaamse regering recent oprichtte om discriminatie te meten, pleiten om voldoende breed te meten. Dus niet enkel op basis van etniciteit, maar ook op basis van leeftijd en gender.

Vrouwen kiezen voor opleidingen, sectoren en beroepen die financieel minder opleveren. Het zou dan ook niet fair zijn dit vrijwillige deel van de loonkloof te gaan corrigeren

… maar niet overcompenseren voor eigen keuzes

Een groot deel van de loonkloof hangt echter ook samen met de eigen keuzes die mannen en vrouwen maken. Naast een verschil in voltijdse versus halftijdse tewerkstelling, verschillen mannen en vrouwen ook in de sectoren waarin ze werken en de opleiding die ze hebben genoten.

Ook de functie die ze binnen hun sector bekleden speelt een rol. Eerder onderzoek maakte duidelijk dat jonge vrouwen zelf minder gericht zijn dan mannen op het maken van promotie (en indirect op hogere lonen). Dit komt onder andere omdat ze minder geneigd zijn tot het nemen van risico’s, zo toonden we aan.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen schat dat ongeveer de helft van de loonkloof kan verklaard worden op basis van de verschillende posities van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. Met andere woorden: vrouwen kiezen voor opleidingen, sectoren en beroepen die financieel minder opleveren. Het zou dan ook niet fair zijn dit vrijwillige deel van de loonkloof te gaan corrigeren.

De duur van het ouderschapsverlof verlengen wanneer vader en moeder een evenwichtig deel opnemen, kan een zinvolle beleidsoptie zijn. Dit stimuleert vaders mee taken op te nemen

Grijze zone: moederschap

Nu is het wel zo dat slechts een deel van de financieel minder gunstige keuzes die vrouwen maken vrijwillig en bewust gebeuren. Andere hangen samen met ouderschap. Omdat enkel vrouwen kinderen kunnen baren en omdat gezinnen ervoor blijven kiezen hen verhoudingsgewijze meer zorgtaken te laten opnemen. Dit verklaart mee dat vrouwen vaker deeltijds en in “zachte” sectoren werken. Terwijl de hele maatschappij er baat bij heeft, betalen vooral vrouwen er een prijs voor op de arbeidsmarkt. Het is cruciaal ook dit deel van de loonkloof aan te pakken.

Aan mijn eigen Gentse universiteit corrigeert men zo bij het aanstellen van professoren de onderzoeksoutput van vrouwelijke kandidates voor het aantal kinderen dat ze kregen. Logisch, transparant en eerlijk. Iets wat de overheid zo breed mogelijk zou kunnen promoten.

Ook de duur van het ouderschapsverlof verlengen wanneer vader en moeder een evenwichtig deel opnemen, kan een zinvolle beleidsoptie zijn. Dit stimuleert vaders mee taken op te nemen en vormt de aanleiding voor een grondige discussie over de verdeling van zorg binnen het gezin. Ook de geplande investeringen in kinderopvang – goedkoper, toegankelijker en meer op maat van tweeverdienersgezinnen – uit het Vlaamse regeerakkoord zijn cruciaal in deze.

In een ideale wereld worden alle drempels voor vrouwen op de arbeidsmarkt geruimd. Met harde hand als het over discriminatie gaat. Empathisch maar doortastend wanneer het raakt aan moederschap

Hoe groot is de ideale loonkloof dan?

In een ideale wereld is de loonkloof dus kleiner, maar niet noodzakelijk nul. In een ideale wereld worden alle drempels voor vrouwen op de arbeidsmarkt geruimd. Met harde hand als het over discriminatie gaat, empathisch maar doortastend wanneer het raakt aan moederschap. Tegelijk laat men in een ideale wereld toe mannen en vrouwen eigen keuzes te maken.

Als dat resulteert in een uurloonkloof van 5%, bijvoorbeeld doordat vrouwen bewust minder leidinggevende functies nastreven, dan is dat geen probleem. En als dat ooit resulteert in een loonkloof ten nadele van mannen omdat op dat moment vrouwen in financieel gunstiger sectoren werken, dan vind ik dat al helemaal uitstekend.

