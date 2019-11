Vrouwen in productie: "Als je in ploegen werkt, krijg je nog een mooie premie bovenop” Techniek - Jobat

20 november 2019

07u30

Bron: jobat.be 0 Jobs Heb jij geen zittend gat, hecht je veel belang aan een goede werksfeer en krijg je graag loon naar werken? Dan is een job in de Heb jij geen zittend gat, hecht je veel belang aan een goede werksfeer en krijg je graag loon naar werken? Dan is een job in de productie vast jouw ding. Ook als vrouw, ja. Want de tijden waarin fabrieken een mannenbastion vormden, zijn nu echt wel passé. Marie en Liesbeth vertellen waarom zij zich in hun nopjes voelen op de productievloer.

1. Er heerst écht geen machocultuur

“Ik denk dat veel vrouwen afwijzend staan ten opzichte van een job in de productie, omdat ze denken dat het een mannenwereld is. Maar bij ons wordt echt niet continu mannenpraat verkocht, hoor!”, vindt Marie Buyst (35). Zij is operator bij ON Semiconductor, specialist in microtechnologie. “Als productiearbeider moet je ook niet per se fysiek zware taken verrichten. Ik werk in een clean room, in een speciaal pak, omdat er geen enkel stofje aan onze microchips mag komen. Daar zet ik boxen klaar bij de machines, die ik vervolgens bedien. Ik doe ook testen met de machines en zorg dat ze proper blijven. Kwaliteitscontrole door de microscoop hoort ook tot mijn taken. Je bent wel de hele dag op de been, maar qua belasting valt dat heel goed mee. Het is vooral boeiend en afwisselend.”

2. Je input wordt gewaardeerd

In de tien jaar dat Marie bij ON Semiconductor werkt, zag ze het aantal vrouwen in het bedrijf stijgen. Vandaag zijn er 10 dames in haar team van 35 operatoren. “Dat is een echte verrijking”, gelooft zij. “Als zich een probleem voordoet, hebben mannen daar vaak een andere kijk op dan vrouwen. Het klinkt misschien cliché en het is zeker niet altijd zo, maar ik vind dat mannen over het algemeen meer hands-on zijn wanneer ze naar een oplossing zoeken. Dat is goed natuurlijk, maar soms willen mannen erg snel gaan. Vrouwen nemen iets meer afstand en denken vaak iets verder, waardoor toekomstige problemen kunnen worden voorkomen. Hoe diverser een team, hoe meer verschillende visies. Ik merk op de werkvloer dat vrouwelijke input echt geapprecieerd wordt.”

3. Goed je boterham verdienen? Check

“Toen ik destijds voor deze job koos, speelde financiële stabiliteit zeker mee”, vervolgt Marie. “Als productiearbeider verdien je lang niet slecht. Zeker als je in 5 ploegen werkt, zoals ik, want wij krijgen er nog een mooie premie bovenop. Enerzijds is ploegenwerk uitdagend, voor je slaappatroon bijvoorbeeld, en voor je sociaal leven. Anderzijds sta je nooit in de file. Je moet nooit op zaterdag aanschuiven in de supermarkt, omdat je vaak vrij bent tijdens de week. Je moet geen verlof nemen om naar de bank of naar de gemeente te gaan. Ik persoonlijk vind zo’n volcontinu systeem dus vooral veel voordelen hebben.”

4. Je ziet meteen het resultaat van je inspanningen

Productieverantwoordelijke Liesbeth Lauwers (41) is de enige dame in het atelier van wapeningsstaalproducent Predil. “Ik ben lasser van opleiding. Op school was ik ook het enige meisje, dus ik ben het zo gewoon. Eigenlijk vind ik het fantastisch om met mannen te werken, omdat zij meer rechttoe rechtaan zijn dan vrouwen. Ze flappen er vaker uit wat ze denken. Dan weet je meteen waar je staat”, lacht zij. “Ik heb voor de stiel gekozen omdat ik niet dag in dag uit achter een bureau wou zitten, dat is niets voor mij. Als je in de productie werkt, zie je bovendien onmiddellijk de vruchten van je werk. In sommige jobs ben je uren bezig, zonder tastbaar resultaat. Ik vind het een erezaak om letterlijk mee te bouwen aan een topproduct.”

5. Aan doorgroeimogelijkheden is geen gebrek

Liesbeth startte haar carrière op de productievloer, onderaan de ladder. Met de jaren klom ze op tot productieverantwoordelijke. Nu volgt ze het productieproces op van a tot z, van bij de offertes, over het werk in het atelier, tot de levering bij de klant. “In een fabrieksomgeving zijn er altijd doorgroeimogelijkheden. Ik vind dat een grote troef. De mensen die boven jou staan zijn altijd collega’s met meer ervaring, van wie je heel veel kan leren. Sta je daarvoor open, dan krijg je vroeg of laat de kans om zelf ook meer verantwoordelijkheden op te nemen. Voor je het weet, sta je zelf iemand op te leiden. Daar haal ik ontzettend veel voldoening uit.”

