Vrouwen in ICT: de vooroordelen ontkracht

06 oktober 2020

De IT-sector wordt traditioneel gezien als een mannenwereld. Maar is dat nog wel zo? En hoe kunnen zowel mannen als vrouwen hun beste eigenschappen inzetten om in de sector te slagen? Mieke De Ketelaere, Directeur Artificial Intelligence bij imec, geeft tekst en uitleg aan Jobat

De IT-sector, een mannenwereld?

Dat de IT-sector nog steeds een mannenwereld is, blijkt in zekere mate te kloppen. Mieke De Ketelaere: “Zeker wat het coderen betreft, de achterzijde van IT-oplossingen, zien we dat de jobs vooral door mannen ingevuld worden. Je zou kunnen zeggen dat dit echt jobs zijn voor techneuten, wat nog steeds vooral mannen zijn. Het is misschien een tikkeltje ongenuanceerd, maar technologie is relatief ‘gemakkelijk’ omdat er geen emoties bij komen kijken. We stellen vast dat vrouwen in het algemeen grotere praters zijn en meer willen samenwerken met anderen. Mannen hebben, gemiddeld gezien, meer interesse in de pure technologie, dingen uit elkaar halen bijvoorbeeld, waardoor ze meer aangetrokken worden door die echt technische jobs. Dat neemt echter niet weg dat het aandeel vrouwen in de sector jaar na jaar groeit. Er is dus zeker een kentering aan de gang.” Tip: Bekijk hier de jobs in ICT.

Doet het onderwijs genoeg?

Tijdens het middelbaar onderwijs kunnen leerlingen van verschillende vakken proeven om zo te ontdekken waar hun interesses liggen. Buiten de STEM-richtingen, is er echter weinig aandacht voor alles wat met hedendaagse technologie te maken heeft. Jongeren moeten die interesse dus vooral buiten de schoolmuren weten op te pikken.

Mieke De Ketelaere: “We stellen daarbij vast dat het vooral jongens zijn die een passie voor technologie ontwikkelen. Dat komt deels omdat zij er van jongs af aan meer mee werden geconfronteerd. Zo focust ‘jongensspeelgoed’ zich vaker op dingen uit elkaar halen of in elkaar zetten, bij ‘meisjesspeelgoed’ is dat veel minder het geval. We zien ook dat jongens actiever zijn in de gamingwereld. Een stimulans vanuit het onderwijs, die ook meisjes warm maakt voor technologie, is dus zeker welkom.”

Naast de school, spelen ook de ouders een belangrijke rol. Mieke De Ketelaere: “Het is misschien verwonderlijk, maar het zijn vooral moeders die op de rem gaan staan als hun dochter voor een technologische richting wil kiezen. Het beeld van het mannenbastion dat met droge, technische materie bezig is, is niet de toekomst die ze in gedachten hadden voor hun dochter. Ook daar is dus nog werk aan de winkel.”

Vrouwen in IT, een meerwaarde

IT mag dan misschien nog een mannenwereld zijn, vanuit hun eigenheid kunnen vrouwen een grote meerwaarde betekenen voor de IT-sector. Mieke De Ketelaere: “Voor IT-oplossingen heb je enerzijds de technologie nodig en de data om die technologie slimmer te maken. Uiteraard kunnen daarvoor zowel mannen als vrouwen ingezet worden. Maar je hebt daarnaast ook sociale skills nodig om de vertaalslag te maken tussen het technologische en de maatschappij en de markt. Vrouwen met voeling voor technologie, maar die in het puur technische of wiskundige geen voldoening vinden, zijn heel geschikt om hierin een rol te vervullen. Hun natuurlijke aanleg voor communicatie, inleving en samenwerking is hierbij een belangrijke troef.”

Essentiële skills

Of je nu man of vrouw bent, met technische skills alleen kom je er niet meer in de IT-sector. Mieke De Ketelaere: “Voor mij zijn analytische skills, sociale skills en out of the box-denken essentieel. In technologie moet je immers op een slimme manier puzzelstukken met elkaar combineren. Dat doe je op basis van ervaring, meer dan dat je de regeltjes vanbuiten moet kennen. Daar let ik dan ook op als ik mensen aanwerf.”

