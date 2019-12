Vrouwen in ICT: “Andere vrouwen inspireren is ook onze taak” ICT - Jobat

30 december 2019

07u30

Bron: jobat.be 0 Jobs Werken in de ICT blijft nog vaak een mannenzaak. Maar dat wil niet zeggen dat er geen vrouwen in de sector actief zijn. Een van hen is Carmina Coenen, director solution engineering bij Salesforce, dat cloudgebaseerde CRM-oplossingen aanbiedt. Enthousiast over haar eigen job pleit ze voor meer vrouwen in de ICT.

Carmina Coenen: “Dat ik in de ICT terechtkwam was geen bewuste keuze. Maar nu ben ik de gelukkigste vrouw ter wereld. De mogelijkheden en uitdagingen van mijn job houden me jong. Het is constant leren, zowel op vlak van skills om de producten te kennen als op vlak van soft skills. Op dat laatste vlak heb je meer dan ooit praktijkervaring nodig, dat leer je niet uit boeken.”

“De ICT-wereld is een zeer uitdagende omgeving waar innovatie en verandering dagdagelijkse realiteit zijn. Dat maakt het voor mij boeiend. Dat wil niet zeggen dat ik elke dag iets nieuws wil uitproberen. In het weekend kan ik ook gewoon genieten van rustige dingen als wandelen in een bos. Maar je moet er eens bij stilstaan wat je elke dag gebruikt als consument, ook als vrouw. In de kerstperiode bestellen we kerstpakketjes en die moeten worden geleverd. Met een barcode op je gsm krijg je je pakketje mee. We gebruiken Waze in onze auto, we zijn constant connected, we zitten op social media. Als consument vinden we dat evident, waarom zouden wij als vrouwen dan geen geschikte job in de ICT vinden?”

Rolmodel

“Ik doe mijn job graag omwille van de evolutie. Vandaag ben ik geen director omdat ik dat altijd al wilde doen. Nee, ik heb stap voor stap ontdekt wat ik leuk vind. Elke dag is een leerschool waarbij ik mezelf ontdek. Zo groeide ik naar een job die aansluit bij mijn eigen waarden. Die waarden vind ik ook in mijn bedrijf. Diversiteit zorgt voor innovatie. Daaraan bijdragen is mijn hoger doel. Ik loop maar even rond op deze planeet en wil in die korte tijd anderen inspireren om de wereld beter te doen draaien. Ik krijg kansen, heb tegenslagen en wil daar iets mee doen. Ik was als tiener niet de briljante student. Door volharding en misschien ook om me te bewijzen, ben ik erin geslaagd een universitaire opleiding te voltooien. Op 15-jarige leeftijd verloor ik mijn broer. Ik weet maar al te goed dat ik hier morgen misschien niet meer ben. Daarom wil ik als rolmodel anderen aanzetten om een stap naar de ICT te overwegen en wil ik de sector meer openstellen voor vrouwen. Heb je als hiring manager of recruiter wel echt geprobeerd ook vrouwen aan te schrijven? En hoe doe je dat? Verwacht bijvoorbeeld niet dat je een vrouw met dezelfde content als een man kan benaderen. Wees je bewust van onbedoelde vooroordelen, de zogenaamde unconscious bias.”

Uit de comfortzone

“Ik wil laten zien dat ik als director solution engineering ook niet kan programmeren. Bedrijven moeten niet enkel naar de klassieke kenmerken voor een rol kijken, maar ook naar de soft skills. Durf experimenteren en laat toe dat niet iedereen via dezelfde weg op de eindbestemming geraakt. Bedrijfsleiders moeten daarvoor de comfortzone verlaten, maar dat hoort erbij als je de ICT aantrekkelijker wil maken. Een kandidaat die goed code kan schrijven is fijn, maar peil ook hoe die matcht met de omgeving. Kan die empathie naar de klant tonen, innovaties op een makkelijke en duidelijke manier voorstellen?”

“Het begint eigenlijk nog vroeger. Het valt me op dat informatie over studierichtingen minder aantrekkelijk is voor vrouwen dan voor mannen. Waarschijnlijk zijn die teksten vanuit een unsconscious bias en met de juiste intenties geschreven door mannen. Maar daar is nog werk aan. We moeten er ons bewust van zijn dat sommige dingen al met de paplepel worden ingegeven (lees ook de opinie van Françoise Chombar, STEMinist: “Meisjes even geschikt voor wetenschap en techniek als jongens”). Open maar een boekje voor kleuters: papa komt thuis van het werk en mama heeft het eten gekookt. Is dat kwaad opzet? Nee. Kan dat anders? Ja!”

Vrouwen inspireren

“We moeten als vrouwen onze rol nog meer opnemen en niet onderschatten wat dat betekent. Zo kunnen we anderen inspireren. Als jonge vrouw kom je sowieso voor een uitdaging te staan als je een eerste kind krijgt. Maar ook dan moeten we gelijkheid van mannen en vrouwen nastreven. Dat kan als mannen de keuze hebben om even lang thuis te blijven. Vrouwen moeten we laten weten dat zij niet per se alle verantwoordelijkheid voor de kinderen moeten dragen. Met de juiste informatie en door zicht te hebben op rolmodellen, kunnen vrouwen een job in de ICT perfect combineren met kinderen.”

