Vooral aanwervingsstop bij kleine bedrijven, meerderheid blijft aanwerven

23 april 2020

12u40

Bron: Belga 0 Jobs Bij 69 procent van de kleine bedrijven (minder dan tien werknemers) is er vanwege de coronacrisis een aanwervingsstop. Dat blijkt uit een bevraging van 1.241 Belgische bedrijfsleiders en HR-professionals door Antwerp Management School, het VBO en HRPro.be. De meeste grotere bedrijven blijven wel nog mensen aanwerven.

Ook een deel van de middelgrote (32 procent) en grote bedrijven (22 procent) heeft een aanwervingsstop ingesteld. 21 procent van de middelgrote en 27 procent van de grote bedrijven neemt minder personeel aan. Vooruitblikkend op de toekomst stelt de grote meerderheid van de bevraagden (89 procent) de continuïteit van de organisatie na de crisis niet in vraag. Slechts een minderheid acht het waarschijnlijk (13 procent) of zeer waarschijnlijk (3 procent) dat er mensen zullen moeten vertrekken.

“We constateren dat bedrijven de rug rechten. Velen hebben de intentie te blijven aanwerven en focussen op inzetbaarheid en flexibiliteit”, zegt Monica De Jonghe, directeur-generaal van ondernemerskoepel VBO. “Die positieve doch realistische blik vooruit is ‘the way forward’ voor de bedrijven om zich te wapenen voor de toekomst.”

Thuiswerk

De bedrijfsleiders en HR-professionals voorzien wel andere veranderingen na de crisis. Achtenzeventig procent verwacht een stijging in het thuiswerk, maar één op drie maakt zich in dat kader wel zorgen over de verbondenheid onder collega’s. Er is ook bezorgdheid over de mentale gezondheid van het personeel na de crisis. Vierenveertig procent van de respondenten uit risicosectoren en 37 procent uit de cruciale sectoren verwacht na de crisis een verhoogde uitval van werknemers omwille van de opgelopen stress.

