Voor bijklussen in deeleconomie wordt oud tarief van 10 procent volgend jaar weer van kracht WDw

23 april 2020

17u46

Bron: Belga 2 Jobs Occasionele bijverdiensten in de deeleconomie via een erkend deelplatform zullen vanaf 2021 opnieuw onderworpen zijn aan een belastingtarief van 10 procent.

Dat zegt minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) in een reactie op het arrest van het Grondwettelijk Hof. Dat vernietigde donderdag de wet rond het onbelast bijverdienen. De regeling loopt daarom eind dit jaar af.

“België was het eerste land in Europa dat in 2016 de deeleconomie uit de grijze zone haalde en onderwierp aan een laag belastingtarief van 10 procent. Die aanpak werd later ingeschoven in de regeling rond onbelast bijverdienen. Nu het Grondwettelijk Hof de regeling rond het onbelast bijverdienen heeft vernietigd, zal vanaf begin volgend jaar opnieuw de wettelijke regeling van 2016 van kracht zijn”, zegt De Croo.

Occasionele bijverdiensten in de deeleconomie via een erkend deelplatform zullen vanaf 2021 onderworpen zijn aan een belastingtarief van 10 procent. Op jaarbasis geldt een plafond van 5.390 euro aan het huidig indexcijfer. Het plafond zal in 2021 herberekend worden op basis van de dan geldende indexcijfers.

