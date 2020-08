Vlaamse werkloosheid 7,9 procent hoger dan vorig jaar AW

04 augustus 2020

12u49

Bron: Belga 0 Jobs Vlaanderen telde eind juli 211.075 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 7,9 procent meer dan een jaar geleden, zo blijkt uit de maandelijkse statistieken van arbeidsbemiddelingsdienst VDAB.

De sterke impact van de coronacrisis blijft dus zichtbaar in de cijfers. De werkloosheid steeg in alle provincies, maar meer dan gemiddeld in West-Vlaanderen (+10,4 procent) en Vlaams-Brabant (+8,8 procent).



Uit de VDAB-cijfers blijkt nog dat de stijging op jaarbasis sterker is bij hooggeschoolden (+11,4 procent) dan bij midden- (+9,5 procent) en laaggeschoolden (+5,1 procent).