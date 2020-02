Vlaamse regering neemt eerste horde richting 120.000 extra jobs HAA TTR

21 februari 2020

12u04

Bron: Belga 8 Jobs De Vlaamse regering en de sociale partners hebben een engagementsverklaring ondertekend die moet helpen om de doelstelling van 120.000 extra jobs te bereiken. Om die ambitie waar te maken, moeten zo veel mogelijk mensen aan de slag die nu niet aan de arbeidsmarkt participeren. Voor 2020 zijn daarbij vier prioritaire groepen afgelijnd: jongeren die niet in een opleiding zitten en geen werk hebben, mensen met een leefloon, langdurig zieken zonder arbeidscontract en mensen die de arbeidsmarkt hebben verlaten om zorgtaken op zich te nemen.

De werkzaamheidsgraad in Vlaanderen optrekken naar 80 procent (nu is dat 75,2 procent) en 120.000 extra Vlamingen aan een job helpen. Dat was van bij de start één van de grote ambities van de Vlaamse regering. “De belangrijkste doelstelling van het regeerakkoord”, zo zei minister-president Jan Jambon vandaag na een vergadering van het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité (VESOC).

Als Vlaanderen 120.000 extra mensen aan de slag wil krijgen, zijn er jaarlijks in totaal 37.000 extra werkenden nodig. “De huidige groei is goed voor 26.000 extra jobs per jaar. Dat betekent dat we deze legislatuur 11.000 extra werkenden per jaar aan de slag moeten krijgen”, aldus minister van Werk Hilde Crevits. Om die scherpe doelstelling te halen, moet Vlaanderen verder kijken dan enkel de groep van werkzoekenden. “We moeten buiten onze traditionele oevers vissen”, aldus Crevits.

Voor 2020 is afgesproken prioritair naar vier groepen te kijken: jongeren die niet in een opleiding zitten en geen werk hebben (zogenaamde NEET-jongeren: not in education, employment or training), leefloners, mensen met een RIZIV-uitkering (Vlaanderen telt 130.000 langdurig zieken zonder arbeidscontract) en herintreders, zeg maar mensen die de arbeidsmarkt tijdelijk verlaten hebben om zorgtaken op te nemen. In die laatste groep gaat het ook om vrouwen met een migratieachtergrond die thuisblijven om voor het gezin te zorgen.

Er zal vooral ingezet worden op motiveren, stimuleren en ondersteunen Jan Jambon (N-VA), Vlaams minister-president

Verder overleg

Minister Crevits erkent dat het geen sinecure is om die groepen aan de slag te krijgen, maar benadrukt dat het “urgent” is om jongeren richting arbeidsmarkt of opleiding (of duaal leren) te sturen. Nu zijn er naar schatting 56.000 jongeren die niet in een opleiding zitten of aan het werk zijn. En wat de groeiende groep van langdurig zieken betreft, is het volgens de CD&V-minister zo dat velen van hen opnieuw aan de slag willen.

Hoe de verschillende doelgroepen concreet over de streep getrokken zullen worden, is voer voor verder overleg. Omdat Vlaanderen zelf maar beperkte sanctionerende bevoegdheden heeft, zal volgens minister-president Jambon vooral ingezet worden op “motiveren, stimuleren en ondersteunen”.

Ambitie

De engagementsverklaring tussen de Vlaamse regering en de sociale partners moet op korte termijn uitmonden in een afgerond akkoord. Er is ook afgesproken dat de afspraken en doelstellingen jaarlijks zullen opgevolgd en gemonitord worden. Afhankelijk van de wijzigingen op de arbeidsmarkt, kunnen ook de prioritaire doelgroepen veranderen.

Danny Van Assche, voorzitter van SERV, de koepel van Vlaamse sociale partners, benadrukt het belang van de gedeelde ambitie om zoveel mogelijk Vlamingen aan de slag te krijgen. “Die ambitie zit ook in ons ‘Iedereen aan boord’-akkoord van vorig jaar. Iedereen moet mee aan boord om een antwoord te bieden op de uitdagingen op de arbeidsmarkt, ook de mensen die uit de boot dreigen te allen. Denk aan mensen die kortgeschoold zijn, mensen met een migratieachtergrond of mensen die drempels ervaren om te participeren op de arbeidsmarkt”.