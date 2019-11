Video-cv kan je jobkansen (soms) verhogen Charlotte Fouquet

01 november 2019

07u30

Bron: jobat.be 0 Solliciteren Rekruteerders en werkgevers ontvangen voor één vacature vaak tientallen sollicitatiebrieven. Het komt er dus op aan je zoveel mogelijk te onderscheiden van de andere kandidaten. Meer en meer sollicitanten kiezen daarom voor een video-cv of motivatievideo. Maar hoe pak je dat nu het best aan?

Video-cv’s en motivatievideo’s zijn nog niet de norm, maar ze worden in bepaalde sectoren wel steeds meer gebruikt. Daisy Van Nieuwenhove, E-coach VDAB: “We zien het aantal video-cv’s vooral toenemen in de communicatie- en mediasector en voor salesfuncties. Vandaag combineer je je video-cv of motivatievideo toch nog het best met een traditioneel cv of klassieke motivatiebrief. De video is (nog) geen vervanging ervan en je kan bovendien niet altijd inschatten hoe een werkgever ertegenover staat. Door subtiel te polsen bij de potentiële werkgever hoe je je video het best kan aanleveren, weet je wel al snel of het een goede zet is of niet.”

Ook rekruteerders stellen vast dat steeds meer sollicitanten er willen uitspringen door een video-cv. Davy Ghysels, Marketing director Hays: “Vooral de jongere generatie is ermee vertrouwd, en dat voornamelijk in sectoren waar soft skills en communicatievaardigheden belangrijk zijn. Voor kantoorprofielen bijvoorbeeld is het een handige manier om hun talenkennis te demonstreren. Onze consultants willen wel ook nog een papieren cv, om alles gestructureerd te kunnen scannen. Ook het persoonlijk contact met een kandidaat, waarbij je extra vragen kan stellen, blijft essentieel. Voor ons is het dus een extraatje naast het traditionele cv.”

‘Video first’ in de creatieve sector

Het video-cv raakt ook in de creatieve sector meer en meer ingeburgerd. Bij StoryMe bijvoorbeeld is een video-cv het perfecte visitekaartje voor een kandidaat. Lorenzo Bown, ceo StoryMe: “Wij hebben sinds de opstart een video-first-mentaliteit. We publiceren zelf onze vacature door middel van een video en we vragen ook dat de sollicitant ons een video bezorgt waarin hij of zij in 60 seconden zes vragen beantwoordt, bijvoorbeeld: ‘Wat is het ergste dat je ooit meemaakte?’ Authentieke vragen waarop ook authentieke antwoorden komen. Ze krijgen ook tips en tricks mee om dit zo goed mogelijk te monteren. Door die video, en de creativiteit waarmee die gemaakt is, weet je meteen welk vlees je in de kuip hebt, met een snellere aanstelling tot gevolg.”

De do’s en don’ts voor een overtuigend video-cv

Laat je persoonlijkheid zien

Met een video kan je je persoonlijkheid meer in de verf zetten dan met een traditioneel cv. De rekruteerder zal een vollediger beeld hebben door je manier van spreken, je houding, je kledij …

Daisy Van Nieuwenhove, VDAB: “Het kan ook een belangrijke tool zijn om vooroordelen weg te werken. Ben je bijvoorbeeld iets ouder, dan kan je door een enthousiaste en dynamische houding in je video aantonen dat je zeker niet moet onderdoen voor jongere kandidaten.”

Maak een video op maat van de job

Laat de inhoud en de beelden van je video zoveel mogelijk aansluiten op de job die je ambieert. Is het een job waarvoor je goed moet kunnen presenteren, dan kom je het best vaak in beeld. Ga je voor een creatieve job, kies dan bijvoorbeeld voor een zelfgemaakte animatie om je vaardigheden in de kijker te zetten. Denk ook aan een passende locatie.

Hou het spontaan en vlot

Uiteraard wil je vlot overkomen in je video.

Daisy Van Nieuwenhove: “Voor wie van nature een vlotte spreker is, zal het louter onthouden van enkele kernwoorden het meest spontane resultaat geven. Anderen zullen meer voorbereiding nodig hebben. Start in ieder geval met een sterke openingszin en doe aan storytelling. Vertel je verhaal in plaats van enkel je verwezenlijkingen op te sommen.”

Wees creatief

Zorg voor een video die niet verveelt. Vanuit verschillende hoeken filmen is altijd een goed idee. Wissel ook af tussen beelden waarin je zelf aan het woord bent en bijvoorbeeld een animatie, een infographic, een stop-motion-filmpje ... Muziek is ook niet onbelangrijk. Let er wel op dat je steeds rechtenvrije muziek en afbeeldingen gebruikt.

Hou rekening met technische vereisten

Het spreekt voor zich dat je een algemeen aanvaard bestandsformaat gebruikt voor je video, zoals mpg. Je kan je video ook uploaden via YouTube of Vimeo, waarna je de link bezorgt aan het bedrijf waar je solliciteert.

Daisy Van Nieuwenhove: “Maak je de video met je smartphone, doe dat dan horizontaal. Zo niet, zullen er zwarte randen te zien zijn . Vermijd ook storende elementen, zoals achtergrondlawaai.”

Laat je video vooraf screenen

Het is altijd een goed idee om je video vooraf eens te tonen aan familie of vrienden. Zij kunnen het best beoordelen of jouw persoonlijkheid goed uit de verf komt. Sinds kort kan je als werkzoekende ook bij de VDAB terecht voor feedback. Je levert je video dan aan via hun website en de e-coaches bezorgen je tips op maat.

