Verlies jij teveel tijd op het werk? Zo verbeter je je timemanagement Matthias Van Milders

03 augustus 2020

09u00

Bron: jobat.be 0 Werkplek “Wat heb ik vandaag nu eigenlijk gedaan?” Komt die vraag soms ook of zelfs vaak bij je op na een werkdag waarin je veel minder gedaan kreeg dan je van plan was? Dringend tijd om efficiënter met je tijd te leren omgaan. “Wat heb ik vandaag nu eigenlijk gedaan?” Komt die vraag soms ook of zelfs vaak bij je op na een werkdag waarin je veel minder gedaan kreeg dan je van plan was? Dringend tijd om efficiënter met je tijd te leren omgaan. Jobat.be geeft je 8 bruikbare tips.

1. Meten is weten

Probeer om te beginnen uit te vinden waaraan je jouw tijd exact besteedt. De kans is groot dat je versteld zal staan als je ziet hoeveel tijd je verliest aan dagelijkse e-mails, bijvoorbeeld. Er zijn een boel apps waarmee je jouw werktijd kan registreren, zoals Toggle of Clockify.

Tip: Thuiswerken op een productieve én gezonde manier: lees onze gratis gids.

2. Maak een to-dolijst

Sommige mensen hebben er een hekel aan, maar lijstjes kunnen echt helpen. Splits grotere taken op in deeltaken en noteer op een blad of in een boekje, en streep ze een voor een weg. Een alternatief is om die taken meteen een plek in je agenda te geven. Ook al wil je jouw to-dolijst volgens een planning afwerken, de kans is reëel dat je tussendoor van je werk wordt gehaald. Maak er een erezaak van om altijd terug te keren naar de taak die je even moest laten liggen.

3. Plan vooraf

Begin niet als een kip zonder kop aan je werkdag, maar werk volgens een planning. Ideale momenten om je dagplanning op te stellen, zijn het einde van de voorafgaande werkdag of ’s ochtends als je op je werk aankomt.

4. Kies je momenten

De meest complexe en/of belangrijke taken doe je op jouw beste moment van de dag. Voor veel mensen zal dat de ochtend zijn.

5. Uitdagende taak? Blokkeer tijd

Opdrachten die je opperste concentratie vragen, doe je best ongestoord. ‘Doelgericht duiken’, noemt productiviteitsexpert Tim Christiaens, oprichter van Time Management Company, het. Hij suggereert om er een uur per dag voor uit te trekken. In dat uur zorg je ervoor dat collega’s, e-mails, telefoons of sociale media je niet kunnen storen. Ook hiervoor vind je trouwens heel wat apps, die je toegang tot bepaalde sites tijdelijk kunnen blokkeren.

6. Weg met die eivolle planning

Een werkdag die enkel bestaat uit elkaar opvolgende vergaderingen? Vreselijk! Gun je brein een moment van ontspanning. Maak een wandeling, drink je koffie elders dan op je werkplek of probeer eens een vorm van meditatie uit. Je zal met hernieuwde energie en concentratie aan de volgende taak beginnen.

7. Bundel taken

Doe gelijkaardige taken zoveel mogelijk na elkaar. Kies bijvoorbeeld twee of drie momenten op een werkdag om enkele e-mails te beantwoorden. Zo maak je het jouw brein makkelijker. Gelijkaardige taken vergen immers vaak een gelijkaardige intellectuele inspanning.

8. Ga voor thuiswerk

Na de ervaringen tijdens de lockdown is dit haast een no-brainer: als jouw soort werk het enigszins toelaat, plan dan thuiswerk in. En vergeet ook thuis de bovenstaande tips niet toe te passen.



Bronnen: Jobat, Forbes