Verdienen knappe mensen meer? Onze werkexpert over de ‘schoonheidsbonus’ op de arbeidsmarkt

In de arbeidseconomie wordt al vele jaren onderzoek gedaan naar de zogenaamde ‘schoonheidsbonus’. Dat wil zeggen: maakt een knappe werknemer meer kans op een baan dan een gemiddeld mooie werknemer, als de twee verder volstrekt gelijk zijn? En verdient een mooiere werknemer beter zijn of haar boterham?

Meer positieve reacties

In Vlaanderen onderzochten we het – het zal de trouwe lezer niet verbazen – via onderzoek met fictieve sollicitaties. Daartoe lieten we 195 personen 22 foto’s beoordelen op schoonheid en uitgestraalde persoonlijkheid. Vervolgens selecteerden we vier foto’s met uitgesproken scores voor looks en betrouwbaarheid. Die werden toegevoegd aan de cv’s die we instuurden, of gebruikt als profielfoto op Facebook. De knapste kandidaat kreeg in 21% van zijn sollicitaties een positieve reactie, de minst knappe, die inhoudelijk qua cv volstrekt gelijkaardig was, in slechts 16%.

Tot 20% meer loon

Hetzelfde verhaal in het buitenland. Studiewerk uit de Verenigde Staten vond dat knappe vrouwen gemiddeld 4% meer verdienen dan middelmatig mooie, en knappe mannen zelfs 11% meer dan hun doorsnee mannelijke collega’s. Onderzoek op basis van Duitse data spreekt van 15% hogere lonen voor knappe mannen en 20% voor knappe vrouwen.

Omgekeerd bleek het maandloon van personen die als lelijker dan gemiddeld worden ingeschat 7% lager (voor mannen en vrouwen) in de Verenigde Staten. In het Verenigd Koninkrijk lag het loon zelfs 12% lager bij minder mooie vrouwen en 15% lager bij mannen.

Knappe vrouwen kunnen ook een nadeel hebben bij het solliciteren, bij vacatures met vrouwelijke recruiters

Knap zijn levert dus duidelijk op op de arbeidsmarkt. Al is er een uitzondering. In Israëlisch onderzoek met fictieve sollicitaties bleken knappe vrouwen eerder een nadeel te hebben bij het solliciteren, wat dan weer gedreven bleek te zijn door vacatures met vrouwelijke recruiters. Waar knap zijn een rol speelt, speelt jaloezie blijkbaar ook mee…

Wie mooi is, is goed

Wat kan deze schoonheidsbonus op de arbeidsmarkt verklaren? De literatuur schuift vier verklaringen naar voren.

- Ten eerste is het mogelijk dat werkgevers zelf gewoon graag samenwerken met mannen of vrouwen die knapper zijn. De baas die liever een knappe dan een minder mooie secretaresse heeft, dat verhaal dus.

- Ten tweede kunnen recruiters ervan uitgaan dat andere werknemers of klanten liever zullen samenwerken met knappere medewerkers, wat dan weer kan leiden tot een betere atmosfeer op de werkvloer of bijkomende verkoopinkomsten.

Knappere mensen worden vaak als communicatief vaardiger en verstandiger ingeschat

- Hiermee samenhangend is er een derde verklaring. Wanneer een recruiter een cv met een knappe foto in handen krijgt, zal die zich op basis van de foto een beeld vormen van andere kwaliteiten van deze persoon. Zo worden knappere mensen vaak als communicatief vaardiger en verstandiger ingeschat en denkt men snel dat ze het beter doen qua zelfvertrouwen en leiderschap. In het Engels is er niet toevallig de zegswijze “What is beautiful is good.”

- Ten slotte geeft onderzoek ook aan dat wie knapper is vaak voor andere jobs en sectoren gaat dan wie minder knap is. Zo wijzen buitenlandse studies uit dat het aantal knappe mensen onder arbeiders en boeren duidelijk lager is, terwijl het onder ambtenaren en managers hoger is. Vanzelfsprekend is het hier moeilijk om schoonheid van andere kwaliteiten van elkaar los te maken, maar als knappere mensen effectief sneller voor banen gaan die meer opleveren, kan dat een verklaring zijn voor hun hogere lonen.

Troeven in de verf zetten

Ziet u er niet bepaald uit als pakweg Danira Boukhriss of Leandro Trossard en vreest u bij deze nooit uw droomjob te pakken te zullen krijgen? Onterecht. Bovenstaande statistieken zijn slechts gemiddelden. Bovendien gaat het telkens om vergelijkingen tussen werknemers die weliswaar verschillen in schoonheid, maar verder compleet gelijkaardig zijn. Dat is in de praktijk zelden het geval. Heel veel andere facetten van uw profiel bepalen mee uw kansen.

Tegelijk kan het geen kwaad om te anticiperen. Zijn uw looks niet uw grootste troef, dan kan u overwegen geen foto toe te voegen aan uw cv – in Vlaanderen komen cv’s met en zonder foto vaak voor. Verder kan het zinvol zijn om troeven waar u over beschikt die typisch aan mooie mensen worden gelinkt, zoals sterke communicatievaardigheden, in de verf te zetten.

