Verdien je met een masterdiploma meer dan met een bachelor? Charlotte Fouquet

17 juli 2020

08u30

Bron: jobat.be 0 Jobs Met een goed diploma ben je zeker van een goed betaalde job, hoor je wel eens. Maar klopt dat wel? Verdien je met een masterdiploma sowieso meer dan met een bachelordiploma of diploma secundair onderwijs? En blijft dat gelden gedurende de loopbaan? Met een goed diploma ben je zeker van een goed betaalde job, hoor je wel eens. Maar klopt dat wel? Verdien je met een masterdiploma sowieso meer dan met een bachelordiploma of diploma secundair onderwijs? En blijft dat gelden gedurende de loopbaan? Jobat.be bundelt de opmerkelijkste resultaten uit het Salariskompas.

Het Salariskompas brengt op basis van een ruime steekproef cijfers in kaart met betrekking tot loon, extralegale voordelen en vakantiedagen. De resultaten voor 2019 zijn op basis van 57.342 records: 65 procent man, 35 procent vrouw, met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar. Van de respondenten werkt 79 procent als bediende, 15 procent als arbeider en 6 procent is ambtenaar. Op het vlak van opleidingsniveau was er een ruime spreiding tussen de respondenten: 36 procent behaalde geen diploma hoger onderwijs, 30 procent een academische master, 29 procent een professionele bachelor en 5 procent een academische bachelor.

Gemiddeld maandelijks brutoloon

Het gemiddeld maandelijkse brutoloon in 2019 bedroeg 3.410 euro. Daarbij verdient een Brusselse werknemer gemiddeld zo’n 30 procent meer dan een werknemer in Limburg of West-Vlaanderen. De chemische en farmaceutische sector blijven de best betalende sectoren en keren ook de hoogste lonen uit voor wie aan het begin van zijn of haar carrière staat. In die sectoren verdiende men in 2019 gemiddeld 4.264 euro bruto per maand. Let wel, dit zijn gemiddelden. Individuele lonen kunnen vanzelfsprekend sterk afwijken.

Tip: Benieuwd hoeveel er van je brutoloon netto overblijft? Bereken het hier.

Verdien je meer met een masterdiploma?

Dat je met een hoger diploma ook een hoger loon in de wacht sleept, is ook duidelijk te zien in de cijfers van het Salariskompas. Zo verdiende een academische master in 2019 gemiddeld 4.080 euro bruto per maand, een academische bachelor 3.704 euro, een professionele bachelor 3.288 euro en een werknemer zonder diploma hoger onderwijs 2.899 euro.

Hoe hoger het diploma, hoe meer voordelen?

Als hooggeschoolde kan je ook rekenen op meer extralegale voordelen. Zo hebben werknemers met een academische master gemiddeld 7,3 extralegale voordelen, werknemers zonder diploma hoger onderwijs ‘slechts’ 4,7. Het gaat dan om voordelen nodig voor de uitoefening van de job (gsm, laptop, thuiswerk), maar ook om een hospitalisatieverzekering en pensioenplan of -verzekering. Bijna 80 procent van de werknemers met een academische master heeft een hospitalisatieverzekering.

Ook wat de vakantiedagen betreft, is er verschil. De academische master kon in 2019 gemiddeld op 29 vakantiedagen rekenen, de professionele of academische bachelor op 27 vakantiedagen, de werknemer zonder diploma hoger onderwijs op 25 dagen.

Tip: Lees hier welke beroepen de meeste vakantiedagen hebben.

Diploma blijft opleveren doorheen de loopbaan

Het gemiddelde brutoloon ligt aan het begin van de carrière rond 2.500 euro, een werknemer met 30 jaar ervaring of meer verdient gemiddeld 4.464 euro. Dat is een stijging van 84 procent doorheen de carrière. Werknemers met een academische master zien hun loon veel sneller en sterker stijgen dan werknemers met een ander diploma. Op het einde van hun carrière is hun loon gemiddeld 2,6 keer hoger dan het startloon. Zonder diploma hoger onderwijs ligt het loon op het einde van de carrière slechts 53 procent hoger dan bij de start. De boodschap is duidelijk: ook op lange termijn betekent een hoger diploma een grotere kans op een hoger inkomen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

Kan het dat mijn collega meer extralegale voordelen krijgt?

Dit zijn de 10 best betaalde jobs in België

Snap jij wat er allemaal op je loonbrief staat?

Bron: jobat.be.