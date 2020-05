Verder studeren is géén must! Joni Horemans

26 mei 2020

08u00

Bron: jobat.be 2 Jobs Lang niet iedere jongvolwassene in ons land kiest voor hogere studies. Hoewel de correlatie tussen een hoger onderwijsdiploma en betere verloning al meermaals werd aangetoond, kan je zonder hoger diploma ook echt wel een glansrijke loopbaan uitbouwen. Mét een goed loon. Lang niet iedere jongvolwassene in ons land kiest voor hogere studies. Hoewel de correlatie tussen een hoger onderwijsdiploma en betere verloning al meermaals werd aangetoond, kan je zonder hoger diploma ook echt wel een glansrijke loopbaan uitbouwen. Mét een goed loon. Jobat.be dook in de jobs waarvoor hogere studies geen must zijn.

8,4 % van de 18-24 jarigen in ons land zijn vroegtijdige schoolverlaters (cijfers Statbel 2019): ze behaalden geen diploma van het hoger secundair onderwijs. Kijken we naar het onderwijsniveau van de bevolking van 15 jaar en ouder, dan rondt ‘maar’ 32,8 % hogere studies af. Volgende (start)banen zijn ideaal voor wie al doende wil opklimmen.

Mensenmens

Ben je een sociaal dier en sta je te popelen om het ‘echte leven’ in te duiken? Wie de boeken dichtslaat voor een eerste arbeidsavontuur, is een graag geziene aanwinst op klantendiensten uit alle windrichtingen. Als customer service medewerker zijn vooral je sociale skills cruciaal. Kan je goed luisteren? Ben je vlot in de omgang en weet je klanten in no time gerust te stellen met je hoge dosis empathie en oplossingsgerichte aanpak? Dan zit deze job je als gegoten.

Altijd fit

Ook wie graag fysiek bezig is, heeft tal van mogelijkheden waar geen hogere studies voor vereist zijn. Verdien bijvoorbeeld geld en werk tezelfdertijd aan je conditie als fietskoerier. Of meld je aan bij de groendienst, het leger of politiekorps. Heb je geen diploma maar wel een rijbewijs, brengt ook dat je vast een heel stuk verder. De meer sedentaire schoolverlater die niet van lopen houdt, kan voor een loopbaan als chauffeur opteren. De online verkoop neemt alleen maar toe en al die pakjes moeten op hun bestemming raken. Hier spring jij in de bres.

Tip: Solliciteren? Lees meer over hoe je een goed cv en een vlotte motivatiebrief schrijft.

Internationaal

Dit maakt dat ook de logistieke sector schreeuwt om extra handen. Deze erg diverse, sterk groeiende sector biedt ook aan wie geen hoger diploma heeft mooie toekomstperspectieven. Heel vaak krijg je intern een opleiding en zijn er tal van doorgroeimogelijkheden. Desgewenst kan deze sector ook internationaal deuren openen. Startjobs gaan van logistiek assistent tot magazijnier of orderpicker.

Cursus enthousiasme

En dan vallen er natuurlijk nog heel wat jobs te rapen in de verkoop. De verscheidenheid is hier eveneens enorm. Kies voor een product of dienst waar je persoonlijk achterstaat en je enthousiasme zal ongetwijfeld de rest doen. Als verkoper of sales representative is vooral je passie en overtuigingskracht van tel.

Grenzeloos creatief

Tenslotte kan je met je eigen creativiteit enorm veel bereiken. Veel succesvolle mensen hebben met een origineel idee weten door te breken. Ben je inventief en ontbreekt het je niet aan ondernemerszin, denk dan eens aan een start-up. Wie zijn eigen baas is, heeft geen diploma nodig. Maar ook in heel wat creatieve beroepen primeert talent boven opleidingscertificaat.

