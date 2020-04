Veerle Michiels (SD Worx): “Thuiswerken brengt voor een werknemer heel wat kosten mee” Joni Horemans

14 april 2020

08u00

De coronacrisis heeft ons leven drastisch veranderd. Waar werknemers in de gezondheidszorg, voedingssector en andere levensnoodzakelijke branches momenteel gebukt gaan onder het werk, zit een ongezien groot deel van de actieve bevolking thuis. Soms compleet werkloos, soms deels werkloos, maar heel vaak ook gewoon van thuis uit doorwerkend. Veerle Michiels van het juridisch kenniscentrum SD Worx legt aan Jobat.be uit welke impact het allemaal heeft op jouw extralegale voordelen.

Wat met je bedrijfswagen?

Veerle Michiels: “De gouden regel luidt ook nu: raadpleeg je contract of de policy van je bedrijf. Mag je je bedrijfswagen bijvoorbeeld voor privéverplaatsingen gebruiken? Dan is dat niet anders als je opeens van thuis uit werkt. Je kan je bedrijfswagen dan blijven benutten, ook al heb je hem niet meer nodig om op het werk of bij klanten te raken. Het privégebruik van de wagen is een belastbaar voordeel van alle aard. Omdat privéverplaatsingen mogelijk blijven, blijft ook de aanrekening van dit belastbaar voordeel doorlopen tijdens de periode van thuiswerk.”

Het behoud van de bedrijfswagen zou je recht op een werkloosheidsuitkering in de weg kunnen staan. Voorlopig stelt RVA zich hier wel soepel op Veerle Michiels

“Ben je tijdelijk werkloos, ligt de situatie anders. Toch wat de eventuele inlevering van de wagen betreft. Een bedrijfswagen maakt deel uit van je loonpakket. Je behoudt het recht erop dan ook tijdens een schorsingsperiode gedekt door gewaarborgd loon. Een periode van tijdelijke werkloosheid is dat echter niet. Je werkgever zou dus kunnen vragen om de auto in te leveren, hoewel we merken dat de meesten niet geneigd zijn dit te doen en een afwachtende houding aannemen.”

“Maar de eerste volledige maand van de maatregelen is nog niet achter de rug en niemand weet hoe lang de situatie gaat aanhouden. Duurt het straks langer, kan het tij wel eens keren en zullen werkgevers misschien andere voorzieningen treffen. Tijdens een periode van technische werkloosheid kan je aanspraak maken op een uitkering van RVA. Daar zijn twee belangrijke voorwaarden aan verbonden: je mag niet werken en je mag geen inkomen generen. Het behoud van de bedrijfswagen zou, net als dat van andere voordelen in natura die je privé kan gebruiken, zoals een gsm of laptop, je recht op een werkloosheidsuitkering in de weg kunnen staan. Voorlopig stelt RVA zich hier wel soepel op.”

Enkel wanneer je de bedrijfsfiets een volledig kalenderjaar laat staan, zou de gunstige sociale en fiscale behandeling wegvallen Veerle Michiels

Kilometervergoeding wordt loon

“Een ander voordeel waar we nu veel vragen rond krijgen, is de fietsleasing via de werkgever. De fiets die je via je bedrijf ter beschikking krijgt en die je effectief gebruikt voor woon-werkverplaatsingen, is een volledig vrijgesteld voordeel. Het is dus niet onderworpen aan sociale zekerheid en belastingen.

Thuisblijvers voldoen op dit moment niet aan de voorwaarde van effectief woon-werkgebruik, maar toch kunnen ze hun fiets blijven behouden aan dezelfde gunstige voorwaarden. Het is immers niet vereist dat je de fiets ten allen tijde moet gebruiken voor je dagelijkse tocht naar het werk. Er zullen hopelijk nog genoeg maanden in 2020 zijn waarin je je fiets weer van stal kan halen om er je woon-werkkilometers mee te trappen. Enkel wanneer je de bedrijfsfiets een volledig kalenderjaar laat staan, zou de gunstige sociale en fiscale behandeling wegvallen.”

“Wat dan weer wel vervalt is de specifieke fietsvergoeding (van maximaal €0,24/km) per effectief getrapte kilometer van of naar het werk. Leg je die afstand niet meer af en krijg je tóch een vergoeding, zal dit bedrag beschouwd worden als loon en moet je er RSZ en belastingen op afstaan. Ben je tijdelijk werkloos verlies je daardoor zelfs je recht op een uitkering. Hetzelfde geldt voor de vergoeding die je mogelijk krijgt als je met je eigen wagen pendelt.”

Voor de dagen dat je werkloos bent, krijg je geen maaltijdcheques Veerle Michiels

Maaltijdcheques

“Maaltijdcheques verwerf je dan weer per effectief gewerkte dag. Dat is een van de voorwaarden om de cheque vrij te stellen van RSZ en belastingen. Hier valt dus weinig over te discussiëren: voor de dagen dat je werkloos bent, krijg je geen cheques. Lever je prestaties van thuis uit, ontvang je voor die dagen wel een cheque. Maaltijdvergoedingen hebben daarentegen een fundamenteel ander karakter. Het betreft een kostenvergoeding voor wie veel op de baan is en compenseert de kost om onderweg een maaltijd te moeten nuttigen. Deze extra uitgave, en dus ook de bijbehorende vergoeding, valt weg wanneer je van thuis uit werkt.”

Thuiswerkkosten: voor jou of je baas?

“Thuiswerken brengt voor een werknemer heel wat kosten mee. Niet alleen inkt kost handenvol geld, je gebruikt ook je eigen internetverbinding, dient zelf een rustige werkplek in te richten en te verwarmen, moet in bureaumateriaal voorzien en drinkt water en koffie voor eigen rekening. Alle faciliteiten die je op kantoor krijgt dien je nu zelf te verzekeren.”

“De werkgever kan in deze kosten tegemoetkomen, maar dat is in het kader van het huidige, eerder uitzonderlijke, thuiswerk omwille van de coronamaatregelen zeker niet verplicht. Een werkgever die hierin wil tussenkomen heeft verschillende forfaits ter beschikking.”

Staat je werkgever open voor een bureauvergoeding, moet hij/zij die aan alle werknemers die in deze uitzonderlijke omstandigheden thuiswerken toekennen Veerle Michiels

“Eén daarvan is de zogenaamde bureauvergoeding van 126,94 euro per maand (bedrag voor maart, vanaf 1 april 2020 is het 129,48 euro per maand). Een forfaitair bedrag dat zowel de fiscus als de RSZ aanvaarden voor wie thuis werkt en daardoor daadwerkelijk kosten maakt. Staat je werkgever open voor een vergoeding, moet hij/zij die aan alle werknemers die in deze uitzonderlijke omstandigheden thuiswerken toekennen.”



“Daarnaast kan je nog een vergoeding van 20 euro per maand krijgen voor het professioneel gebruik van je internetverbinding. Het professioneel gebruik van je eigen computer kan eveneens maandelijks 20 euro opleveren, hoewel dit mogelijk al vervat zit in een bureauvergoeding. Je moet opletten dat je zo niets dubbel gaat vergoeden, want dan verliest dit het karakter van kostenvergoeding en wordt het loon, te onderwerpen aan RSZ en belastingen.”

