Veerle Michiels (SD Worx): “Een auto van het werk is niet voor iedereen een cadeau dat op de oprit staat te blinken”

Bron: jobat.be 0 Salaris Voor heel wat Belgen vormt een bedrijfswagen de kroon op hun salarispakket. Behoor jij tot de gelukkigen die een wagen van de firma ter beschikking krijgt? Het antwoord hangt af van je eigen onderhandelingstalent, maar zeker óók van je functie en de sector waar je je zinnen op hebt gezet. In de ene branche is een bedrijfswagen meer gebruikelijk dan in de andere. SD Worx maakt Voor heel wat Belgen vormt een bedrijfswagen de kroon op hun salarispakket. Behoor jij tot de gelukkigen die een wagen van de firma ter beschikking krijgt? Het antwoord hangt af van je eigen onderhandelingstalent, maar zeker óók van je functie en de sector waar je je zinnen op hebt gezet. In de ene branche is een bedrijfswagen meer gebruikelijk dan in de andere. SD Worx maakt Jobat.be wegwijs in de wereld van de firmawagens.

Een auto van het werk is niet voor iedereen een cadeau dat op de oprit staat te blinken Veerle Michiels

Veerle Michiels van het juridisch kenniscentrum SD Worx: “Het debat rond bedrijfswagens ligt nogal gevoelig. Het lijkt me dan ook nuttig om eerst alles in het juiste perspectief te plaatsen. Een auto van het werk is immers niet voor iedereen een cadeau dat op de oprit staat te blinken. In dit opzicht is het van belang het verschil te duiden tussen functiewagens en salariswagens. Die eerste hebben werknemers echt nodig om hun functie te kunnen uitoefenen. De werknemer die erover beschikt zal er niet noodzakelijk privéverplaatsingen mee maken. Salariswagens zijn daarentegen wel een extraatje voor werknemers, voornamelijk voor personeel met een binnenfunctie. Zij hebben de wagen niet per se nodig om hun job te kunnen doen. Deze salariswagens zijn bijgevolg wel een volwaardig deel van het extralegaal verloningspakket.”

“Uit onderzoek dat we voerden bleek dat zo’n 40% van de werknemers met een bedrijfswagen een externe functie uitoefent. Nog eens 40% heeft een binnenfunctie: deze groep geniet dus daadwerkelijk van een voordeel. De resterende 20% schommelt hier tussenin. Dit zijn bijvoorbeeld ingenieurs die werken vanaf kantoor, maar af en toe ook werven moeten bezoeken.”

Tip: Met de Loonwijzer kan je zelf nagaan hoeveel kans je maakt op een bedrijfswagen in jouw sector.

Geen auto voor ambtenaren

Een sector waar het volgens SD Worx dan weer niet de gewoonte is royaal bedrijfswagens toe te kennen, is de overheid. Het is opmerkelijk dat firmawagens onder ambtenaren veel minder wijdverspreid zijn dan onder werknemers in de privésector. De overheid is vaak gebonden aan erg strikte verloningssystemen met weinig bewegingsvrijheid. Ze zijn verplicht zich daar aan te houden en bijgevolg is er amper ruimte voor extralegale zaken. Dit karige voordelenpakket maakt de overheid voor sommigen tot een minder aantrekkelijke werkgever, met name voor de zogeheten ‘Young Potentials’. Interessante extraatjes die bij veel mensen de ogen uitsteken zal je als ambtenaar minder snel uit de brand kunnen slepen.

Lokmiddel of statussymbool

In de meeste bedrijven gelden er geen strikte regels voor het wel of niet toekennen van een bedrijfswagen. Is de auto niet absoluut nodig bij het uitoefenen van je werk, gebruiken heel wat organisaties de firmawagen als beloning voor succesvolle werknemers, vaak met een zekere anciënniteit en/of verworven reputatie. Daarnaast zetten werkgevers de bedrijfswagen graag in als lokmiddel om bepaalde profielen aan te trekken die moeilijk te vinden zijn op de arbeidsmarkt, zoals informatici of hooggeschoold technisch personeel. Voor sommige functies geldt de bedrijfswagen dan weer als statussymbool, verbonden aan een zekere rang in de hiërarchie. Denk aan managers en kaderleden. Maar ook andere werknemers krijgen wel eens meteen bij hun opstart een bedrijfswagen aangeboden, meer en meer gebeurt dit via een flexibel verloningssysteem.

Staat een bedrijfswagen op je verlanglijstje? Dan doe je er goed aan het onderwerp op tafel te gooien bij je loononderhandelingen

Krijg je de bedrijfswagen niet van dag één in je schoot geworpen, maar staat hij toch op je verlanglijstje, doe je er goed aan het onderwerp op tafel te gooien bij je loononderhandelingen of tijdens je functioneringsgesprek. Is je baas toch niet te vermurwen, kan je voorstellen de bedrijfswagen op een later moment in je carrière terug te bespreken. Je kan een termijn overeenkomen waarop je het onderwerp opnieuw evalueert en daar eventueel bepaalde, liefst meetbare, doelen aan koppelen. Zet je afspraken hieromtrent op papier, dan kan er niemand terugkrabbelen! Zo heb jij iets om naar toe te werken en vergewist je werkgever zich van een optimaal gemotiveerde medewerker.

