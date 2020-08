Vastgoedsector in de lift: dit moet je weten als je in die sector wil werken Matthias Van Milders

27 augustus 2020

09u00

Bron: jobat.be 0 Jobs Het beroep van vastgoedmakelaar is razend populair. Bij de laatste telling waren er in ons land 10.630 makelaars, een absoluut record. Met een op drie vrouwelijke makelaars neemt de vervrouwelijking van het beroep ook toe. Het beroep van vastgoedmakelaar is razend populair. Bij de laatste telling waren er in ons land 10.630 makelaars, een absoluut record. Met een op drie vrouwelijke makelaars neemt de vervrouwelijking van het beroep ook toe. Jobat.be legt uit hoe je makelaar wordt.

Makelaar of bediende

Om erkend vastgoedmakelaar te worden, moet je een stage lopen en slagen in een bekwaamheidsproef. Pas dan kan je effectief aan de slag als makelaar. Je kan er ook voor kiezen om als bediende voor een erkend vastgoedmakelaar te werken, maar dan val je steeds onder de verantwoordelijkheid van die persoon.

Diploma

Wie een bachelor- of gelijkwaardig diploma heeft, kan aan de stage beginnen. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) adviseert een vastgoedopleiding aan een hogeschool of een ondernemersopleiding vastgoedmakelaar bij Syntra. Je moet dan nog een erkend makelaar zoeken die jouw stagemeester wilt zijn.

Competentietest

Heb je een stagecontract op zak, dan kan je een competentietest afleggen. Die test is verplicht, maar je kan er niet in falen of slagen. Wel levert de test je een lijstje op met de werkpunten die je tijdens je stage zou moeten aanpakken.

1.500 werkuren

En dan kan je eraan beginnen. Je krijgt een BIV-nummer en gaat aan de slag. Jouw stage bedraagt 1.500 werkuren of 200 werkdagen. Die presteer je in minimum 1 en maximum 3 jaar. Je stage moet je in België afwerken. Je moet ook kiezen welke aspecten van het makelaarsberoep je in jouw stage aan bod laat komen: bemiddeling (verkoop en verhuur), syndicschap (beheer) en/of rentmeesterschap.

Bekwaamheidsproef

Zit je stage erop, dan volgt een examen. De bekwaamheidsproef bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge proef. Haal je op beide delen minstens 60 procent, dan ben je titularis. Je krijgt een certificaat en een naambord. En dan kan je beginnen aan je nieuwe leven als erkend vastgoedmakelaar.

Wie doet wat?

Als bemiddelaar ben je de tussenpersoon tussen koper en verkoper of tussen huurder en verhuurder. Een syndicus vind je vaak als beheerder in appartementsgebouwen met mede-eigendommen. Een rentmeester ten slotte voert de beheerstaken uit die niet door een syndicus worden uitgeoefend. Denk maar aan huurgelden innen, vastgoed zoeken voor investeerders of de huurprijs bepalen.



Bron: jobat.be en Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).