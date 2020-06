Van ingenieur tot operator: vijf veelvoorkomende technische jobs onder de loep Techniek - Jobat

Bron: jobat.be 0 Jobs Technicus is een koepelbegrip waar uiteenlopende handige harry’s en henriettes onder ressorteren. Ben je zelf (nog) geen technicus, blijft hun jobpraktijk soms redelijk mysterieus. Om een beter zicht te krijgen op dit veelzijdige beroep, bekeek Technicus is een koepelbegrip waar uiteenlopende handige harry’s en henriettes onder ressorteren. Ben je zelf (nog) geen technicus, blijft hun jobpraktijk soms redelijk mysterieus. Om een beter zicht te krijgen op dit veelzijdige beroep, bekeek Jobat.be de professionele realiteit van enkele veel voorkomende technische functies.

Service technicus

Een veelgehoorde titel is die van service technicus. In deze functie repareer en onderhoud je machines. Welke machines precies, hangt af van het bedrijf waar je voor werkt. Ben je bijvoorbeeld in dienst van een koelkastenproducent, zal je alles weten over het gamma van je werkgever. Als er zich een defect voordoet bij een klant, verplaats je je erheen om het probleem te verhelpen. Je werkt vaak ook preventief, bijvoorbeeld als je instaat voor het onderhoud van verwarmingsketels. Maar je verplaatsen is niet altijd nodig, mogelijk werk je intern voor een bedrijf. In de industrie zal je dag en nacht paraat staan om de vlotte werking te garanderen van machines zoals orderpickers of balenpersen in een productie- of distributiecentrum.

Operator

In de industrie ontmoet je ook heel wat operators. Denk aan operators montage/assemblage, voeding, chemie... Draag je deze titel dan werk je met zwaar gereedschap: je bedient machines in een fabriek. Je stelt een productielijn in en zorgt ervoor dat ze de juiste aantallen draait en gewenste bewerkingen uitvoert. Als er een ander product van de band moet rollen, stel je de productielijn om. Je verliest je machines geen moment uit het oog, zodat de veiligheid gegarandeerd blijft. Indien nodig stel je de machine bij en verhelp je eerstelijnstoringen. Bij moeilijke problemen schakel je eventueel de hulp van een gespecialiseerde collega in.

Technisch werkvoorbereider

Een technisch werkvoorbereider zorgt er dan weer voor dat (onderhouds-)technici vlot hun job kunnen doen, van reparaties en onderhoudswerken tot nieuwe technisch apparatuur installeren. Naast kennis van techniek heb je voor deze job dus sterke organisatorische skills nodig. Je voornaamste taken bestaan uit onderhoudsschema’s opmaken en klaarleggen van het juiste materiaal. Je volgt lopende opdrachten op en doet dienst als link tussen verschillende teams zoals technici, aankopers, ingenieurs en preventiedienst. Daarnaast hou je de stock op peil.

Technisch tekenaar

Nog een belangrijk profiel in veel technische bedrijven is dat van technisch tekenaar. Deze professional houdt zich niet bezig met olieverf of aquarel, maar werkt plannen voor bouwprojecten of werktuigen tot in detail uit, gebruikmakend van gespecialiseerde computerprogramma’s. Hij of zij vertaalt een idee van bijvoorbeeld een architect in een praktisch ontwerp waar ingenieurs, bouwvakkers en andere technici mee aan de slag kunnen.

De tekenaar schetst alle nodige constructies binnen een gebouw of machine en houdt daarbij rekening met juridische en technische voorschriften. Hij/zij voert opmetingen uit en verwerkt die in de tekening. Voorbeelden van technische tekeningen zijn bedradingsschema’s voor elektriciteit, lastekeningen met instructies voor een lasser of monteur of bouwtekeningen voor de constructie van een gebouw.

Projectingenieur

Onder de technici bevinden zich ook projectingenieurs. Deze hoogopgeleide specialisten voeren wetenschappelijke studies uit die de basis vormen voor een (bouw-)proces. Voor de eerste steen wordt gelegd, bestuderen zij de technische haalbaarheid van het project en zetten richtlijnen uit voor de uitvoering. Zonder hun calculaties, bestaat het gevaar dat de constructie faalt of instort. Ingenieurs lossen technische problemen op en regelen en controleren het werk van andere betrokkenen, zoals aannemers.



