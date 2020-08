Twijfel je tussen werken voor een kmo en een groot bedrijf? Deze 5 vragen helpen je op weg Kristina Rybouchkina

17 augustus 2020

09u00

Bron: jobat.be 0 Werkplek Als je op zoek bent naar een (eerste) job kan de veelheid aan vacatures in je sector best overweldigend lijken. Want hoe weet je nu of het leuker werken is bij bedrijf A, B of C? Hoewel het altijd een béétje een gok zal blijven, kan de grootte van een firma alvast heel wat verklappen. Als je op zoek bent naar een (eerste) job kan de veelheid aan vacatures in je sector best overweldigend lijken. Want hoe weet je nu of het leuker werken is bij bedrijf A, B of C? Hoewel het altijd een béétje een gok zal blijven, kan de grootte van een firma alvast heel wat verklappen. Jobat.be vertelt je waarop je moet letten.

Wil je een duidelijk afgelijnd takenpakket?

Omdat grote bedrijven heel wat werknemers tellen, is een heldere structuur een must. Iedereen heeft er dus een goed afgelijnd takenpakket. Hierdoor weet je perfect wat van je verwacht wordt.

In de meeste kmo’s zijn de lijnen tussen diverse functies eerder flou. Omdat er minder volk is moeten dezelfde mensen soms erg uiteenlopende verantwoordelijkheden opnemen, die ook nog eens organisch veranderen. Ben je hands-on en hou je van afwisseling? Dan zal je daar ongetwijfeld van genieten. Is orde en duidelijkheid meer jouw ding? Dan pas je beter in een multinational.

Hou je van een strikte hiërarchie?

Een hoop personeelsleden sturen lukt beter met een strikte hiërarchie. Grote bedrijven hebben daarom een verticale structuur, waardoor het overduidelijk is wie beslissingen moet nemen. Het nadeel daarvan is dat een verandering nogal wat voeten in de aarde kan hebben.

Als medewerker in een kmo heb je doorgaans meer inspraak in dagelijkse processen, want niet alles moet worden goedgekeurd door de baas van de baas van de baas. Wel kan zo’n horizontale organisatie er soms voor zorgen dat er discussies ontstaan. Zeker als er problemen optreden.

Hoe nauw wil je begeleid worden op je carrièrepad?

Wil je zo snel mogelijk zo veel mogelijk bijleren? Kies dan voor een grote firma. Multinationals zijn het gewoon om minder ervaren mensen in huis te halen en hebben daarom een hele hoop uitgestippelde opleidingstrajecten. Bovendien zal de gespecialiseerde hr-dienst samen met jou je carrièredoelen evalueren en je adviseren.

In een kmo leer je ook heel wat bij. Alleen moet je daarvoor vaak zélf het initiatief nemen door vragen te stellen, nieuwe dingen te proberen, trainingen te zoeken die aansluiten bij je ambities of actief aan te geven dat je wil doorgroeien.

Hoe ver van huis wil je werken?

De meeste multinationals hebben een hoofdzetel in Brussel of in een van de kernsteden. Als je niet in de stad woont brengt dat een aanzienlijke verplaatsing met zich mee, vaak met heel wat fileleed. Al moet je waarschijnlijk ook niet elke dag zo ver rijden nu telewerken steeds meer ingeburgerd raakt.

Een kmo kan daarentegen gewoon om je hoek liggen. Zelfs als je op den buiten woont. Je bespaart hierdoor niet alleen kostbare tijd, de kans is ook groot dat je collega’s allemaal vlakbij wonen. Dat is een leuk extraatje voor je sociaal leven.

Is salaris een doorslaggevende factor?

Veel mensen geven de voorkeur aan een kmo omwille van de warme, hechte sfeer op de werkvloer, de kleinere woon-werkafstand en het afwisselende takenpakket. Maar ben je erop gebrand om veel geld te verdienen? Weet dan dat grote bedrijven doorgaans meer betalen en meer extralegale voordelen kunnen aanbieden. Het gemiddelde bruto maandloon in een firma met meer dan 1000 werknemers bedraagt volgens het Salariskompas maar liefst 3.953 euro, terwijl het in een kmo met 1-9 medewerkers rond de 2.900 euro schommelt. Al valt dat uiteraard te relativeren als je bedenkt dat daar véél minder managers zijn.



