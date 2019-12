Tijd voor iets nieuws? Word verpleegkundige Zorg - Jobat

Uitgekeken op je huidige job? Zit de zorg voor anderen je in het bloed? Misschien ben jij wel de gedroomde verpleegkundige. Verschillende steunmaatregelen maken de stap vanuit een andere job makkelijker.

Waarom verpleegkunde studeren?

Stel: je hebt een job, maar droomt ervan om als verpleegkundige een nieuw hoofdstuk te schrijven. Dan moet je een opleiding volgen, want je hebt een gericht hoger diploma nodig om aan de job te beginnen. Waarom zou je die moeite doen? We zetten enkele goede redenen op een rij:

• Je geeft jouw hersenen weer zuurstof met nieuwe input tijdens je opleiding.

• Er is werk: verpleegkundige is een vaste waarde in de top-10 van de knelpuntberoepen.

• Je hebt veel mogelijkheden, want verpleegkundigen kunnen verschillende richtingen uit.

• Je doet een job met een maatschappelijke meerwaarde waarmee je echt het verschil kan maken.

• Je kan relevante anciënniteit meenemen in samenspraak met je nieuwe werkgever.

• Je levenservaring heeft veel waarde in je nieuwe job.

Vanuit een andere sector

Wil je vanuit eender welke job overstappen naar een job als verpleegkundige, dan kan je de opleiding volgen via de Randstad Medical Academy. Medische voorkennis is niet nodig, een diploma secundair onderwijs en het succesvol afleggen van enkele testen wel. In het eerste jaar studeer je en kan je daarnaast deeltijds blijven werken. Ben je geslaagd in je eerste jaar, dan heb je alvast een certificaat van zorgkundige op zak. Daarmee kan je al aan de slag in de zorg zodat je relevante werkervaring opdoet en een inkomen hebt. Intussen doe je de volgende jaren van de opleiding. Al die tijd kan je beroep doen op een coach die je begeleidt op jouw studie- en werkparcours.

Vanuit een andere zorgjob

Ben je al aan de slag in de zorg en wil je verpleegkunde studeren? Dan is Project 600 iets voor jou. Zo kan je studeren voor graduaat of bachelor verpleegkunde zonder loonverlies. Je volgt gewoon dagonderwijs en gaat tijdens het academiejaar dus niet werken, maar wel naar de les. Ook je vakantiedagen en anciënniteit blijf je behouden. Voorwaarde om in het programma te blijven is wel dat je slaagt in je module of jaar. Project 600 is er zowel voor de private non-profit (via koepelorganisatie FeBi) als voor de federale openbare gezondheidszorg (via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid). Wil je graag op een gespecialiseerde afdeling aan de slag? Lees hier welke een bijkomende opleiding er zijn om een bijzondere beroepstitel te behalen.

Als werkzoekende

Via de VDAB kan je als werkzoekende met of zonder diploma hoger onderwijs ook voor verpleegkundige studeren. Tijdens je studie behoud je je uitkering en bovendien wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.

De moeite waard

“Elke week krijg ik zowat tien mails van mensen die werken in allerlei sectoren en zich willen omscholen naar een job in de zorg”, zegt Zorgambassadeur Lon Holtzer. “Hun beweegredenen zijn divers: ‘Ik wil zo graag een meer zinvolle job’, ‘Ik wilde altijd verpleegkundige worden, maar mocht niet van mijn ouders’, ‘Ik heb gezien wat een verpleegkundige kan betekenen toen iemand van mijn familie ziek was en wil dat nu zelf ook graag doen’. En elke keer vragen ze zich af hoe ze eraan beginnen op een realistische en haalbare manier. Gezien de grote nood aan verpleegkundigen zijn mensen die bewust kiezen voor een tweede carrière als verpleegkundige zeer welkom in de sector.”

