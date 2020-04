Thuiszitten verloren tijd? Gebruik deze tijd om je carrière een boost te geven Joni Horemans

23 april 2020

08u00

23 april 2020

Bron: jobat.be

Of je nu thuis werkt, tijdelijk technisch werkloos bent of net op zoek bent naar een eerste of een nieuwe job: het is sowieso geen slecht moment om eens goed na te denken over je carrière en welke weg je daarmee uit wilt. Jobat.be belde Wouter Vanhove, zaakvoerder van loopbaancentrum Loopbaanboost, voor advies.

Hoe vaak krijg je tijdens een sollicitatiegesprek niet de vraag ‘Waar zie jij jezelf over vijf jaar’? Wouter Vanhove legt uit waarom het zo’n belangrijke vraag is. We passen ze toe op sollicitatiegesprekken, maar ook in je huidige job kan het interessant zijn om eens goed te evalueren.

“Wie gaat solliciteren, bereidt zich best voor op een vraag rond carrièredoelen of work goals. Met zo’n vraag willen recruiters checken in hoever jouw idee van de functie overeenkomt met die van het bedrijf. Wat het loopbaanpad betreft dat aan een bepaalde functie gekoppeld is, bestaan er immers verschillende ‘ambitieniveaus’. Een bedrijf kan iemand zoeken die van 9 tot 5 een bepaalde job komt uitvoeren, maar kan de job ook als vertrekpunt zien van een loopbaan binnen de organisatie. Of als een startpunt om na enkele jaren door te groeien naar een andere functie. Door te vragen hoe jij zelf je toekomst ziet, gaat de werkgever na of jullie verwachtingen op dezelfde lijn liggen.”

“De war for talent speelt ook op de achtergrond wanneer een recruiter je deze vraag voorschotelt. Een werkgever wil weten met welke ambitie een kandidaat binnenkomt, want ze houden bijvoorbeeld niet van jobhoppers. Elke nieuwe medewerker brengt een zogeheten eerstejaarskost met zich mee. Als iemand na een jaar al opstapt, zijn de kosten voor opleiding en dergelijke van deze medewerker vaak hoger dan de return. Werkgevers willen hun personeel dus kunnen behouden.”

Ambitieniveau

“Als loopbaancentrum coachen wij mensen in hun zoektocht naar een gepaste baan. Belangrijk is dat je goed nadenkt over wat je verlangt van een job en dat je dit ook goed leert formuleren. Mensen vallen sneller uiteen in ‘ambitieniveaus’. Zo zijn er die dus gewoon een 9-to-5-job willen, zonder al te veel extra stress. De tweede categorie heeft voldoende uitdaging in een job nodig. Zij hoeven niet per se op te klimmen, maar willen wel voortdurend geprikkeld worden en nieuwe dingen kunnen proberen. En ten derde zijn er de mensen die willen doorgroeien naar een leidinggevende functie, of verantwoordelijkheid willen over grotere projecten.”

“Bij een sollicitatie komt het erop aan om te weten in welke categorie je zit, maar ook om te achterhalen hoe het bedrijf waar je solliciteert jouw rol ziet. Ons advies: speel het eerlijk, ook al komen de wederzijdse verwachtingen niet overeen en krijg je daardoor de job misschien niet. Spreek je ambitie eerlijk uit. Wil je leiding geven of grote projecten aansturen, gooi dat dan op tafel. Wil je gewoon je job goed doen of anderen ondersteunen, spreek dit dan evengoed uit. Het is niet verkeerd om geen grote ambities te hebben, wie weet sluit dit zelfs net aan bij de intenties van de werkgever met de openstaande functie.”

Droomoefening

“Verder is het belangrijk dat je realistisch blijft. Misschien wil je over vijf jaar CEO zijn, maar heb je daar de capaciteiten of het diploma helemaal niet voor? Dan zal je je ambities moeten bijstellen. Je moet steeds denken binnen je eigen mogelijkheden en die van de functie waar je voor solliciteert.”

“Mensen met minder ervaring vinden de wat-over-vijf-jaar-vraag soms erg lastig, omdat ze nog niet geleerd hebben om toekomstgericht te denken. Wij bereiden mensen voor op dit soort vragen en geven tips mee om een goede indruk na te laten, maar verder valt er op dit vlak niet veel aan te leren. Je moet vooral bij jezelf blijven."

“Om te achterhalen wat je wilt, doen wij soms een ‘droomoefening’. De cliënt probeert zich dan voor te stellen waar zij over vijf jaar staat op familiaal vlak, hoe zij persoonlijk is gegroeid en op welke manier zij dit inpast in haar carrière. We stellen dan vragen om een duidelijker beeld te krijgen van iemands ambities. Net zoals het benoemen van je sterke en minder sterke kanten, vergt het veel voorbereiding om een eerlijk antwoord te vinden op de vraag naar je jobdoelen. Het is een hele klus om jezelf te leren kennen. Heb je echt geen idee waar je naartoe wilt met je carrière? Dan is het niet erg dit te benoemen. Probeer dit dan wel op een positieve manier te doen. Zeg dus niet dat je het niet weet, maar vertel bijvoorbeeld dat je jezelf deze job zeker vijf jaar ziet doen, en dat je daarna wel verder zal zien. Negatieve antwoorden hoort geen enkele recruiter graag.”



