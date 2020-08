Terug van vakantie? Zo voorkom je dat je meteen weer overwerkt raakt Kristina Rybouchkina

24 augustus 2020

09u00

Het is belangrijk om op tijd en stond verlof te nemen zodat je niet overspoeld raakt door de werkzorgen. Maar wist je dat werknemers vlak na een vakantie extra vatbaar zijn voor een burn-out? De volgende tips van Jobat.be helpen je om je vakantiegevoel langer vast te houden, zodat je niet kopje-onder gaat.

Werk je to do’s af

Niets zo stresserend als op vakantie vertrekken terwijl er nog een hoop werk op je bureau ligt! Je weet op voorhand wanneer je verlof begint. Begin dus op tijd ernaartoe te werken. Handel lopende projecten zo goed mogelijk af, maak een stand van zaken op voor je collega’s en voorzie een back-up tijdens je afwezigheid. Zo zullen je gedachten tijdens je vakantie minder snel afdwalen naar je job.

Vertrek een dag later

Het is verleidelijk om daags na je laatste werkdag koers te zetten richting zon. En liefst zo vroeg mogelijk, om files te vermijden en zo lang mogelijk op je bestemming te kunnen vertoeven. Maar vaak zorgt dat voor extra spanning. Je hebt immers amper tijd om je werk van je af te schudden, of je moet al de inhoud van je koffers dubbelchecken, een bestemming zoeken voor de etenswaren in je nog veel te volle koelkast, de buren briefen over Tijger zijn eetpatroon én die vreselijke wekker zetten. Stel je vertrek liever een dagje uit, zodat je zonder zorgen de nodige voorbereidingen kan treffen.

Relax

In het dagelijks leven moeten we al zo veel. Zorg daarom dat je tijdens je verlof niet te veel ‘moet’. Je mag uiteraard een lijstje maken van plekken die je wil bezoeken en boeken die je wil uitlezen. Maar hou er niet te krampachtig aan vast. Als je je vakantie té vol plant, zal je niet volledig uitgerust terugkeren.

Vlieg er niet meteen volledig in

Als je baas en je agenda dat toelaten, is het geen slecht idee om op een donderdag of vrijdag terug te komen uit verlof. Zo heb je enkele dagen om te acclimatiseren. Je kan ruim voor de maandagochtendrush bijpraten met je collega’s, je mailbox doorploeteren en je voorbereiden op de meetings van de komende week. Je zou zelfs je out of office nog een dagje kunnen laten aanstaan, om te voorkomen dat er meteen van alle kanten aan je getrokken wordt.

Hou fijne vakantiegewoontes vast

Heb je tijdens je vakantie herontdekt hoe graag je gaat wandelen? Vond je het zalig om met het hele gezin te koken? Of voel je je opgeladen omdat je eindelijk enkele nachten voldoende slaap kreeg? Probeer die gewoontes te integreren in je gewone leven. Ga voortaan een ommetje maken tijdens je middagpauze. Leg een dag vast waarop je steevast op tijd naar huis gaat om een feest te maken van het avondmaal. Kruip elke dag een halfuur vroeger onder de wol. Als je goed voor jezelf zorgt zal je uitdagingen op het werk automatisch beter het hoofd kunnen bieden.



