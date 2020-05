Terug naar je werk: wat als je niet meer wil? Charlotte Fouquet

04 mei 2020

08u00

Bron: jobat.be 2 Solliciteren Een andere manier van leven, meer tijd voor het gezin, minder van hot naar her moeten lopen… Voor veel mensen is dat de realiteit tijdens de coronacrisis. Het blijkt dan ook het ideale moment om de balans op te maken: wat wil ik anders doen na de coronacrisis? Soms wordt ook de job op de weegschaal gelegd en is het resultaat niet positief. Het advies van Een andere manier van leven, meer tijd voor het gezin, minder van hot naar her moeten lopen… Voor veel mensen is dat de realiteit tijdens de coronacrisis. Het blijkt dan ook het ideale moment om de balans op te maken: wat wil ik anders doen na de coronacrisis? Soms wordt ook de job op de weegschaal gelegd en is het resultaat niet positief. Het advies van Jobat.be : neem geen overhaaste beslissingen in deze vreemde coronatijden. Ga eerst na wat precies de reden is van je onvrede over je job en of er iets aan kan gedaan worden.

Ontevreden over je loon?

Als je het gevoel hebt dat je loon niet in verhouding staat met de geleverde prestaties, dan verlies je na verloop van tijd je motivatie. Ook als je al lang voor dezelfde werkgever werkt, eventueel nieuwe verantwoordelijkheden hebt gekregen, maar het loon stijgt niet navenant, kan dat een domper betekenen op de werkvreugde. Dan is de boodschap dat je actie moet ondernemen en dus in dialoog moet gaan met je werkgever. Het gevoel van onderwaardering zal immers niet verdwijnen, integendeel.

Wees wel voorbereid als je het gesprek aangaat. Lijst op wat je verantwoordelijkheden zijn, welke eventuele omzet je voor het bedrijf genereerde, bijkomende opleidingen die je hebt gevolgd sinds je aanwerving, projecten die je leidde … Zo kan je je baas overtuigen van jouw meerwaarde voor het bedrijf, en daar mag uiteraard een bepaalde verloning tegenover staan.

Vergelijk via de Jobat loonwijzer jouw loon met gelijkaardige profielen in je sector. Zo weet je meteen of je onder of boven het gemiddelde zit.

Verveel je je op het werk?

Een job die je nooit verrast en geen uitdagingen meer biedt, gaat op termijn vervelen. Vandaag de dag willen werknemers bijleren, nieuwe skills onder de knie krijgen, autonoom projecten opzetten… Werkgevers moeten daar dan ook op inzetten, toch als ze bore-outs willen vermijden.

Voel jij dat je stilaan uitgeblust raakt? Neem dan nu de tijd om zelf initiatief te nemen. Welke opleidingen zou je graag volgen? Welke projecten of samenwerkingen zouden het bedrijf ten goede komen en welke rol zou jij daarin willen spelen? Deel je inzichten en ambities met je baas. Hij of zij zal gegarandeerd onder de indruk zijn van je zin voor initiatief.

Wil je een betere werk-privébalans?

Als er iets is waar werknemers mee worstelen, dan is het de balans tussen werk en privé. Zeker nu stellen veel mensen vast hoe belangrijk quality time met het gezin of de partner is.

Wegens een slechte werk-privébalans van job veranderen, is echter niet altijd noodzakelijk. Bekijk eens de mogelijkheden op het vlak van flexibele uren of telewerk. Heel wat werkgevers hebben de voorbije weken telewerk moeten toestaan. Het is niet ondenkbaar dat er ook na de coronacrisis meer flexibiliteit zal zijn op dat vlak. Kan je het financieel aan om minder te werken? Dan kan ook dat uiteraard besproken worden met je werkgever.

Tip: Is jouw werk-privéleven in balans? Doe de test!

Sluit je job niet meer aan bij wat je wil doen?

Het spreekt voor zich dat je job graag doen essentieel is voor je werkvreugde. Zit het op dat vlak niet (meer) goed, onderneem dan zo snel mogelijk actie.

Weet je zelf nog niet wat je dan wel wil doen, dan is loopbaanbegeleiding de oplossing. Via loopbaanbegeleiding analyseer je je huidige werksituatie en bepaal je de richting die je uit wil. Je ontdekt wat je werkelijk wil bereiken in je carrière en wat jouw competenties en kwaliteiten zijn. Op de website van de VDAB vind je een overzicht van alle erkende loopbaancentra in Vlaanderen. Mogelijk kom je ook in aanmerking voor loopbaancheques.

Is het voor jou duidelijk welke richting je uit wil? Bekijk dan of het mogelijk is om bij je huidige werkgever de nodige stappen te zetten. Zo niet, dan is het moment aangebroken om elders te zoeken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Jobat.be:

5 post corona actiepunten voor bedrijven en hun personeel

Bijscholen? Deze cursussen zijn voor iedereen interessant

Ontevreden in je werk? Ontslag is niet altijd het antwoord

Bron: jobat.be.