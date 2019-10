Te veel of te weinig ervaring? Zo haal je toch die droomjob binnen Charlotte Fouquet

Bron: jobat.be 0 Solliciteren Werkzoekenden herkennen het zeker. Je vindt een vacature waar je helemaal enthousiast van wordt, maar je voldoet niet aan alle gevraagde kwalificaties. Of omgekeerd, je bent overgekwalificeerd. Laat dat je zeker niet afschrikken om je kandidaat te stellen voor de functie. Je profiel op papier is namelijk maar een deeltje van het verhaal.

De superman of -vrouw bestaat niet

Voel je je geïntimideerd door de waslijst aan vereiste kwalificaties in een vacature? Bedenk dan dat rekruteerders of potentiële werkgevers de ‘droomkandidaat’ beschrijven in een vacature. Heel weinig mensen vervullen alle vereisten. Het komt er dus op aan om te focussen op de vereisten waar je wel aan voldoet. Doe zeker niet alsof je een bepaalde vaardigheid onder de knie hebt als dat niet het geval is. Op termijn komt de waarheid toch aan het licht.

Bereid je goed voor

Je goed voorbereiden op een sollicitatie is een must, of je nu aan de vereiste kwalificaties voldoet of niet. In dat laatste geval is het een goed idee om contact op te nemen met de rekruteerder of potentiële werkgever. De contactgegevens staan doorgaans bij de vacature vermeld. Het heeft toch geen zin om te solliciteren als de kwalificaties die jij mist essentieel zijn voor de functie.

Bereid je ook voor op moeilijke vragen over jouw profiel. Ben je overgekwalificeerd? Dan moet je kunnen uitleggen waarom je solliciteert voor een job onder jouw niveau. Licht bijvoorbeeld toe dat een job dicht bij huis je veel waard is, of dat je na een zeer stresserende carrière nood hebt aan wat minder verantwoordelijkheid of een betere balans tussen werk en privé. Mis je bepaalde vaardigheden of ervaring? Focus dan op je leergierigheid, enthousiasme en gedrevenheid. Een enthousiaste persoonlijkheid maakt altijd indruk.

Stel je sterk op

Zolang de rekruteerder er zelf niet over begint, negeer je het feit dat je bepaalde vaardigheden of kwalificaties mist. Je wil het gesprek zo positief mogelijk houden. Zowel in je sollicitatiebrief als in het sollicitatiegesprek omzeil je dus maar beter je tekortkomingen. Komt het toch aan bod? Probeer ze dan te compenseren met andere vaardigheden of kwalificaties, zoals je talenkennis, je uitgebreide professionele netwerk of commerciële successen die je bij een vorige werkgever hebt geboekt.

Pas je cv aan

Heel wat mensen gebruiken hetzelfde cv voor elke vacature waarop ze reageren. Dat is geen goed idee. Zeker als je niet voldoet aan de vereiste kwalificaties, pas je het best je cv aan zodat het zo veel mogelijk aansluit bij het gewenste profiel. Vermeld bij minder relevante werkervaringen welke vaardigheden je er leerde die je ook in de nieuwe functie zou kunnen gebruiken. Heb je wel de juiste ervaring, maar niet de juiste opleiding voor de functie, begin je cv dan met die werkervaringen en vermeld daarna pas je opleiding. Het komt erop aan om de rekruteerder meteen te overtuigen. Lees hier hoe je een goed cv opstelt.

Je hebt niets te verliezen

Zelfs al gaat de job naar een andere kandidaat, dan nog is je sollicitatie geen verloren moeite. Je hebt grondig nagedacht over je vaardigheden en talenten. Die zelfkennis neem je mee naar volgende sollicitaties. Ging je op gesprek, dan was ook dat een training in het solliciteren. Je staat zo steviger in je schoenen bij een volgende sollicitatie.

